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"Тупий і ще тупіший" 30 років потому — якими стали ті самі невдахи

26 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Легендарні хлопці-невдахи з комедії Тупий і ще тупіший 30 років потому — фото
Джим Керрі та Джефф Денієлс у комедії "Тупий і ще тупіший". Фото: Pinterest
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Багато людей точно пам’ятають легендарну американську комедію "Тупий і ще тупіший", прем’єра якої відбулася у 1994 році. Хоча з моменту виходу цього фільму минуло вже 30 років, глядачі досі пам’ятають історію двох хлопців-невдах, у житті яких розпочалася чорна полоса.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 30 років змінилися актори комедії "Тупий і ще тупіший".

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Джим Керрі

Ще на момент початку зйомок Джим Керрі був зіркою акторського складу, але саме після того, як він зіграв роль Ллойда в комедії "Тупий і ще тупіший", про нього почали серйозніше думати. Тому сьогодні в його фільмографії налічується велика кількість різних ролей, зокрема, такі картини, як:

  • Маска
  • Грінч — викрадач Різдва
  • Ейс Вентура
  • Шоу Трумана
  • Вічне сяйво чистого розуму
  • Пінгвіни містера Поппера

Зараз 62-річний актор продовжує грати у кіно і радувати своїх шанувальників неймовірними талантами. Джим Керрі двічі розлучений і має доньку.

Джим Керри
Джим Керрі у ролі Ллойда в комедії "Тупий і ще тупіший" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джефф Денієлс

На відміну від Джима Керрі, Джефф Денієлс ніколи не вважався артистом комедійного жанру, втім, завдяки ролі Гаррі йому вдалося проявити себе з іншого боку. На рахунку актора сьогодні налічуються ролі в таких відомих картинах, як:

  • 101 далматинець
  • Забуті Богом
  • Дивергент
  • Марсіанин

Зараз Джеффу Денієлсу вже 68 років, він одружений і виховує трьох дітей. 

Джефф Дэниелс
Джефф Денієлс у фільмі "Тупий і ще тупіший" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Лорен Холлі

Американській акторці дісталася найголовніша жіноча роль дівчини на ім’я Мері Свонсон, яка стала каталізатором усіх шалених пригод навколо Ллойда і Гаррі. Сьогодні глядачі можуть побачити американську акторку в таких відомих фільмах, як:

  • Чого хочуть жінки
  • Морська поліція
  • Нещадний шторм
  • Сабріна
  • Турбулентність

Відомо, що 60-річна Лорен Холлі тричі розлучена і має трьох дітей від минулих шлюбів. До речі, акторка навіть була одружена з Джимом Керрі, але їхній шлюб тривав лише один рік.

Лорен Холли
Лорен Холлі у комедії "Тупий і ще тупіший" і 30 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Майк Старр

У фільмі актору дісталася роль одного зі злодіїв, гангстера на ім’я Джо "Псих" Менталіно. Сцени, де грав Майк, ставали одними з найяскравіших в комедії. Загалом Майк Старр мав ролі в таких картинах, як:

  • Крижаний врожай
  • Ед Вуд
  • Перехрестя Міллера
  • Шлях до раю
  • Дівчина з Джерсі

Сьогодні актор продовжує грати у кіно в ролях другого плану, завдяки чому і став відомим. Йому вже 73 роки, він одружений і має одного сина.

Майк Старр
Майк Старр у ролі злодія та сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, якими за 30 років стали актори легендарного фільму "Маска". 

Раніше ми розповідали про те, що відомо про акторів сімейної комедії "Оптом дешевше" 21 рік потому. 

Також ми повідомляли про те, що сталося з героями "Ейс Вентури" за 30 років.

кіно
фільм
актори
"Тупий і ще тупіший"

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