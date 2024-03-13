З Днем ангела Христини 13 березня — привітання у листівках, віршах та прозі

Христини сьогодні святкують іменини — щирі привітання і яскраві листівки
У цю середу, 13 березня, свій День ангела відзначають Христини. Саме в цю дату християни згадують святу мученицю Христину Персидську. Тож, це хороша можливість проявити увагу до своїх знайомих, колег, подруг, рідних та привітати їх з іменинами.
Новини.LIVE підготував оригінальні та щирі привітання у прозі, віршах та листівках для Христин.
Коли Христини святкують День ангела за новим церковним календарем
Відповідно до нового православного церковного календаря 2024 року, Христини відзначають іменини у наступні дати:
- 6 лютого;
- 13 березня;
- 18 травня;
- 31 травня;
- 24 липня;
- 5 серпня.
Характер володарок імені Христина
У перекладі з давньогрецької мови ім'я Христина означає "християнка" або "присвячена Христу".
Власниці імені Христина часто мають дбайливий характер, є добрими друзями, вміють співпереживати іншим та підтримувати в нелегкі моменти. Христина завжди товариська, добра і весела. Вона творча та креативна, вміє тонко відчувати людей. Жінки з ім’ям Христина самодостатні та впевнені у собі особистості, вони точно знають чого хочуть від життя.
Іменини Христини 13 березня — привітання у прозі
Люба моя Христячко! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твої мрії втілюються в життя, а душа буде сповнена любові та надії!
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Христинко, нехай у твоєму домі завжди чується сміх, а кожен день буде яскравим! З іменинами!
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Ангел запалив твою зірочку, Христинко, щоб ти ніколи не боялася темряви. З Днем ангела!
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Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості та смутку. З Днем ангела, красуня!
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Нехай кожен день тебе окриляє, дарує натхнення та щастя. З Днем ангела, дорога моя Христинко!
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Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч та оберігає тебе. Хочу в цей святковий день побажати тобі лише сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого. З Днем ангела!
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З Днем ангела, Христино! Хай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожнім кроці. Щастя та злагоди!
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Мила та чудова Христина, вітаю з твоїми іменинами! Бажаю казкових подій в житті та магії на душі, неймовірних чудес і веселощів, невідцвітної краси та доброти серця, вірного кохання і найбільшого щастя.
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Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.
З Днем ангела Христини — зворушливі привітання у віршах українською мовою
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
***
Святкує ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем Христина.
***
Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогодні, Христино, — іменини!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.
І щоб з цього збулось хоч би половина!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.
***
Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
День ангела Христини — оригінальні та красиві листівки з привітаннями 2024 року
Теплі відеовітання з Днем ангела Христини
Нагадаємо, раніше ми ділилися детальним календарем іменин на березень 2024 року, який допоможе дізнатися, хто та у які дати відзначає свій День ангела.
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