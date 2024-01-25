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Елементарно, Ватсон — зірки "Шерлока Холмса" 14 років потому

25 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Деякі зробили камінг-аут — якими за 14 років стали герої серіалу Шерлок Холмс
Бенедикт Камбербетч і Мартін Фріман у серіалі "Шерлок Холмс". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У 2010 році світ вперше побачив детективний телесеріал "Шерлок Холмс", який одразу ж підкорив шанувальників кримінального жанру. Драма вразила не тільки своїм загадковим сюжетом, а й неймовірними талантами акторів, які в ньому зіграли.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися герої телесеріалу "Шерлок Холмс".

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Бенедикт Камбербетч

Британський актор зіграв головну роль Шерлока у телесеріалі, завдяки чому став ще популярнішим. Сьогодні в його фільмографії налічується велика кількість ролей, наприклад, Камбербетч зіграв у таких відомих картинах, як:

  • Доктор Стрендж
  • Гра в імітацію
  • Хоббіт
  • Людина-павук

Зараз 47-річний британський кіноактор має три премії та є номінантом на ще декілька нагород. Він одружений з акторкою Софі Хантер, з якою виховує трьох синів.

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербетч у ролі Шерлока і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Мартін Фріман

Англійському акторові дісталася також головна роль помічника Шерлока Доктора Ватсона. А сьогодні його глядачі можуть бачити в не менш відомих фільмах. Наприклад, Мартін Фріман має у своїй акторській кар’єрі ролі в таких картинах, як:

  • Хоббіт
  • Чорна пантера
  • Реальне кохання
  • Дівчина Міллера
  • Володар перснів

Відомо, що сьогодні Мартіну вже 52 роки, він розлучений і виховує одного сина.

Мартин Фриман
Мартін Фріман у серіалі "Шерлок Холмс" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Марк Гетіс

Британський актор зіграв у серіалі "Шерлок Холмс" роль старшого брата Шерлока на ім’я Майкрофт Холмс. В його фільмографії теж налічується досить непогана кількість зіграних ролей. Наприклад, глядачі можуть побачити зірку "Шерлока" у таких фільмах, як:

  • Ліга джентльменів
  • Дракула
  • Гра престолів
  • Місія нездійсненна

Зараз 57-річний британський актор має чоловіка, з яким оформив стосунки в 2008 році.

Марк Гэтисс
Марк Гетіс у телесеріалі "Шерлок Холмс" і 14 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Ендрю Скотт

У серіалі "Шерлок Холмс" ірландський актор зіграв роль професора Моріарті, який одразу ж сподобався глядачам. Сьогодні він відомий не тільки за детективним серіалом "Шерлок Холмс", а ще й за ролями у таких картинах, як:

  • Незнайомці
  • 007: Спектр
  • Ріплі
  • Врятувати рядового Раяна
  • Віктор Франкенштейн

У 2013 році актор зробив камінг-аут стосовно своєї орієнтації, але він не дуже любить розповідати про своє особисте життя. Втім, відомо, що його партнером став актор і сценарист Стівен Бересфорд. Сьогодні Ендрю вже 47 років.

Эндрю Скотт
Ендрю Скотт у ролі професора Моріарті та зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, якими за 23 роки стали актори легендарного серіалу "Клон". 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті героїв фільму "День незалежності" за 28 років. 

Також ми повідомляли про те, як за 23 роки змінилися актори фільму "Район Мелроуз".

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"Шерлок Холмс"

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