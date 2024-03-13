З Днем ангела Христини 13 березня — привітання у листівках, віршах та прозі

Дівчина з крилами ангела. Фото: freepik.com

У цю середу, 13 березня, свій День ангела відзначають Христини. Саме в цю дату християни згадують святу мученицю Христину Персидську. Тож, це хороша можливість проявити увагу до своїх знайомих, колег, подруг, рідних та привітати їх з іменинами.

Новини.LIVE підготував оригінальні та щирі привітання у прозі, віршах та листівках для Христин.

Читайте також:

Коли Христини святкують День ангела за новим церковним календарем

Відповідно до нового православного церковного календаря 2024 року, Христини відзначають іменини у наступні дати:

6 лютого;

13 березня;

18 травня;

31 травня;

24 липня;

5 серпня.

Дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Характер володарок імені Христина

У перекладі з давньогрецької мови ім'я Христина означає "християнка" або "присвячена Христу".

Власниці імені Христина часто мають дбайливий характер, є добрими друзями, вміють співпереживати іншим та підтримувати в нелегкі моменти. Христина завжди товариська, добра і весела. Вона творча та креативна, вміє тонко відчувати людей. Жінки з ім’ям Христина самодостатні та впевнені у собі особистості, вони точно знають чого хочуть від життя.

Красива фігурка янгола. Фото: freepik.com

Іменини Христини 13 березня — привітання у прозі

Люба моя Христячко! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твої мрії втілюються в життя, а душа буде сповнена любові та надії!

***

Христинко, нехай у твоєму домі завжди чується сміх, а кожен день буде яскравим! З іменинами!

***

Ангел запалив твою зірочку, Христинко, щоб ти ніколи не боялася темряви. З Днем ангела!

***

Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості та смутку. З Днем ангела, красуня!

***

Нехай кожен день тебе окриляє, дарує натхнення та щастя. З Днем ангела, дорога моя Христинко!

***

Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч та оберігає тебе. Хочу в цей святковий день побажати тобі лише сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого. З Днем ангела!

***

З Днем ангела, Христино! Хай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожнім кроці. Щастя та злагоди!

***

Мила та чудова Христина, вітаю з твоїми іменинами! Бажаю казкових подій в житті та магії на душі, неймовірних чудес і веселощів, невідцвітної краси та доброти серця, вірного кохання і найбільшого щастя.

***

Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.

Дитина з ангельськими крилами. Фото: freepik.com

З Днем ангела Христини — зворушливі привітання у віршах українською мовою

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів мільйон любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Сьогодні настали іменини

В Христини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

***

Святкує ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем Христина.

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогодні, Христино, — іменини!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.

І щоб з цього збулось хоч би половина!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Христинко,

Прийми привітання!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

***

Христинко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сяяли очі, щоб твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Христини — оригінальні та красиві листівки з привітаннями 2024 року

Привітання з Днем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Дем ангела Христини 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Теплі відеовітання з Днем ангела Христини

Нагадаємо, раніше ми ділилися детальним календарем іменин на березень 2024 року, який допоможе дізнатися, хто та у які дати відзначає свій День ангела.