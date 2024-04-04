Іменини у квітні 2024 — кого вітати за новим календарем, як назвати дитину

Дівчина радіє квітам на свято. Фото: pexels.com

Церковний календар із зазначенням днів пам'яті святих допоможе обрати ім'я для новонародженого. Вважається, що святий-покровитель охоронятиме і супроводжуватиме дитину впродовж усього життя. Також він стане у пригоді, щоб дізнатися, хто святкуватиме іменини та кого вітати з Днем ангела.

Новини.LIVE ділиться детальним православним церковним календарем іменин, який розкаже, хто святкуватиме День ангела у квітні 2024 року та яке ім'я обрати для новонародженого.

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Іменини у квітні 2024 року за новим церковним календарем

У кого День ангела 1 квітня

Чоловічі імена: Іван, Макар, Сергій, Юхим.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 2 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Григорій, Юхим.

У кого День ангела 3 квітня

Чоловічі імена: Мартин, Микита.

Жіночі імена: Феодосія.

У кого День ангела 4 квітня

Чоловічі імена: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 5 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

У кого День ангела 6 квітня

Чоловічі імена: Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

У кого День ангела 7 квітня

Чоловічі імена: Аркадій, Георгій, Данило, Петро.

Жіночі імена: Євдокія.

У кого День ангела 8 квітня

Чоловічі імена: Іван, Сергій.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 9 квітня

Чоловічі імена: Вадим, Гаврило.

У кого День ангела 10 квітня

Чоловічі імена: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

Дівчинка у костюмі ангела. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 11 квітня

Чоловічі імена: Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

У кого День ангела 12 квітня

Чоловічі імена: Василь, Давид, Іван, Сергій.

Жіночі імена: Марфа, Марія.

У кого День ангела 13 квітня

Чоловічі імена: Дмитро, Георгій.

У кого День ангела 14 квітня

Чоловічі імена: Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

У кого День ангела 15 квітня

Чоловічі імена: Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.

Жіночі імена: Анастасія, Василиса.

У кого День ангела 16 квітня

Чоловічі імена: Леонід, Михайло, Павло.

Жіночі імена: Василина, Галина, Ірина, Ніка.

У кого День ангела 17 квітня

Чоловічі імена: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

У кого День ангела 18 квітня

Чоловічі імена: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян.

Жіночі імена: Тамара.

У кого День ангела 19 квітня

Чоловічі імена: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

У кого День ангела 20 квітня

Чоловічі імена: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

Фігурка ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 квітня

Чоловічі імена: Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

У кого День ангела 22 квітня

Чоловічі імена: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

У кого День ангела 23 квітня

Чоловічі імена: Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Софія.

У кого День ангела 24 квітня

Чоловічі імена: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.

Жіночі імена: Єлизавета.

У кого День ангела 25 квітня

Чоловічі імена: Василь, Марк, Сергій.

Жіночі імена: Ніка.

У кого День ангела 26 квітня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

Жіночі імена: Глафіра.

У кого День ангела 27 квітня

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Марія.

У кого День ангела 28 квітня

Чоловічі імена: Віталій, Кирило, Максим.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 29 квітня

Чоловічі імена: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

У кого День ангела 30 квітня

Чоловічі імена: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

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