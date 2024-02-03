Кого продюсер Полякової вважає переможцем Нацвідбору Євробачення

Продюсер Михайло Ясинський на допрем'єрному показі фільму "Зірки за обміном". Фото: JetSetter

Український підприємець і продюсер Михайло Ясинський дав відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування продюсер співачки Олі Полякової висловив свою думку стосовно того, хто переможе на Національному відборі конкурсу "Євробачення".

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Михайло Ясинський про переможця Нацвідбору "Євробачення"

Відомий український продюсер Михайло Ясинський привітав молодого артиста Yaktak, який бере участь у Національному відборі "Євробачення". Проте, чоловік вважає, що попри те, що його пісню уважно слухатимуть, вона не зовсім підходить для конкурсу.

До того ж, Михайло Ясинський назвав трьох виконавців, яких вважають фаворитами в інформаційному просторі.

"Я вітаю артиста Yaktak, тому що він, на мій погляд, дуже талановитий хлопець, але пісня — не про "Євробачення", проте, цю пісню слухатимуть уважно. Щось кажуть про плагіат, якісь там інструменти. Є три фаворити інформаційні — це Alyona Alyona і Jerry Heil, Melovin і Yaktak", — зазначає Михайло Ясинський.

Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Продюсер стверджує, що все залежить від того, як співак або співачка виходить на сцену і заряджає глядачів. Він оцінив шанси артиста Melovin і дуета Alyona Alyona і Jerry Heil на перемогу в Національному відборі.

"Дуже багато залежить від того, як артист виходить на сцену, як він дивиться в зал, як він заряджає простір навколо себе. У Melovin є великі шанси, у дівчат є суперпісня, вони досвічені виконавиці. Але вдвох виступати дуже складно — це дві різні енергії, дві різні особистості. Якщо вони зможуть наповнити простір навколо себе енергією таланту, в них все вийде", — також зазначив український продюсер.

Yaktak про участь у Нацвідборі "Євробачення"

Не так давно молодий український виконавець Yaktak повідомив про те, що він подав заявку на участь у Нацвідборі "Євробачення". Він зазначив, що ще з дитинства він мріяв опинитися на сцені цього масштабного конкурсу.

"Цього року ми подали заявку на Національний відбір на "Євробачення-2024". Як я вже раніше говорив, завжди, як малим дивився "Євро", уявляв себе там. Мріяв про те, що колись гідно та сильно представлю Україну", — заявив YakTak.

Новина Yaktak про участь у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Melovin про рішення подати заявку на участь у Нацвідборі "Євробачення"

Нещодавно під час інтерв’ю український співак Melovin заявив, чому він вирішив втретє взяти участь у Нацвідборі "Євробачення".

"Якось сиділи з командою і думали: "Немає чим зайнятися, метушні треба навести". Були такі думки після того, як я об’їздив в Європі всі препаті, афтепаті "Євробачення", і це все якось тригерило конкретно. І я зрозумів, що гештальт зовсім не закритий, і з’явилася пісня, яку я написав. Я зрозумів, що вона має право зазвучати на Нацвідборі", — заявив Melovin.

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil про виступ на Нацвідборі "Євробачення"

Українські артистки Alyona Alyona і Jerry Heil вирішили також подати заявку на участь у Нацвідборі. Вони зазначили, що їхній дует об’єднує людей, тому вони хочуть пронести цю енергію через конкурс.

"Оскільки наш тандем так об'єднує людей, об'єднує країни і так припав людям до душі, нам хочеться спробувати цю енергію, цю любов і довіру людей пронести крізь пісенний конкурс", — повідомили артистки.

Alyona Alyona і Jerry Heil про заявку на Нацвідбір "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

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