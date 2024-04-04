Именины в апреле 2024 — кого поздравлять по новому календарю, как назвать ребенка

Девушка радуется цветам в праздник. Фото: pexels.com

Церковный календарь с указанием дней памяти святых поможет выбрать имя новорожденному. Считается, что святой покровитель будет охранять и сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Также он пригодится, чтобы узнать, кто будет праздновать именины и кого поздравить с Днем ангела.

Новини.LIVE делится подробным православным церковным календарем именин, который расскажет, кто будет праздновать День ангела в апреле 2024 года и какое имя выбрать новорожденному.

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Именины в апреле 2024 года по новому церковному календарю

У кого День ангела 1 апреля

Мужские имена: Иван, Макар, Сергей, Ефим.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 2 апреля

Мужские имена: Георгий, Григорий, Ефим.

У кого День ангела 3 апреля

Мужские имена: Мартын, Никита.

Женские имена: Феодосия.

У кого День ангела 4 апреля

Мужские имена: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 5 апреля

Мужские имена: Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

У кого День ангела 6 апреля

Мужские имена: Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

У кого День ангела 7 апреля

Мужские имена: Аркадий, Георгий, Даниил, Петр.

Женские имена: Евдокия.

У кого День ангела 8 апреля

Мужские имена: Иван, Сергей.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 9 апреля

Мужские имена: Вадим, Гаврило.

У кого День ангела 10 апреля

Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

Маленькая девочка в костюме ангела. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 11 апреля

Мужские имена: Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

У кого День ангела 12 апреля

Мужские имена: Василий, Давид, Иван, Сергей.

Женские имена: Марфа, Мария.

У кого День ангела 13 апреля

Мужские имена: Дмитрий, Георгий.

У кого День ангела 14 апреля

Мужские имена: Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

У кого День ангела 15 апреля

Мужские имена: Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим.

Женские имена: Анастасия, Василиса.

У кого День ангела 16 апреля

Мужские имена: Леонид, Михаил, Павел.

Женские имена: Василиса, Галина, Ирина, Ника.

У кого День ангела 17 апреля

Мужские имена: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

У кого День ангела 18 апреля

Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.

Женские имена: Тамара.

У кого День ангела 19 апреля

Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

У кого День ангела 20 апреля

Мужские имена: Гаврило, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

Фигурка ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 21 апреля

Мужские имена: Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.

У кого День ангела 22 апреля

Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

У кого День ангела 23 апреля

Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.

Женские имена: Александра, София.

У кого День ангела 24 апреля

Мужские имена: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.

Женские имена: Елизавета.

У кого День ангела 25 апреля

Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.

Женские имена: Ника.

У кого День ангела 26 апреля

Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

Женские имена: Глафира.

У кого День ангела 27 апреля

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.

Женские имена: Анастасия, Мария.

У кого День ангела 28 апреля

Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 29 апреля

Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.

У кого День ангела 30 апреля

Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

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