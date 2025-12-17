Роман між Цимбалюком та Готочкіною — чи справді пара знову разом

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна. Фото: Instagram

Український актор та учасник 14-го сезону проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк відсвяткував своє 36-річчя. Через фото та відео, які з'явилися в мережі, прихильники запідозрили знаменитість у романі з колишньою — дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що вказує на стосунки між Цимбалюком та Готочкіною

День народження Цимбалюк відсвяткував у колі близьких друзів: Наталки Денисенко, Вікторії Маремухи-Беллє, Богдана Осадчука, Олексія Комаровського та інших. Однак користувачі мережі запідозрили, що на святі була й ексобраниця актора Світлана Готочкіна.

Колишня привітала Цимбалюка, опублікувавши спільне фото, на якому вони обіймаються. Бізнесвумен назвала актора "другом", однак прихильники запідозрили таємний роман.

"З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення", — написала Готочкіна.

Сториз Готочкіної в День народження Цимбалюка. Фото: скриншот

Перед вечіркою з нагоди святкування Дня народження колишня Цимбалюка розповіла у сториз, що взяла вихідний та вирушає за місто. На спільних фото її видно не було, однак уважні користувачі мережі помітили відображення колишньої Цимбалюка на плитці.

Відображення Готочкіної на плитці. Фото: instagram/vicky_mare

Крім того, Тарас знімав відео для сториз Світлани. Його відображення засвітилося на фарі автомобіля Готочкіної.

Відображення Цимбалюка. Фото: instagram/vicky_mare

Ще одне фото, що наштовхнуло прихильників на думку про відновлення стосунків між парою, опублікував сам Цимбалюк. Він зробив світлину в шоурумі своєї колишньої та поділився посиланням на її бренд одягу.

Сториз Цимбалюка із шоуруму колишньої. Фото: скриншот

Чи справді стосунки Цимбалюка та Готочкіної відновилися, наразі точно невідомо. Ані чоловік, ані дівчина не підтверджували інформацію про свій роман. При цьому в мережі час від часу з'являються нові повідомлення про те, що пара таки проводить час разом.

Повідомлення користувачки Threads про Цимбалюка і Готочкіну. Фото: скриншот

Декого обурюють можливі стосунки актора та бізнесвумен, адже досі триває показ шоу "Холостяк", де Цимбалюк шукає своє кохання. Наразі в проєкті залишається троє дівчат — Анастасія Половинкіна, Ірина Пономаренко та Надін Головчук. Хоча й одних бентежать натяки на можливі почуття між Цимбалюком та Готочкіною, дехто ж навпаки вважає їх хорошою парою.

Повідомлення користувачки Threads про стосунки Цимбалюка і Готочкіної. Фото: скриншот

Додамо, що Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. Офіційно про розставання пара не повідомляла. Це остаточно стало відомо, коли актор погодився взяти участь у новому сезоні "Холостяка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто та як привітв Цимбалюка з Днем народження. Актор відсвяткував іменини 16 грудня.

Також ми розповідали про те, хто цього тижня може покинути проєкт "Холостяк". До фіналу залишився один крок.