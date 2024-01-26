Легендарные парни-неудачники из комедии Тупой и еще тупее через 30 лет — фото

"Тупой и еще тупее" 30 лет спустя — какими стали те самые неудачники
Многие люди точно помнят легендарную американскую комедию "Тупой и еще тупее", премьера которой состоялась в 1994 году. Хотя с момента выхода этого фильма исполнилось уже 30 лет, зрители до сих пор помнят историю двух парней-неудачников, в жизни которых началась черная полоса.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 30 лет изменились актеры комедии "Тупой и еще тупее".
Джим Керри
Еще на момент начала съемок Джим Керри был звездой актерского состава, но именно после того, как он сыграл роль Ллойда в комедии "Тупой и еще тупее", о нем стали серьезнее думать. Поэтому сегодня в его фильмографии насчитывается большое количество разных ролей, в частности, такие картины, как:
- Маска
- Гринч — похититель Рождества
- Эйс Вентура
- Шоу Трумана
- Вечное сияние чистого разума
- Пингвины мистера Поппера
Сейчас 62-летний актер продолжает играть в кино и радовать своих поклонников невероятными талантами. Джим Керри дважды разведен и имеет дочь.
Джефф Дэниелс
В отличие от Джима Керри, Джефф Дэниелс никогда не считался артистом комедийного жанра, впрочем, благодаря роли Гарри ему удалось проявить себя с другой стороны. На счету актера сегодня насчитываются роли в таких известных картинах, как:
- 101 далматинец
- Забытые Богом
- Дивергент
- Марсианин
Сейчас Джеффу Дэниелсу уже 68 лет, он женат и воспитывает троих детей.
Лорен Холли
Американской актрисе досталась самая главная женская роль девушки по имени Мэри Свонсон, которая стала катализатором всех безумных приключений вокруг Ллойда и Гарри. Сегодня зрители могут увидеть американскую актрису в таких известных фильмах, как:
- Чего хотят женщины
- Морская полиция
- Беспощадный шторм
- Сабрина
- Турбулентность
Известно, что 60-летняя Лорен Холли трижды разведена и имеет троих детей от прошлых браков. Кстати, актриса даже была замужем за Джимом Керри, но их брак длился всего один год.
Майк Старр
В фильме актеру досталась роль одного из злодеев, гангстера по имени Джо "Псих" Менталино. Сцены, где играл Майк, становились одними из самых ярких в комедии. В целом, Майк Старр играл роли в таких картинах, как:
- Ледяной урожай
- Эд Вуд
- Перекресток Миллера
- Путь в рай
- Девушка из Джерси
Сегодня актер продолжает играть в кино в ролях второго плана, благодаря чему и стал известным. Ему уже 73 года, он женат и имеет одного сына.
Напомним, мы писали о том, какими за 30 лет стали актеры легендарного фильма "Маска".
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