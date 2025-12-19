Відео
Головна Life Чим закінчився 10 випуск "Холостяка-14" — цього не очікував ніхто

Чим закінчився 10 випуск "Холостяка-14" — цього не очікував ніхто

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 22:37
Хто покинув "Холостяк" у 10 випуску — залишилось дві фіналістки
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Шоу, за яким стежать усі — 14 сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком в головній ролі набрав шаленої популярності. Український актор шукає на проєкті своє кохання й глядачі з нетерплячістю чекають, поки він зробить фінальний вибір.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Хто покинув проєкт "Холостяк" за крок до фіналу

Минулого тижня, після того, як Цимбалюк попрощався з Дар'єю Романець, у шоу залишилися три дівчини. За серце холостяка боролися:

  • Ірина Пономаренко;
  • Анастасія Половинкіна;
  • Надін Головчук.

Цього тижня український актор знайомив дівчат зі своїми близькими. Кожна з них побувала під прицільним поглядом рідних холостяка. Для декого це стало справжнім випробовуванням через незручні питання. Однак таке знайомство розкрило Цимбалюка з неочікуваної сторони. Дівчата поглянули на актора по-новому.

Вибір Тараса Цимбалюка цього тижня був чи не найважчим. З кожною із трьох дівчат у холостяка вже зав'язалася своя історія. З Іриною — романтична та незвична, з Надін — пристрасна та чуттєва, з Анастасією — драйвова та цікава. Зрештою Цимбалюк шокував вибором. Він вирішив залишити усіх трьох учасниць та пообіцяв визначити фіналісток наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тараса Цимбалюка помітили у компанії колишньої. Користувачі мережі підозрюють, що пара відновила стосунки.

Також ми розповідали про те, що Цимбалюк відсвяткував 36-річчя. Автора привітало багато знаменитостей.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк кохання стосунки проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
