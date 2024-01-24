Сива борода і зморшки на обличчі — якими за 23 роки стали актори легендарного Клона

Заставка до бразильського телесеріалу "Клон". Фото: Pinterest

На початку 2000-х відбулася прем’єра бразильської мелодрами "Клон", яка згодом стала культової і отримала досить високі рейтинги. Люди у всьому світі із задоволенням дивилися цей серіал і переживали за долю головних героїв, а самі вони стали дуже популярними.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 23 роки змінилися актори серіалу "Клон".

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Джованна Антонеллі

Бразильська акторка зіграла головну роль молодої дівчини на ім’я Жаді, але до початку зйомок телесеріалу вона вже мала успішну кар’єру. Після закінчення зйомок "Клона" Джованна зіграла у багатьох серіалах і фільмах, наприклад, у таких картинах, як:

Друге сонце

Сімейні узи

Правила гри

Доньки Єви

Сьогодні 47-річна акторка перебуває у неофіційному шлюбі з режисером Леонарду Ногейра, з яким виховує трьох дітей — сина від колишнього і двох спільних доньок.

Джованна Антонеллі у головній ролі серіалу "Клон" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Мурілу Бенісіу

Акторові дісталася досить нелегка задача, адже йому довелося зіграти одразу трьох різних героїв — братів-близнюків Лукаса і Дійогу, а також клона Лео. Після завершення зйомок "Клона" актора почали активно запрошувати зніматися у кіно, тому сьогодні він є одним з найуспішніших акторів Бразилії.

Зараз 52-річний актор виховує сина від акторки Алессандри Негріні та другого сина від зірки "Клона" Джованни Антонеллі. Також він досить довго жив у цивільному шлюбі з акторкою Деборою Фалабеллою.

Мурілу Бенісіу у серіалі "Клон" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Далтон Віг

У серіалі "Клон" актор зіграв роль чоловіка Жаді Саїда Рашида, і саме ця роль допомогла йому стати дуже популярним. Після завершення зйомок Далтон продовжив грати у кіно, але останні десять років його майже не видно на екрані, адже він вирішив віддати себе своїй сім’ї.

Сьогодні 59-річний Далтон Віг одружений з акторкою Камілою Черкес, яка народила йому близнюків.

Далтон Віг у серіалі "Клон" і 23 роки потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Даніела Ескобар

Акторка потрапила до серіалу на роль нареченої загиблого Дійогу та дружини Лукаса на ім’я Маїза. До початку зйомок серіалу Даніела вже мала певний успіх, але саме роль Маїзи допомогла їй отримати визнання у всьому світі. Після завершення зйомок акторка продовжила грати у кіно, але зараз поки працює ведучою.

Сьогодні 55-річна Даніела Ескобар розлучена і має одного сина на ім’я Андре, якого вона народила від шлюбу з першим чоловіком, режисером Жайме Монжардіном.

Даніела Ескобар у ролі Маїзи і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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