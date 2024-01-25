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Элементарно, Ватсон — звезды "Шерлока Холмса" 14 лет спустя

25 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Некоторые сделали каминг-аут — какими за 14 лет стали герои сериала Шерлок Холмс
Бенедикт Камбербетч и Мартин Фриман в сериале "Шерлок Холмс". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 2010 году мир впервые увидел детективный телесериал "Шерлок Холмс", который сразу покорил поклонников криминального жанра. Драма поразила не только своим загадочным сюжетом, но и невероятными талантами сыгравших в нем актеров.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились герои телесериала "Шерлок Холмс".

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Бенедикт Камбербэтч

Британский актер сыграл главную роль Шерлока в телесериале, благодаря чему стал еще популярнее. Сегодня в его фильмографии насчитывается большое количество ролей, например, Камбербэтч сыграл в таких известных картинах, как:

  • Доктор Стрэндж
  • Игра в имитацию
  • Хоббит
  • Человек-паук

Сейчас 47-летний британский киноактер имеет три премии и является номинантом на еще несколько наград. Он женат на актрисе Софи Хантер, с которой воспитывает троих сыновей.

Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мартин Фриман

Английскому актеру досталась главная роль помощника Шерлока Доктора Ватсона. Сегодня его зрители могут видеть в не менее известных фильмах. Например, Мартин Фриман играет в своей актерской карьере роли в таких картинах, как:

  • Хоббит
  • Черная пантера
  • Реальная любовь
  • Девушка Миллера
  • Властелин колец

Известно, что сегодня Мартину уже 52 года, он разведен и воспитывает одного сына.

Мартин Фриман
Мартин Фриман в сериале "Шерлок Холмс" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Марк Гэтисс

Британский актер сыграл в сериале "Шерлок Холмс" роль старшего брата Шерлока по имени Майкрофт Холмс. В его фильмографии тоже насчитывается достаточно неплохое количество сыгранных ролей. К примеру, зрители могут увидеть звезду "Шерлока" в таких фильмах, как:

  • Лига джентльменов
  • Дракула
  • Игра престолов
  • Миссия невыполнима

Сейчас у 57-летнего британского актера есть мужа, с которым оформил отношения в 2008 году.

Марк Гэтисс
Марк Гэтисс в телесериале "Шерлок Холмс" и 14 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Эндрю Скотт

В сериале "Шерлок Холмс" ирландский актер сыграл роль профессора Мориарти, который сразу понравился зрителям. Сегодня он известен не только по детективному сериалу "Шерлок Холмс", но и по ролям в таких картинах, как:

  • Незнакомцы
  • 007: Спектр
  • Рипли
  • Спасти рядового Райана
  • Виктор Франкенштейн

В 2013 году актер сделал каминг-аут по поводу своей ориентации, но он не очень любит рассказывать о своей личной жизни. Впрочем, известно, что его партнером стал актер и сценарист Стивен Бересфорд. Сегодня Эндрю уже 47 лет.

Эндрю Скотт
Эндрю Скотт в роли профессора Мориарти и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими за 23 года стали актеры легендарного сериала "Клон".

Ранее мы рассказывали о том, что изменилось в жизни героев фильма "День независимости" за 28 лет.

Также мы сообщали о том, как за 23 года изменились актеры фильма "Район Мелроуз".

кино
сериал
актеры
"Шерлок Холмс"

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