Кто покинул "Холостяк" в 10 выпуске — осталось две финалистки

Шоу, за которым следят все — 14 сезон "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком в главной роли набрал бешеную популярность. Украинский актер ищет на проекте свою любовь и зрители с нетерпением ждут, пока он сделает финальный выбор.

Кто покинул проект "Холостяк" за шаг до финала

На прошлой неделе, после того, как Цимбалюк попрощался с Дарьей Романец, в шоу остались три девушки. За сердце холостяка боролись:

Ирина Пономаренко;

Анастасия Половинкина;

Надин Головчук.

На этой неделе украинский актер знакомил девушек со своими близкими. Каждая из них побывала под прицельным взглядом родных холостяка. Для некоторых это стало настоящим испытанием из-за неудобных вопросов. Однако такое знакомство раскрыло Цимбалюка с неожиданной стороны. Девушки взглянули на актера по-новому.

Выбор Тараса Цымбалюка на этой неделе был едва ли не самым трудным. С каждой из трех девушек у холостяка уже завязалась своя история. С Ириной — романтическая и необычная, с Надин — страстная и чувственная, с Анастасией — драйвовая и интересная. В конце концов Цимбалюк шокировал выбором. Он решил оставить всех трех участниц и пообещал определить финалисток на следующей неделе.

