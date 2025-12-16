Відео
Холостяк святкує День народження — хто і як привітав Цимбалюка

Холостяк святкує День народження — хто і як привітав Цимбалюка

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:34
День народження головного холостяка країни — хто і як привітав Тараса Цимбалюка
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор Тарас Цимбалюк святкує свій День народження. Сьогодні, 16 грудня, зірці численних фільмів, серіалів та учаснику 14-го сезону проєкту "Холостяк" виповнилося 36 років.

Новини.LIVE розповідають про те, хто і як привітав актора.

Читайте також:

Хто привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження

Цимбалюк у свій День народження опублікував дотепне відео в Instagram. Він пожартував зі свого віку, показавши, як далеко у стрічці йому потрібно шукати власний рік народження.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У коментарях під дописом з 36-річчям привітала низка зірок та колег:

  • "Тарасику, ти ще такий молоденький! Вітаємо щиро, друже. Будьмо! Обіймаємо всім серцем", — написала українська акторка і телеведуча Ольга Сумська.
  • "Пупсику, з Днем народження", — пожартував колега Цимбалюка Григорій Бакланов.
  • "З Днем народження, малий", — написала під відео Вікторія Маремуха-Беллє.

Крім того, Цимбалюка привітали Альона Альона, Олександр Рудинський, Настя Цимбалару та інші знаменитості. Багато слів з найкращими побажаннями залишили й шанувальники актора.

А от подруга та колега Цимбалюка по сцені Наталія Денисенко привітала знаменитість у сториз. Вона опублікувала фото з актором та підписала його словами з теплими побажаннями.

"Сьогодні День народження у мого найкращого друга! Будь щасливий, братику! Люблю тебе дуже", — написала Денисенко.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Наталія Денисенко привітала Тараса Цимбалюка з Днем народження. Фото: скриншот

Миле фото опублікувала сестра Тараса — Ольга Цимбалюк. Жінка привітала брата теплими словами та побажала йому бути по-справжньому глибоко щасливим.

"Тарасюня, ріднесенький мій, з Днем народження! Знаєш, я так добре пам'ятаю день і момент, коли побачила тебе вперше, це — безцінно. Ти не можеш таким похвалитися. Дуже хочу, щоб ти був по-справжньому глибоко щасливим і безмежно вірю в тебе завжди! Люблю", — написала сестра актора.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Ольга Цимбалюк привітала брата з Днем народження. Фото: скриншот

Цимбалюка привітала також колишня учасниця проєкту "Холостяк" Вікторія Крилас. Вона згадала про досвід участі у шоу.

"3 Днем народження Тарас! Це був особливий досвід і класні спогади. Бажаю тобі щирих емоцій, внутрішньої гармонії, нових перемог і людей поруч, з якими легко та по-справжньому. І не забувай, будь ласка: ти — Стрілець, я — Стрілець", — написала дівчина.

Хто та як привітав Тараса Цимбалюка з Днем народження
Вікторія Крилас привітала Цимбалюка з Днем народження. Фото: скриншот

Додамо, що на момент публікації цього матеріалу інші учасниці проєкту не привітали актора публічно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто може покинути "Холостяк" цього тижня. Одна з учасниць залишить шоу перед самим фіналом.

Також ми розповідали про те, з ким Тарас Цимбалюк попрощався у 9 випуску. Батько однієї з учасниць заявив про те, що дівчина прийшла на "Холостяк" за піаром.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
