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Його важко помітити, але він є — знайдіть у савані леопарда за п'ять секунд

13 вересня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для справжніх геніїв — знайдіть леопарда на фото за п'ять секунд
Де леопард? Фото: Caters
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Маєте очі орла, якщо можете помітити леопарда, що ховається в савані. Кожен бачить суху траву, але лише люди з високим IQ можуть розгадати цю ілюзію.

Завдання запропонувала The Sun.

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Його важко помітити, але він є — знайдіть у савані леопарда за п'ять секунд - фото 1

Спробуйте швидко виявити леопарда — визнаного майстра маскування.

Автор світлини Анрі Олкерс вже понад десяти років фотографує дику природу в Національному парку Крюгера в Південноафриканській республіці. Він є складовою частиною Прикордонного парку Великий Лімпопо. Це один з найбільших заповідників світу, розміри якого дорівнюють площі сучасного Ізраїлю.

"Були здивовані, виявивши леопарда посеред дня. У нас була гарна точка огляду, щоб зробити кілька пристойних фотографій. Я не бачив леопарда в цій місцевості багато років, тому ми були раді, що знову його знайшли. Адреналін, хвилювання та чиста радість. Коли я бачу одну з моїх улюблених тварин, для мене це як наркотик", — розповів Олкерс.

Помітили леопарда? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо, де він.

Правильна відповідь

Його важко помітити, але він є — знайдіть у савані леопарда за п'ять секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.

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