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В это трудно поверить — какими за 23 года стали звезды сериала "Клон"

24 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Седая борода и морщины на лице — какими за 23 года стали актеры легендарного Клона
Заставка к бразильскому телесериалу "Клон". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В начале 2000-х состоялась премьера бразильской мелодрамы "Клон", которая впоследствии стала культовой и получила достаточно высокие рейтинги. Люди по всему миру с удовольствием смотрели этот сериал и переживали за судьбу главных героев, а сами они стали очень популярными.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 23 года изменились актеры сериала "Клон".

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Джованна Антонелли

Бразильская актриса сыграла главную роль молодой девушки по имени Жади, но до начала съемок телесериала она уже имела успешную карьеру. После окончания съемок "Клона" Джованна сыграла во многих сериалах и фильмах, например, в таких картинах, как:

  • Второе солнце
  • Семейные узы
  • Правила игры
  • Дочери Евы

Сегодня 47-летняя актриса состоит в неофициальном браке с режиссером Леонарду Ногейра, с которым воспитывает троих детей — сына от бывшего и двух общих дочерей.

Джованна Антонеллы
Джованна Антонелли в главной роли сериала "Клон" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мурилу Бенисиу

Актеру досталась довольно нелегкая задача, ведь ему пришлось сыграть сразу трех разных героев — братьев-близнецов Лукаса и Диогу, а также клона Лео. После завершения съемок "Клона" актера начали активно приглашать сниматься в кино, поэтому сегодня он является одним из самых успешных актеров Бразилии.

Сейчас 52-летний актер воспитывает сына от актрисы Алессандры Негрини и второго сына от звезды "Клона" Джованны Антонелли. Также он долго жил в гражданском браке с актрисой Деборой Фалабеллой.

Мурылу Бенисиу
Муриллу Бенисиу в сериале "Клон" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Далтон Виг

В сериале "Клон" актер сыграл роль супруга Жади Саида Рашида, и именно эта роль помогла ему стать очень популярным. После завершения съемок Далтон продолжил играть в кино, но последние десять лет он почти не виден на экране, ведь он решил отдать себя своей семье.

Сегодня 59-летний Далтон Виг женат на актрисе Камилле Черкес, которая родила ему близнецов.

Далтон Выг
Далтон Виг в сериале "Клон" и 23 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Даниэла Эскобар

Актриса попала в сериал на роль невесты погибшего Диогу и жены Лукаса по имени Маиза. До начала съемок сериала Даниэла уже имела определенный успех, но именно роль Маизы помогла ей получить признание во всем мире. После завершения съемок актриса продолжила играть в кино, но сейчас пока работает ведущей.

Сегодня 55-летняя Даниэла Эскобар разведена и имеет одного сына по имени Андре, которого она родила от брака с первым мужем, режиссером Жайме Монжардином.

Даниела Эскобар
Даниэла Эскобар в роли Маизы и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими 30 лет спустя стали актеры легендарного фильма "Маска".

Раньше мы рассказывали о том, что изменилось в жизни актеров известного фильма "День независимости" за 28 лет.

Также мы сообщали о том, как изменились актеры "Эйс Вентуры" за 30 лет.

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"Клон"

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