Главная Life Холостяк празднует День рождения — кто и как поздравил Цымбалюка

Холостяк празднует День рождения — кто и как поздравил Цымбалюка

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 13:34
День рождения главного холостяка страны — кто и как поздравил Тараса Цымбалюка
Украинский актер Тарас Цымбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк празднует свой День рождения. Сегодня, 16 декабря, звезде многочисленных фильмов, сериалов и участнику 14-го сезона проекта "Холостяк" исполнилось 36 лет.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто и как поздравил актера.

Читайте также:

Кто поздравил Тараса Цымбалюка с Днем рождения

Цымбалюк в свой День рождения опубликовал смешное видео в Instagram. Он пошутил со своего возраста, показав, как далеко в ленте ему нужно искать собственный год рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В комментариях под заметкой с 36-летием поздравил ряд звезд и коллег:

  • "Тарасик, ты еще такой молоденький! Поздравляем искренне, друг. Будем! Обнимаем всем сердцем", — написала украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская.
  • "Пупсик, с Днем рождения", — пошутил коллега Цымбалюка Григорий Бакланов.
  • "С Днем рождения, малыш", — написала под видео Виктория Маремуха-Белле.

Кроме того, Цымбалюка поздравили Алена Алена, Александр Рудинский, Настя Цымбалару и другие знаменитости. Много слов с наилучшими пожеланиями оставили и поклонники актера.

А вот подруга и коллега Цымбалюка по сцене Наталья Денисенко поздравила знаменитость в сторис. Она опубликовала фото с актером и подписала его словами с теплыми пожеланиями.

"Сегодня День рождения у моего лучшего друга! Будь счастлив, братик! Люблю тебя очень", — написала Денисенко.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Наталья Денисенко поздравила Тараса Цымбалюка с Днем рождения. Фото: скриншот

Милое фото опубликовала сестра Тараса — Ольга Цымбалюк. Женщина поздравила брата теплыми словами и пожелала ему быть по-настоящему глубоко счастливым.

"Тарасюня, родненький мой, с Днем рождения! Знаешь, я так хорошо помню день и момент, когда увидела тебя впервые, это — бесценно. Ты не можешь таким похвастаться. Очень хочу, чтобы ты был по-настоящему глубоко счастливым и безгранично верю в тебя всегда! Люблю", — написала сестра актера.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Ольга Цымбалюк поздравила брата с Днем рождения. Фото: скриншот

Цымбалюка поздравила также бывшая участница проекта "Холостяк" Виктория Крылас. Она вспомнила об опыте участия в шоу.

"3 Днем рождения Тарас! Это был особый опыт и классные воспоминания. Желаю тебе искренних эмоций, внутренней гармонии, новых побед и людей рядом, с которыми легко и по-настоящему. И не забывай, пожалуйста: ты — Стрелец, я — Стрелец", — написала девушка.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Виктория Крылас поздравила Цымбалюка с Днем рождения. Фото: скриншот

Добавим, что на момент публикации этого материала другие участницы проекта не поздравили актера публично.

Напомним, ранее мы писали о том, кто может покинуть "Холостяк" на этой неделе. Одна из участниц покинет шоу перед самым финалом.

Также мы рассказывали о том, с кем Тарас Цымбалюк попрощался в 9 выпуске. Отец одной из участниц заявил о том, что девушка пришла на "Холостяк" за пиаром.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
