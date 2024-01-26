Легендарні хлопці-невдахи з комедії Тупий і ще тупіший 30 років потому — фото

Джим Керрі та Джефф Денієлс у комедії "Тупий і ще тупіший". Фото: Pinterest

Багато людей точно пам’ятають легендарну американську комедію "Тупий і ще тупіший", прем’єра якої відбулася у 1994 році. Хоча з моменту виходу цього фільму минуло вже 30 років, глядачі досі пам’ятають історію двох хлопців-невдах, у житті яких розпочалася чорна полоса.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 30 років змінилися актори комедії "Тупий і ще тупіший".

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Джим Керрі

Ще на момент початку зйомок Джим Керрі був зіркою акторського складу, але саме після того, як він зіграв роль Ллойда в комедії "Тупий і ще тупіший", про нього почали серйозніше думати. Тому сьогодні в його фільмографії налічується велика кількість різних ролей, зокрема, такі картини, як:

Маска

Грінч — викрадач Різдва

Ейс Вентура

Шоу Трумана

Вічне сяйво чистого розуму

Пінгвіни містера Поппера

Зараз 62-річний актор продовжує грати у кіно і радувати своїх шанувальників неймовірними талантами. Джим Керрі двічі розлучений і має доньку.

Джим Керрі у ролі Ллойда в комедії "Тупий і ще тупіший" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джефф Денієлс

На відміну від Джима Керрі, Джефф Денієлс ніколи не вважався артистом комедійного жанру, втім, завдяки ролі Гаррі йому вдалося проявити себе з іншого боку. На рахунку актора сьогодні налічуються ролі в таких відомих картинах, як:

101 далматинець

Забуті Богом

Дивергент

Марсіанин

Зараз Джеффу Денієлсу вже 68 років, він одружений і виховує трьох дітей.

Джефф Денієлс у фільмі "Тупий і ще тупіший" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Лорен Холлі

Американській акторці дісталася найголовніша жіноча роль дівчини на ім’я Мері Свонсон, яка стала каталізатором усіх шалених пригод навколо Ллойда і Гаррі. Сьогодні глядачі можуть побачити американську акторку в таких відомих фільмах, як:

Чого хочуть жінки

Морська поліція

Нещадний шторм

Сабріна

Турбулентність

Відомо, що 60-річна Лорен Холлі тричі розлучена і має трьох дітей від минулих шлюбів. До речі, акторка навіть була одружена з Джимом Керрі, але їхній шлюб тривав лише один рік.

Лорен Холлі у комедії "Тупий і ще тупіший" і 30 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Майк Старр

У фільмі актору дісталася роль одного зі злодіїв, гангстера на ім’я Джо "Псих" Менталіно. Сцени, де грав Майк, ставали одними з найяскравіших в комедії. Загалом Майк Старр мав ролі в таких картинах, як:

Крижаний врожай

Ед Вуд

Перехрестя Міллера

Шлях до раю

Дівчина з Джерсі

Сьогодні актор продовжує грати у кіно в ролях другого плану, завдяки чому і став відомим. Йому вже 73 роки, він одружений і має одного сина.

Майк Старр у ролі злодія та сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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