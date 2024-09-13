Головоломка для настоящих гениев — найдите леопарда на фото за пять секунд

Где леопард? Фото: Caters

Имеете глаза орла, если можете заметить прячущегося в саванне леопарда. Каждый видит сухую траву, но только люди с высоким IQ могут разгадать эту иллюзию.

Задание предложила The Sun.

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Попробуйте быстро обнаружить леопарда — признанного мастера маскировки.

Автор фотографии Анри Олкерс уже более десяти лет фотографирует дикую природу в Национальном парке Крюгера в Южноафриканской республике. Он является составной частью Пограничного парка Большой Лимпопо. Это один из самых больших заповедников мира, размеры которого равны площади современного Израиля.

"Были удивлены, обнаружив леопарда посреди дня. У нас была хорошая точка обзора, чтобы сделать несколько приличных фотографий. Я не видел леопарда в этой местности много лет, поэтому мы были рады, что снова его нашли. Адреналин, волнение и чистая радость. Когда я вижу одно из моих любимых животных, для меня это как наркотик", — рассказал Олкерс.

Заметили леопарда? Если нет, то не унывайте, мы покажем, где он.

Правильный ответ

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