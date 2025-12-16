День рождения главного холостяка страны — кто и как поздравил Тараса Цымбалюка

Холостяк празднует День рождения — кто и как поздравил Цымбалюка
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк празднует свой День рождения. Сегодня, 16 декабря, звезде многочисленных фильмов, сериалов и участнику 14-го сезона проекта "Холостяк" исполнилось 36 лет.
Новини.LIVE рассказывают о том, кто и как поздравил актера.
Кто поздравил Тараса Цымбалюка с Днем рождения
Цымбалюк в свой День рождения опубликовал смешное видео в Instagram. Он пошутил со своего возраста, показав, как далеко в ленте ему нужно искать собственный год рождения.
В комментариях под заметкой с 36-летием поздравил ряд звезд и коллег:
- "Тарасик, ты еще такой молоденький! Поздравляем искренне, друг. Будем! Обнимаем всем сердцем", — написала украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская.
- "Пупсик, с Днем рождения", — пошутил коллега Цымбалюка Григорий Бакланов.
- "С Днем рождения, малыш", — написала под видео Виктория Маремуха-Белле.
Кроме того, Цымбалюка поздравили Алена Алена, Александр Рудинский, Настя Цымбалару и другие знаменитости. Много слов с наилучшими пожеланиями оставили и поклонники актера.
А вот подруга и коллега Цымбалюка по сцене Наталья Денисенко поздравила знаменитость в сторис. Она опубликовала фото с актером и подписала его словами с теплыми пожеланиями.
"Сегодня День рождения у моего лучшего друга! Будь счастлив, братик! Люблю тебя очень", — написала Денисенко.
Милое фото опубликовала сестра Тараса — Ольга Цымбалюк. Женщина поздравила брата теплыми словами и пожелала ему быть по-настоящему глубоко счастливым.
"Тарасюня, родненький мой, с Днем рождения! Знаешь, я так хорошо помню день и момент, когда увидела тебя впервые, это — бесценно. Ты не можешь таким похвастаться. Очень хочу, чтобы ты был по-настоящему глубоко счастливым и безгранично верю в тебя всегда! Люблю", — написала сестра актера.
Цымбалюка поздравила также бывшая участница проекта "Холостяк" Виктория Крылас. Она вспомнила об опыте участия в шоу.
"3 Днем рождения Тарас! Это был особый опыт и классные воспоминания. Желаю тебе искренних эмоций, внутренней гармонии, новых побед и людей рядом, с которыми легко и по-настоящему. И не забывай, пожалуйста: ты — Стрелец, я — Стрелец", — написала девушка.
Добавим, что на момент публикации этого материала другие участницы проекта не поздравили актера публично.
