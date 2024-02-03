Кого продюсер Поляковой считает победителем Нацотбора Евровидения

Продюсер Михаил Ясинский на допремьерном показе фильма "Зірки за обміном". Фото: JetSetter

Украинский предприниматель и продюсер Михаил Ясинский дал откровенное интервью ведущему Славе Демину. Во время общения продюсер певицы Оли Поляковой высказал свое мнение по поводу того, кто победит на Национальном отборе конкурса "Евровидение".

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Михаил Ясинский о победителе Нацотбора "Евровидения"

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский поздравил молодого артиста Yaktak, который участвует в Национальном отборе "Евровидения". Однако, мужчина считает, что, несмотря на то, что его песню будут внимательно слушать, она не совсем подходит для конкурса.

К тому же, Михаил Ясинский назвал трех исполнителей, которых считают фаворитами в информационном пространстве.

"Я поздравляю артиста Yaktak, потому что он, на мой взгляд, очень талантливый парень, но песня — не о "Евровидении", однако, эту песню будут слушать внимательно. Что-то говорят о плагиате, какие-то инструменты. Есть три фаворита информационные — это Alyona Alyona и Jerry Heil, Melovin и Yaktak", — отмечает Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер утверждает, что все зависит от того, как певец или певица выходит на сцену и заряжает зрителей. Он оценил шансы артиста Melovin и дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil на победу в Национальном отборе.

"Очень многое зависит от того, как артист выходит на сцену, как он смотрит в зал, как он заряжает пространство вокруг себя. У Melovin есть большие шансы, у девушек есть суперпесня, они опытные исполнительницы. Но вдвоем выступать очень сложно — это две разные энергии, две разные личности. Если они смогут наполнить пространство вокруг себя энергией таланта, у них все получится", — отметил украинский продюсер.

Yaktak об участии в Нацотборе "Евровидения"

Недавно молодой украинский исполнитель Yaktak сообщил о том, что он подал заявку на участие в Нацотборе "Евровидения". Он отметил, что еще с детства он мечтал оказаться на сцене этого масштабного конкурса.

"В этом году мы подали заявку на Национальный отбор на "Евровидение-2024". Как я уже раньше говорил, всегда, как маленьким смотрел "Евро", представлял себя там. Мечтал о том, что когда-то достойно и сильно представлю Украину", — заявил YakTak.

Новость Yaktak об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Melovin о решении подать заявку на участие в Нацотборе "Евровидения"

Недавно во время интервью украинский певец Melovin заявил, почему он решил в третий раз принять участие в Нацотборе "Евровидения".

"Однажды сидели с командой и думали: "Нечем заняться, суеты надо навести". Были такие мысли после того, как я объездил в Европе все препати, афтепати "Евровидения", и это все как-то триггерило конкретно. И я понял, что гештальт совсем не закрыт, и появилась песня, которую я написал. Я понял, что она имеет право зазвучать на Нацотборе", — заявил Melovin.

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil о выступлении на Нацотборе "Евровидения"

Украинские артистки Alyona Alyona и Jerry Heil решили также подать заявку на участие в Нацотборе. Они отметили, что их дуэт объединяет людей, поэтому они хотят пронести эту энергию через конкурс.

"Поскольку наш тандем так объединяет людей, объединяет страны и так пришелся людям по душе, нам хочется попробовать эту энергию, эту любовь и доверие людей пронести через песенный конкурс", — сообщили артистки.

Alyona Alyona и Jerry Heil о заявке на Нацотбор "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

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