Некоторые сделали каминг-аут — какими за 14 лет стали герои сериала Шерлок Холмс

Бенедикт Камбербетч и Мартин Фриман в сериале "Шерлок Холмс". Фото: Pinterest

В 2010 году мир впервые увидел детективный телесериал "Шерлок Холмс", который сразу покорил поклонников криминального жанра. Драма поразила не только своим загадочным сюжетом, но и невероятными талантами сыгравших в нем актеров.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились герои телесериала "Шерлок Холмс".

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Бенедикт Камбербэтч

Британский актер сыграл главную роль Шерлока в телесериале, благодаря чему стал еще популярнее. Сегодня в его фильмографии насчитывается большое количество ролей, например, Камбербэтч сыграл в таких известных картинах, как:

Доктор Стрэндж

Игра в имитацию

Хоббит

Человек-паук

Сейчас 47-летний британский киноактер имеет три премии и является номинантом на еще несколько наград. Он женат на актрисе Софи Хантер, с которой воспитывает троих сыновей.

Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мартин Фриман

Английскому актеру досталась главная роль помощника Шерлока Доктора Ватсона. Сегодня его зрители могут видеть в не менее известных фильмах. Например, Мартин Фриман играет в своей актерской карьере роли в таких картинах, как:

Хоббит

Черная пантера

Реальная любовь

Девушка Миллера

Властелин колец

Известно, что сегодня Мартину уже 52 года, он разведен и воспитывает одного сына.

Мартин Фриман в сериале "Шерлок Холмс" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Марк Гэтисс

Британский актер сыграл в сериале "Шерлок Холмс" роль старшего брата Шерлока по имени Майкрофт Холмс. В его фильмографии тоже насчитывается достаточно неплохое количество сыгранных ролей. К примеру, зрители могут увидеть звезду "Шерлока" в таких фильмах, как:

Лига джентльменов

Дракула

Игра престолов

Миссия невыполнима

Сейчас у 57-летнего британского актера есть мужа, с которым оформил отношения в 2008 году.

Марк Гэтисс в телесериале "Шерлок Холмс" и 14 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Эндрю Скотт

В сериале "Шерлок Холмс" ирландский актер сыграл роль профессора Мориарти, который сразу понравился зрителям. Сегодня он известен не только по детективному сериалу "Шерлок Холмс", но и по ролям в таких картинах, как:

Незнакомцы

007: Спектр

Рипли

Спасти рядового Райана

Виктор Франкенштейн

В 2013 году актер сделал каминг-аут по поводу своей ориентации, но он не очень любит рассказывать о своей личной жизни. Впрочем, известно, что его партнером стал актер и сценарист Стивен Бересфорд. Сегодня Эндрю уже 47 лет.

Эндрю Скотт в роли профессора Мориарти и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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