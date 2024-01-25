Деякі зробили камінг-аут — якими за 14 років стали герої серіалу Шерлок Холмс

Елементарно, Ватсон — зірки "Шерлока Холмса" 14 років потому
У 2010 році світ вперше побачив детективний телесеріал "Шерлок Холмс", який одразу ж підкорив шанувальників кримінального жанру. Драма вразила не тільки своїм загадковим сюжетом, а й неймовірними талантами акторів, які в ньому зіграли.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися герої телесеріалу "Шерлок Холмс".
Бенедикт Камбербетч
Британський актор зіграв головну роль Шерлока у телесеріалі, завдяки чому став ще популярнішим. Сьогодні в його фільмографії налічується велика кількість ролей, наприклад, Камбербетч зіграв у таких відомих картинах, як:
- Доктор Стрендж
- Гра в імітацію
- Хоббіт
- Людина-павук
Зараз 47-річний британський кіноактор має три премії та є номінантом на ще декілька нагород. Він одружений з акторкою Софі Хантер, з якою виховує трьох синів.
Мартін Фріман
Англійському акторові дісталася також головна роль помічника Шерлока Доктора Ватсона. А сьогодні його глядачі можуть бачити в не менш відомих фільмах. Наприклад, Мартін Фріман має у своїй акторській кар’єрі ролі в таких картинах, як:
- Хоббіт
- Чорна пантера
- Реальне кохання
- Дівчина Міллера
- Володар перснів
Відомо, що сьогодні Мартіну вже 52 роки, він розлучений і виховує одного сина.
Марк Гетіс
Британський актор зіграв у серіалі "Шерлок Холмс" роль старшого брата Шерлока на ім’я Майкрофт Холмс. В його фільмографії теж налічується досить непогана кількість зіграних ролей. Наприклад, глядачі можуть побачити зірку "Шерлока" у таких фільмах, як:
- Ліга джентльменів
- Дракула
- Гра престолів
- Місія нездійсненна
Зараз 57-річний британський актор має чоловіка, з яким оформив стосунки в 2008 році.
Ендрю Скотт
У серіалі "Шерлок Холмс" ірландський актор зіграв роль професора Моріарті, який одразу ж сподобався глядачам. Сьогодні він відомий не тільки за детективним серіалом "Шерлок Холмс", а ще й за ролями у таких картинах, як:
- Незнайомці
- 007: Спектр
- Ріплі
- Врятувати рядового Раяна
- Віктор Франкенштейн
У 2013 році актор зробив камінг-аут стосовно своєї орієнтації, але він не дуже любить розповідати про своє особисте життя. Втім, відомо, що його партнером став актор і сценарист Стівен Бересфорд. Сьогодні Ендрю вже 47 років.
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