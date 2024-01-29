Тот самый эгоистический Мистер Бин — как за 34 года изменились главные герои сериала

Роуэн Аткинсон в главной роли комедийного телесериала "Мистер Бин". Фото: Pinterest

Британский комедийный телесериал "Мистер Бин", премьера которого состоялась в далеком 1990 году, сразу заполонил сердца миллионов зрителей во всем мире. История о "подвигах" Мистера Бина настолько понравилась зрителям, что некоторые до сих пор не прочь пересмотреть этот сериал еще раз, чтобы отвлечься от будничных дел.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 34 года изменились главные актеры телесериала "Мистер Бин".

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Сценаристом британского сериала выступил главный актер "Мистера Бина" Роуэн Аткинсон. Первая серия картины вышла в начале 1990 года, а последняя — в конце 1995 года. Так что с момента премьеры телесериала прошло уже 34 года, поэтому можно сравнить, как изменились главные персонажи за это время.

Роуэн Аткинсон

Британскому актеру театра, кино и телевидения досталась самая главная роль Мистера Бина, который редко разговаривал, но постоянно взаимодействовал с разными людьми. Персонаж Роуэна забавный, эгоистический, нервный и нелепый чудак, который постоянно решает проблемы и игнорирует всех вокруг.

Впрочем, именно роль Бина принесла Роуэну наибольшую популярность, и сегодня в его фильмографии насчитываются такие картины, как:

Агент Джонни Инглиш

Человек против пчелы

Реальная любовь

Сегодня британский актер — лауреат двух премий "BAFTA", вторую из которых он получил за роль в сериале "Черная гадюка". Сейчас 69-летний Роуэн Аткинсон встречается с актрисой и комиком Луизой Форд и воспитывает двоих детей.

Роуэн Аткинсон в роли Мистера Бина и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Матильда Зиглер

Английская актриса сыграла роль партнерши Мистера Бина по имени Ирма Гобб, которую он считает больше другом, чем любимой. Впрочем, когда она танцует на дискотеке с другим, Бин ревнует ее. Самой Ирме кажется, что ее любимый сделает ей предложение, но вместо кольца она получает крючок от рамки для фотографий.

Благодаря телесериалу "Мистер Бин" Матильда Зиглер стала популярной, но в ее фильмографии нет большого количества сыгранных ролей. Сегодня актрисе уже 59 лет, у нее муж, с которым она воспитывает троих детей.

Матильда Зиглер в роли Ирмы Гобб и 34 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

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