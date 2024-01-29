Той самий егоїстичний Містер Бін — як за 34 роки змінилися головні герої серіалу

Ровен Аткінсон у головній ролі комедійного телесеріалу "Містер Бін". Фото: Pinterest

Британський комедійний телесеріал "Містер Бін", прем’єра якого відбулася у далекому 1990 році, одразу ж заполонив серця мільйонів глядачів у всьому світі. Історія про "подвиги" Містера Біна настільки сподобалася глядачам, що деякі й досі не проти передивитися цей серіал ще раз, щоб відволіктися від буденних справ.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 34 роки змінилися головні актори телесеріалу "Містер Бін".

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Сценаристом британського серіалу виступив головний актор "Містера Біна" Ровен Аткінсон. Перша серія картини вийшла на початку 1990 року, а остання — наприкінці 1995 року. Тож, з моменту прем’єри телесеріалу минуло вже аж 34 роки, тому можна порівняти, як змінилися головні персонажі за цей час.

Ровен Аткінсон

Британському актору театру, кіно і телебачення дісталася найголовніша роль Містера Біна, який рідко розмовляв, але постійно взаємодіяв з різними людьми. Персонаж Ровена є кумедним, егоїстичним, нервовим і безглуздим диваком, який постійно вирішує проблеми та ігнорує всіх навколо.

Втім, саме роль Біна принесла Ровена найбільшу популярність, і сьогодні в його фільмографії налічуються такі картини, як:

Агент Джонні Інгліш

Людина проти бджоли

Реальне кохання

Сьогодні британський актор є лауреатом двох премій "BAFTA", другу з яких він отримав за роль у серіалі "Чорна гадюка". Зараз 69-річний Ровен Аткінсон зустрічається з акторкою і комікинею Луїзою Форд і виховує двох дітей.

Ровен Аткінсон у ролі Містера Біна і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Матільда Зіглер

Англійська акторка зіграла роль партнерки Містера Біна на ім’я Ірма Гобб, яку він вважає більше другом, ніж коханою. Втім, коли вона танцює на дискотеці з іншим, Бін ревнує її. Самій Ірмі здається, що її коханий зробить їй пропозицію, але замість обручки вона отримує гачок від рамки для фотографій.

Завдяки телесеріалу "Містер Бін" Матільда Зіглер стала популярною, але в її фільмографії немає великої кількості зіграних ролей. Сьогодні акторці вже 59 років, вона має чоловіка, з яким виховує трьох дітей.

Матільда Зіглер у ролі Ірми Гобб і 34 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

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