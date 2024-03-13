С Днем ангела Кристины 13 марта — поздравления в открытках, стихах и прозе

Девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

В среду, 13 марта, свой День ангела отмечают Кристины. Именно в эту дату христиане вспоминают святую мученицу Кристину Персидскую. Это хорошая возможность проявить внимание к своим знакомым, коллегам, подругам, родным и поздравить их с именинами.

Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках для Кристины.

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Когда Кристины празднуют День ангела по новому церковному календарю

Согласно новому православному церковному календарю 2024 года, Кристины отмечают именины в следующие даты:

6 февраля;

13 марта;

18 мая;

31 мая;

24 июля;

5 августа.

Девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Характер обладательниц имени Кристина

В переводе с древнегреческого языка имя Кристина означает "христианка" или "посвященная Христу".

Обладательницы имени Кристина часто бережны, являются хорошими друзьями, умеют сопереживать другим и поддерживать в нелегкие моменты. Кристина всегда общительна, добра и весела. Она творческая и креативная, умеет тонко ощущать людей. Женщины с именем Кристина самодостаточны и уверены в себе личности, они точно знают, чего хотят от жизни.

Красивая фигурка ангела. Фото: freepik.com

Именины Кристины 13 марта — поздравление в прозе

Дорогая моя Кристиночка! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твои мечты воплощаются в жизнь, а душа будет наполнена любви и надежды!

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Кристинка, пусть в твоем доме всегда слышится смех, а каждый день будет ярким! С именинами!

***

Ангел зажег твою звездочку, Кристинка, чтобы ты никогда не боялась тьмы. С Днем ангела!

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Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали. С Днем ангела, красотка!

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Пусть каждый день тебя окрыляет, дарит вдохновение и счастье. С Днем ангела, дорогая моя Кристинка!

***

Дорогая моя подруга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда рядом и оберегает тебя. Хочу в этот праздничный день пожелать тебе только солнечных дней, радости в жизни и любви к своему ближнему. С Днем ангела!

***

С Днем ангела, Кристина! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!

***

Милая и замечательная Кристина, поздравляю с твоими именинами! Желаю сказочных событий в жизни и магии на душе, невероятных чудес и веселья, красоты и доброты сердца, верной любви и величайшего счастья.

***

Прекрасную, милую, очаровательную Кристину я сегодня поздравляю с именинами. Желаю тебе большой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, прекрасного настроения и сверкающего счастья, невероятных успехов и искренней любви.

Ребенок с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com

С Днем ангела Кристины — трогательные поздравления в стихах на украинском языке

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів мільйон любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Сьогодні настали іменини

В Христини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

***

Святкує ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем Христина.

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогодні, Христино, — іменини!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.

І щоб з цього збулось хоч би половина!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Христинко,

Прийми привітання!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

***

Христинко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сяяли очі, щоб твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Кристины — оригинальные и красивые открытки с поздравлениями 2024 года

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Кристины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

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Напомним, ранее мы делились подробным календарем именин на март 2024 года, который поможет узнать, кто и в какие даты отмечает свой День ангела.