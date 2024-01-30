Поседели, но остались известными — актеры сериала Твин Пикс 34 года спустя

Кадр из сериала "Твин Пикс". Фото: Pinterest

Сериал "Твин Пикс" впервые появился на телеэкранах еще в 1990 году и рассказывает об агенте, который пытается раскрыть убийство девушки старших классов. За это время жизнь сыгравших в этом телесериале актеров очень изменилась, а их самих трудно узнать.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 34 года изменились актеры сериала "Твин Пикс".

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Кайл Маклахлен

Американский актер сыграл роль главного актера, агента по имени Дейл Купер, приехавшего в Твин Пикс расследовать жестокое убийство старшеклассницы. Сегодня Кайла можно увидеть в таких известных фильмах, как:

Дюна

Синий бархат

Как я встретил вашу маму

Дьявол в деталях

Сейчас американскому актеру уже 64 года, он женат и имеет сына.

Кайл Маклахлен в сериале "Твин Пикс" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мэдхен Амик

Американской актрисе досталась роль девушки по имени Шелли Джонсон, работающей официанткой. Сейчас Мэдхен является достаточно известной актрисой, ведь ее можно увидеть в нескольких популярных картинах. Например, зрители могут узнать ее по ролям в таких фильмах, как:

Ривердэйл

Сплетница

Ведьмы Ист-Энда

Девушки Гилмор

Сегодня 54-летняя Мэдхен Амик замужем и имеет двоих детей.

Мэдхен Амик в роли Шелли Джонсон и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дэна Эшбрук

Актер сыграл роль Бобби Бриггса, который в сериале "Твин Пикс" был парнем Лоры Палмер, но имел тайные отношения с Шелли Джонсон. В его фильмографии насчитывается немало фильмов, в которых он сыграл. Например, его можно увидеть в таких картинах, как:

Пилот

Игры сознания

Бонни и Клайд

Сейчас актеру, сыгравшему Бобби Бриггса в сериале "Твин Пикс", уже 56 лет, у него есть жена, но, судя по информации в Интернете, нет детей.

Дэна Эшбрук в сериале "Твин Пикс" и 34 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Шерилин Фенн

В сериале актриса сыграла роль девушки по имени Одри Хорн, которая соответствует образу богатой героини, способной иметь все, что хочет, кроме отцовской любви. Шерилин Фенн сейчас можно увидеть в таких фильмах, как:

Меридиан

Девушки Гилмор

Личная жизнь

Сверкающая долина

Сегодня американской актрисе уже 58 лет, она встречается с консультантом и воспитывает двоих детей. Кстати, ее дочерью является актриса Кристен Стюарт, сыгравшая главную роль в фильме "Сумерки".

Шерилин Фенн на съемках сериала "Твин Пикс" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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