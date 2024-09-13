Головоломка для справжніх геніїв — знайдіть леопарда на фото за п'ять секунд

Де леопард? Фото: Caters

Маєте очі орла, якщо можете помітити леопарда, що ховається в савані. Кожен бачить суху траву, але лише люди з високим IQ можуть розгадати цю ілюзію.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Леопард"

Спробуйте швидко виявити леопарда — визнаного майстра маскування.

Автор світлини Анрі Олкерс вже понад десяти років фотографує дику природу в Національному парку Крюгера в Південноафриканській республіці. Він є складовою частиною Прикордонного парку Великий Лімпопо. Це один з найбільших заповідників світу, розміри якого дорівнюють площі сучасного Ізраїлю.

"Були здивовані, виявивши леопарда посеред дня. У нас була гарна точка огляду, щоб зробити кілька пристойних фотографій. Я не бачив леопарда в цій місцевості багато років, тому ми були раді, що знову його знайшли. Адреналін, хвилювання та чиста радість. Коли я бачу одну з моїх улюблених тварин, для мене це як наркотик", — розповів Олкерс.

Помітили леопарда? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо, де він.

Правильна відповідь

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