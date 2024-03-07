Когда поминальные дни в марте 2024 года — даты, запреты и важные традиции

Когда родительские субботы в марте 2024 — что нельзя делать и идти ли на кладбище
Родительские субботы каждый год выпадают в разные даты и зависят от религиозных праздников. А в марте 2024 года украинских верующих ждут сразу два таких особых дня, когда следует поминать тех, кто отошел в вечность.
Когда поминальные дни в марте 2024 года, что можно и что запрещено делать, как правильно поминать умерших и следует ли посещать кладбище, Новини.LIVE рассказывает дальше в материале.
Когда родительские субботы в марте 2024 года — две даты
В первый месяц весны два поминальных дня приходятся на следующие числа:
- 9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;
- 30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.
Относительно Мясопустной родительской субботы, которая состоится уже в эти выходные, она является первой поминальной субботой Великого поста. Мясопусной она называется, потому что приходится на Мясопусную неделю (неделю перед Масленицей). Называют ее также Малой масляной.
Поминальная суббота в марте 2024 — какие традиции и что можно делать
Поминальные дни принято считать временем тишины и покоя, когда свободное время следует проводить в молитвах. Важно вспоминать лучшие моменты, связанные с умершим человеком, и просить Бога в молитве простить грехи и подарить душе вечную жизнь в Его царстве.
Важно накануне родительской субботы, в пятницу посетить храм, чтобы заказать панихиду, также известную как парастас.
А уже утром в сам день поминовения совершается заупокойная Божественная литургия, во время которой считывают записки об упокоении. Далее следует всеобщая панихида. Также в этот день заказывают сорокоусты.
Дома верующие очень часто организуют поминальные обеды, ставя на стол кутью как символ воскресения. Сладкую кашу готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.
Также в поминальные дни принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться за умерших.
Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу
Церковь не обязывает и не запрещает посещать кладбище в поминальные дни. Решение остается за верующим.
По уже народной традиции, во Вселенскую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 9 марта, верующие посещают кладбища. В этот день нужно навести порядок и убирать мусор на могилах близких.
Также можно украсить могилы цветами, обязательно следует зажечь свечу и помолиться за упокой души умерших.
Случаются обстоятельства, когда нет возможности посетить церковь или кладбище. В таком случае следует просто вспомнить того, кто отошел в мир и прочитать молитву.
Что нельзя делать в родительскую субботу
Священнослужители отмечают, что в эти дни не стоит унывать и плакать об умерших, ведь они находятся в Царстве Божьем. А слезы родных тревожат душу человека, перешедшего в другой, лучший мир.
Среди строгих запретов, которых следует соблюдать в поминальные дни:
- нельзя вспоминать плохое об усопших;
- говорить плохо об умерших;
- страдать и плакать (так вы только делаете хуже себе и душе умершего);
- спорить;
- ругаться;
- отказывать в милости нуждающимся;
- оставлять еду на могилках;
- оставлять алкоголь для умершего;
- употреблять алкоголь;
- устраивать громкие поминальные трапезы;
- отмечать дни рождения;
- венчаться, устраивать свадьбу.
Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако на самом деле прямого запрета нет.
Молитва на поминальную субботу
В поминальную субботу стоит прочесть молитву за умерших. Это подарит покой тем, кого нет уже с нами. А также мир в душе читающего строки молитвы.
Лейтмотив всех молитв за упокой — прощение грехов. Мертвые уже не могут каяться и просить прощения, зато мы можем приложить все усилия и молить Бога о милости к ним. И благодаря этому Господь может изменить судьбу умершего человека.
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