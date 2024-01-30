Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какими стали актеры сериала "Твин Пикс" за 34 года — трудно узнать arrow

Какими стали актеры сериала "Твин Пикс" за 34 года — трудно узнать

30 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Поседели, но остались известными — актеры сериала Твин Пикс 34 года спустя
Кадр из сериала "Твин Пикс". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Сериал "Твин Пикс" впервые появился на телеэкранах еще в 1990 году и рассказывает об агенте, который пытается раскрыть убийство девушки старших классов. За это время жизнь сыгравших в этом телесериале актеров очень изменилась, а их самих трудно узнать.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 34 года изменились актеры сериала "Твин Пикс".

Читайте также:

Кайл Маклахлен

Американский актер сыграл роль главного актера, агента по имени Дейл Купер, приехавшего в Твин Пикс расследовать жестокое убийство старшеклассницы. Сегодня Кайла можно увидеть в таких известных фильмах, как:

  • Дюна
  • Синий бархат
  • Как я встретил вашу маму
  • Дьявол в деталях

Сейчас американскому актеру уже 64 года, он женат и имеет сына.

Кайл Маклахлен
Кайл Маклахлен в сериале "Твин Пикс" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мэдхен Амик

Американской актрисе досталась роль девушки по имени Шелли Джонсон, работающей официанткой. Сейчас Мэдхен является достаточно известной актрисой, ведь ее можно увидеть в нескольких популярных картинах. Например, зрители могут узнать ее по ролям в таких фильмах, как:

  • Ривердэйл
  • Сплетница
  • Ведьмы Ист-Энда
  • Девушки Гилмор

Сегодня 54-летняя Мэдхен Амик замужем и имеет двоих детей.

Мэдхен Амик
Мэдхен Амик в роли Шелли Джонсон и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дэна Эшбрук

Актер сыграл роль Бобби Бриггса, который в сериале "Твин Пикс" был парнем Лоры Палмер, но имел тайные отношения с Шелли Джонсон. В его фильмографии насчитывается немало фильмов, в которых он сыграл. Например, его можно увидеть в таких картинах, как:

  • Пилот
  • Игры сознания
  • Бонни и Клайд

Сейчас актеру, сыгравшему Бобби Бриггса в сериале "Твин Пикс", уже 56 лет, у него есть жена, но, судя по информации в Интернете, нет детей.

Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук в сериале "Твин Пикс" и 34 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Шерилин Фенн

В сериале актриса сыграла роль девушки по имени Одри Хорн, которая соответствует образу богатой героини, способной иметь все, что хочет, кроме отцовской любви. Шерилин Фенн сейчас можно увидеть в таких фильмах, как:

  • Меридиан
  • Девушки Гилмор
  • Личная жизнь
  • Сверкающая долина

Сегодня американской актрисе уже 58 лет, она встречается с консультантом и воспитывает двоих детей. Кстати, ее дочерью является актриса Кристен Стюарт, сыгравшая главную роль в фильме "Сумерки".

Шерилин Фенн
Шерилин Фенн на съемках сериала "Твин Пикс" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими за 30 лет стали актеры известного фильма "Маска".

Ранее мы рассказывали о том, что произошло в жизни главных актеров фильма "Такси" за 25 лет.

Также мы сообщали о том, как за 34 года изменились главные персонажи комедийного сериала "Мистер Бин".

кино
сериал
актеры
"Твин Пикс"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме