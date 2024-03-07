Коли поминальні дні у березні 2024 року — дати, заборони та важливі традиції

Жінка ставить свічки за упокій померлих. Фото: pomisna.info

Батьківські суботи щороку випадають у різні дати та залежать від релігійних свят. Тож, у березні 2024 року на українських вірян чекають одразу два таких особливих дні, коли слід поминати тих, хто відійшов у вічність.

Коли поминальні дні у березні 2024 року, що можна та заборонено робити, як правильно поминати померлих та чи слід відвідувати кладовище, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Коли батьківські суботи у березні 2024 року — дві дати

У перший місяць весни два поминальні дні припадають на такі числа:

9 березня — М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота;

— М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота; 30 березня — батьківська субота другої седмиці Великого посту.

Щодо М'ясопусної батьківської суботи, яка відбудеться вже на цих вихідних, вона є першою поминальною суботою Великого посту. М’ясопусною вона називається, тому що припадає на М’ясопусний тиждень (тиждень перед Масницею). Називають її також Малою масляною.

Батько з дитиною ставлять свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Поминальна субота у березні 2024 — які є традиції та що можна робити

Поминальні дні заведено вважати часом тиші та спокою, коли вільний час слід проводити у молитвах. Важливо згадувати найкращі спогади пов'язані з померлою людиною, та просити Бога у молитві простити гріхи та подарувати душі вічне життя у Його царстві.

Важливо напередодні батьківської суботи, у п'ятницю відвідати храм, щоб замовити панахиду, також відому як парастас.

А вже вранці у сам день поминання відбувається заупокійна Божественна літургія, під час якої зчитують записки про упокій. Далі слідує загальна панахида. Також цього дня замовляють сорокоуст.

Вдома віряни дуже часто організовують поминальні обіди, ставлячи на стіл кутю як символ воскресіння. Солодку кашу готують з цілих зерен пшениці або іншої крупи з додаванням меду, а також родзинок або горіхів.

Також у поминальні дні заведено подавати милостиню незаможним з проханням помолитися за померлих.

Жінки у церкві у поминальний день. Фото: pomisna.info

Чи треба йти на кладовище у батьківську суботу

Церква не зобов'язує та не забороняє відвідувати кладовище у поминальні дні. Рішення залишається за вірянином.

За вже народною традицією, у Вселенську батьківську суботу, яка цього року припадає на 9 березня, віряни відвідують кладовища. В цей день необхідно навести порядок та прибирати сміття на могилах близьких.

Також можна прикрасити могили квітами, обов'язково слід запалити свічку та помолитися за упокій душі померлих.

Квіти на кладовищі. Фото: khersonline.net

Трапляються обставини, коли немає можливості відвідати церкву або ж кладовище. У такому разі слід просто згадати того, хто відійшов у інший світ та прочитати молитву.

Що не можна робити в батьківську суботу

Священнослужителі наголошують, що у ці дні не варто сумувати та плакати за померлими, адже вони знаходяться у царстві Божому. А сльози рідних тривожать душу людини, що перейшла в інший, кращий світ.

Серед суворих заборон, яких варто дотримуватися у поминальні дні:

не можна згадувати погане про покійних;

говорити погано про померлих;

страждати та плакати (так ви лише робите гірше собі та душі померлого);

сперечатися;

лаятися;

відмовляти в милості нужденним;

залишати їжу на могилках;

залишати алкоголь для померлого;

вживати алкоголь;

влаштовувати гучні поминальні трапези;

відзначати дні народження;

вінчатися, влаштовувати весілля.

Багато хто вважає, що в цей день не можна працювати або займатися домашніми справами. Однак, насправді прямої заборони немає.

Жінка молиться у церкві. Фото: РБК-Україна

Молитва на поминальну суботу

У поминальну суботу варто прочитати молитву за померлих. Це подарує спокій тим, кого немає вже з нами. А також мир у душі тому хто, читає рядки молитви.

Лейтмотив усіх молитов за упокій — прощення гріхів. Мертві вже не можуть каятися і просити прощення, зате ми можемо докласти всіх зусиль і молити Бога про милість до них. І завдяки цьому Господь може змінити долю померлої людини.

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