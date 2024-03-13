С Днем ангела Кристины 13 марта — поздравления в открытках, стихах и прозе

Кристины сегодня празднуют именины — искренние поздравления и яркие открытки
В среду, 13 марта, свой День ангела отмечают Кристины. Именно в эту дату христиане вспоминают святую мученицу Кристину Персидскую. Это хорошая возможность проявить внимание к своим знакомым, коллегам, подругам, родным и поздравить их с именинами.
Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках для Кристины.
Когда Кристины празднуют День ангела по новому церковному календарю
Согласно новому православному церковному календарю 2024 года, Кристины отмечают именины в следующие даты:
- 6 февраля;
- 13 марта;
- 18 мая;
- 31 мая;
- 24 июля;
- 5 августа.
Характер обладательниц имени Кристина
В переводе с древнегреческого языка имя Кристина означает "христианка" или "посвященная Христу".
Обладательницы имени Кристина часто бережны, являются хорошими друзьями, умеют сопереживать другим и поддерживать в нелегкие моменты. Кристина всегда общительна, добра и весела. Она творческая и креативная, умеет тонко ощущать людей. Женщины с именем Кристина самодостаточны и уверены в себе личности, они точно знают, чего хотят от жизни.
Именины Кристины 13 марта — поздравление в прозе
Дорогая моя Кристиночка! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твои мечты воплощаются в жизнь, а душа будет наполнена любви и надежды!
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Кристинка, пусть в твоем доме всегда слышится смех, а каждый день будет ярким! С именинами!
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Ангел зажег твою звездочку, Кристинка, чтобы ты никогда не боялась тьмы. С Днем ангела!
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Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали. С Днем ангела, красотка!
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Пусть каждый день тебя окрыляет, дарит вдохновение и счастье. С Днем ангела, дорогая моя Кристинка!
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Дорогая моя подруга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда рядом и оберегает тебя. Хочу в этот праздничный день пожелать тебе только солнечных дней, радости в жизни и любви к своему ближнему. С Днем ангела!
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С Днем ангела, Кристина! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!
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Милая и замечательная Кристина, поздравляю с твоими именинами! Желаю сказочных событий в жизни и магии на душе, невероятных чудес и веселья, красоты и доброты сердца, верной любви и величайшего счастья.
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Прекрасную, милую, очаровательную Кристину я сегодня поздравляю с именинами. Желаю тебе большой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, прекрасного настроения и сверкающего счастья, невероятных успехов и искренней любви.
С Днем ангела Кристины — трогательные поздравления в стихах на украинском языке
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
***
Святкує ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем Христина.
***
Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогодні, Христино, — іменини!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть — малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.
І щоб з цього збулось хоч би половина!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Христинко! Я тебе вітаю з святом.
Хай життя буде багатим,
Хай дарує тобі радість,
Хай відступить біль і слабість.
***
Христинко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
Сяяли очі, щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
День ангела Кристины — оригинальные и красивые открытки с поздравлениями 2024 года
Теплые видеопоздравления с Днем ангела Кристины
Напомним, ранее мы делились подробным календарем именин на март 2024 года, который поможет узнать, кто и в какие даты отмечает свой День ангела.
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