Именины в апреле 2024 — кого поздравлять по новому календарю, как назвать ребенка

Кто празднует День ангела в апреле 2024 — кого поздравлять, как назвать ребенка
Церковный календарь с указанием дней памяти святых поможет выбрать имя новорожденному. Считается, что святой покровитель будет охранять и сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Также он пригодится, чтобы узнать, кто будет праздновать именины и кого поздравить с Днем ангела.
Новини.LIVE делится подробным православным церковным календарем именин, который расскажет, кто будет праздновать День ангела в апреле 2024 года и какое имя выбрать новорожденному.
Именины в апреле 2024 года по новому церковному календарю
У кого День ангела 1 апреля
Мужские имена: Иван, Макар, Сергей, Ефим.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 2 апреля
Мужские имена: Георгий, Григорий, Ефим.
У кого День ангела 3 апреля
Мужские имена: Мартын, Никита.
Женские имена: Феодосия.
У кого День ангела 4 апреля
Мужские имена: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 5 апреля
Мужские имена: Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.
У кого День ангела 6 апреля
Мужские имена: Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.
У кого День ангела 7 апреля
Мужские имена: Аркадий, Георгий, Даниил, Петр.
Женские имена: Евдокия.
У кого День ангела 8 апреля
Мужские имена: Иван, Сергей.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 9 апреля
Мужские имена: Вадим, Гаврило.
У кого День ангела 10 апреля
Мужские имена: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
У кого День ангела 11 апреля
Мужские имена: Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
У кого День ангела 12 апреля
Мужские имена: Василий, Давид, Иван, Сергей.
Женские имена: Марфа, Мария.
У кого День ангела 13 апреля
Мужские имена: Дмитрий, Георгий.
У кого День ангела 14 апреля
Мужские имена: Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.
У кого День ангела 15 апреля
Мужские имена: Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим.
Женские имена: Анастасия, Василиса.
У кого День ангела 16 апреля
Мужские имена: Леонид, Михаил, Павел.
Женские имена: Василиса, Галина, Ирина, Ника.
У кого День ангела 17 апреля
Мужские имена: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
У кого День ангела 18 апреля
Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян.
Женские имена: Тамара.
У кого День ангела 19 апреля
Мужские имена: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
У кого День ангела 20 апреля
Мужские имена: Гаврило, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.
У кого День ангела 21 апреля
Мужские имена: Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.
У кого День ангела 22 апреля
Мужские имена: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
У кого День ангела 23 апреля
Мужские имена: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян.
Женские имена: Александра, София.
У кого День ангела 24 апреля
Мужские имена: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.
Женские имена: Елизавета.
У кого День ангела 25 апреля
Мужские имена: Василий, Марк, Сергей.
Женские имена: Ника.
У кого День ангела 26 апреля
Мужские имена: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
Женские имена: Глафира.
У кого День ангела 27 апреля
Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.
Женские имена: Анастасия, Мария.
У кого День ангела 28 апреля
Мужские имена: Виталий, Кирилл, Максим.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 29 апреля
Мужские имена: Арсений, Артем, Богдан, Василий.
У кого День ангела 30 апреля
Мужские имена: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Раньше мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла и подарить счастливую судьбу.
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