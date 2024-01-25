Некоторые сделали каминг-аут — какими за 14 лет стали герои сериала Шерлок Холмс

Элементарно, Ватсон — звезды "Шерлока Холмса" 14 лет спустя
В 2010 году мир впервые увидел детективный телесериал "Шерлок Холмс", который сразу покорил поклонников криминального жанра. Драма поразила не только своим загадочным сюжетом, но и невероятными талантами сыгравших в нем актеров.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились герои телесериала "Шерлок Холмс".
Бенедикт Камбербэтч
Британский актер сыграл главную роль Шерлока в телесериале, благодаря чему стал еще популярнее. Сегодня в его фильмографии насчитывается большое количество ролей, например, Камбербэтч сыграл в таких известных картинах, как:
- Доктор Стрэндж
- Игра в имитацию
- Хоббит
- Человек-паук
Сейчас 47-летний британский киноактер имеет три премии и является номинантом на еще несколько наград. Он женат на актрисе Софи Хантер, с которой воспитывает троих сыновей.
Мартин Фриман
Английскому актеру досталась главная роль помощника Шерлока Доктора Ватсона. Сегодня его зрители могут видеть в не менее известных фильмах. Например, Мартин Фриман играет в своей актерской карьере роли в таких картинах, как:
- Хоббит
- Черная пантера
- Реальная любовь
- Девушка Миллера
- Властелин колец
Известно, что сегодня Мартину уже 52 года, он разведен и воспитывает одного сына.
Марк Гэтисс
Британский актер сыграл в сериале "Шерлок Холмс" роль старшего брата Шерлока по имени Майкрофт Холмс. В его фильмографии тоже насчитывается достаточно неплохое количество сыгранных ролей. К примеру, зрители могут увидеть звезду "Шерлока" в таких фильмах, как:
- Лига джентльменов
- Дракула
- Игра престолов
- Миссия невыполнима
Сейчас у 57-летнего британского актера есть мужа, с которым оформил отношения в 2008 году.
Эндрю Скотт
В сериале "Шерлок Холмс" ирландский актер сыграл роль профессора Мориарти, который сразу понравился зрителям. Сегодня он известен не только по детективному сериалу "Шерлок Холмс", но и по ролям в таких картинах, как:
- Незнакомцы
- 007: Спектр
- Рипли
- Спасти рядового Райана
- Виктор Франкенштейн
В 2013 году актер сделал каминг-аут по поводу своей ориентации, но он не очень любит рассказывать о своей личной жизни. Впрочем, известно, что его партнером стал актер и сценарист Стивен Бересфорд. Сегодня Эндрю уже 47 лет.
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