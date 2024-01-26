Легендарные парни-неудачники из комедии Тупой и еще тупее через 30 лет — фото

Джим Керри и Джефф Дэниелс в комедии "Тупой и еще тупее". Фото: Pinterest

Многие люди точно помнят легендарную американскую комедию "Тупой и еще тупее", премьера которой состоялась в 1994 году. Хотя с момента выхода этого фильма исполнилось уже 30 лет, зрители до сих пор помнят историю двух парней-неудачников, в жизни которых началась черная полоса.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 30 лет изменились актеры комедии "Тупой и еще тупее".

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Джим Керри

Еще на момент начала съемок Джим Керри был звездой актерского состава, но именно после того, как он сыграл роль Ллойда в комедии "Тупой и еще тупее", о нем стали серьезнее думать. Поэтому сегодня в его фильмографии насчитывается большое количество разных ролей, в частности, такие картины, как:

Маска

Гринч — похититель Рождества

Эйс Вентура

Шоу Трумана

Вечное сияние чистого разума

Пингвины мистера Поппера

Сейчас 62-летний актер продолжает играть в кино и радовать своих поклонников невероятными талантами. Джим Керри дважды разведен и имеет дочь.

Джим Керри в роли Ллойда в комедии "Тупой и еще тупее" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джефф Дэниелс

В отличие от Джима Керри, Джефф Дэниелс никогда не считался артистом комедийного жанра, впрочем, благодаря роли Гарри ему удалось проявить себя с другой стороны. На счету актера сегодня насчитываются роли в таких известных картинах, как:

101 далматинец

Забытые Богом

Дивергент

Марсианин

Сейчас Джеффу Дэниелсу уже 68 лет, он женат и воспитывает троих детей.

Джефф Дэниелс в фильме "Тупой и еще тупее" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лорен Холли

Американской актрисе досталась самая главная женская роль девушки по имени Мэри Свонсон, которая стала катализатором всех безумных приключений вокруг Ллойда и Гарри. Сегодня зрители могут увидеть американскую актрису в таких известных фильмах, как:

Чего хотят женщины

Морская полиция

Беспощадный шторм

Сабрина

Турбулентность

Известно, что 60-летняя Лорен Холли трижды разведена и имеет троих детей от прошлых браков. Кстати, актриса даже была замужем за Джимом Керри, но их брак длился всего один год.

Лорен Холли в комедии "Тупой и еще тупее" и 30 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Майк Старр

В фильме актеру досталась роль одного из злодеев, гангстера по имени Джо "Псих" Менталино. Сцены, где играл Майк, становились одними из самых ярких в комедии. В целом, Майк Старр играл роли в таких картинах, как:

Ледяной урожай

Эд Вуд

Перекресток Миллера

Путь в рай

Девушка из Джерси

Сегодня актер продолжает играть в кино в ролях второго плана, благодаря чему и стал известным. Ему уже 73 года, он женат и имеет одного сына.

Майк Старр в роли злодея и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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