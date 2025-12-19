Видео
Главная Life Чем закончился 10 выпуск "Холостяка-14" — этого не ожидал никто

Дата публикации 19 декабря 2025 22:37
Кто покинул "Холостяк" в 10 выпуске — осталось две финалистки
Украинский актер Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

Шоу, за которым следят все — 14 сезон "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком в главной роли набрал бешеную популярность. Украинский актер ищет на проекте свою любовь и зрители с нетерпением ждут, пока он сделает финальный выбор.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Кто покинул проект "Холостяк" за шаг до финала

На прошлой неделе, после того, как Цимбалюк попрощался с Дарьей Романец, в шоу остались три девушки. За сердце холостяка боролись:

  • Ирина Пономаренко;
  • Анастасия Половинкина;
  • Надин Головчук.

На этой неделе украинский актер знакомил девушек со своими близкими. Каждая из них побывала под прицельным взглядом родных холостяка. Для некоторых это стало настоящим испытанием из-за неудобных вопросов. Однако такое знакомство раскрыло Цимбалюка с неожиданной стороны. Девушки взглянули на актера по-новому.

Выбор Тараса Цымбалюка на этой неделе был едва ли не самым трудным. С каждой из трех девушек у холостяка уже завязалась своя история. С Ириной — романтическая и необычная, с Надин — страстная и чувственная, с Анастасией — драйвовая и интересная. В конце концов Цимбалюк шокировал выбором. Он решил оставить всех трех участниц и пообещал определить финалисток на следующей неделе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тараса Цимбалюка заметили в компании бывшей. Пользователи сети подозревают, что пара возобновила отношения.

Также мы рассказывали о том, что Цимбалюк отпраздновал 36-летие. Автора поздравило много знаменитостей.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк любовь отношения проект
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
