Хто покинув "Холостяк" у 10 випуску — залишилось дві фіналістки

Чим закінчився 10 випуск "Холостяка-14" — цього не очікував ніхто
Шоу, за яким стежать усі — 14 сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком в головній ролі набрав шаленої популярності. Український актор шукає на проєкті своє кохання й глядачі з нетерплячістю чекають, поки він зробить фінальний вибір.
Хто покинув проєкт "Холостяк" за крок до фіналу
Минулого тижня, після того, як Цимбалюк попрощався з Дар'єю Романець, у шоу залишилися три дівчини. За серце холостяка боролися:
- Ірина Пономаренко;
- Анастасія Половинкіна;
- Надін Головчук.
Цього тижня український актор знайомив дівчат зі своїми близькими. Кожна з них побувала під прицільним поглядом рідних холостяка. Для декого це стало справжнім випробовуванням через незручні питання. Однак таке знайомство розкрило Цимбалюка з неочікуваної сторони. Дівчата поглянули на актора по-новому.
Вибір Тараса Цимбалюка цього тижня був чи не найважчим. З кожною із трьох дівчат у холостяка вже зав'язалася своя історія. З Іриною — романтична та незвична, з Надін — пристрасна та чуттєва, з Анастасією — драйвова та цікава. Зрештою Цимбалюк шокував вибором. Він вирішив залишити усіх трьох учасниць та пообіцяв визначити фіналісток наступного тижня.
