Цымбалюк снова засветился с бывшей — есть ли между ними отношения

Дата публикации 17 декабря 2025 13:07
Роман между Цымбалюком и Готочкиной — действительно ли пара снова вместе
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина. Фото: Instagram

Украинский актер и участник 14-го сезона проекта "Холостяк" Тарас Цымбалюк отпраздновал свое 36-летие. Из-за фото и видео, которые появились в сети, поклонники заподозрили знаменитость в романе с бывшей — дизайнером Светланой Готочкиной.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Что указывает на отношения между Цымбалюком и Готочкиной

День рождения Цымбалюк отпраздновал в кругу близких друзей: Натальи Денисенко, Виктории Маремухи-Белле, Богдана Осадчука, Алексея Комаровского и других. Однако пользователи сети заподозрили, что на празднике была и экс-избранница актера Светлана Готочкина.

Бывшая поздравила Цымбалюка, опубликовав совместное фото, на котором они обнимаются. Бизнесвумен назвала актера "другом", однако поклонники заподозрили тайный роман.

"С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания", — написала Готочкина.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Сториз Готочкиной в День рождения Цымбалюка. Фото: скриншот

Перед вечеринкой по случаю празднования Дня рождения бывшая Цымбалюка рассказала в сториз, что взяла выходной и отправляется за город. На совместных фото ее видно не было, однако внимательные пользователи сети заметили отражение бывшей Цымбалюка на плитке.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Отражение Готочкиной на плитке. Фото: instagram/vicky_mare

Кроме того, Тарас снимал видео для сториз Светланы. Его отражение засветилось на фаре автомобиля Готочкиной.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Отражение Цымбалюка. Фото: instagram/vicky_mare

Еще одно фото, натолкнувшее поклонников на мысль о возобновлении отношений между парой, опубликовал сам Цымбалюк. Он сделал фотографию в шоуруме своей бывшей и поделился ссылкой на ее бренд одежды.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Сториз Цымбалюка из шоурума бывшей. Фото: скриншот

Действительно ли отношения Цымбалюка и Готочкиной возобновились, пока точно неизвестно. Ни мужчина, ни девушка не подтверждали информацию о своем романе. При этом в сети время от времени появляются новые сообщения о том, что пара таки проводит время вместе.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Сообщение пользовательницы Threads о Цымбалюке и Готочкиной. Фото: скриншот

Некоторых возмущают возможные отношения актера и бизнесвумен, ведь до сих пор продолжается показ шоу "Холостяк", где Цымбалюк ищет свою любовь. Сейчас в проекте остается трое девушек — Анастасия Половинкина, Ирина Пономаренко и Надин Головчук. Хотя и одних смущают намеки на возможные чувства между Цымбалюком и Готочкиной, некоторые же наоборот считают их хорошей парой.

Чи є роман між Цимбалюком і Готочкіною
Сообщение пользовательницы Threads об отношениях Цымбалюка и Готочкиной. Фото: скриншот

Добавим, что Тарас Цымбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Официально о расставании пара не сообщала. Это окончательно стало известно, когда актер согласился принять участие в новом сезоне "Холостяка".

Напомним, ранее мы писали о том, кто и как поздравил Цымбалюка с Днем рождения. Актер отпраздновал именины 16 декабря.

Также мы рассказывали о том, кто на этой неделе может покинуть проект "Холостяк". До финала остался один шаг.

