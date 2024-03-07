Когда поминальные дни в марте 2024 года — даты, запреты и важные традиции

Женщина ставит свечи за упокой умерших. Фото: pomisna.info

Родительские субботы каждый год выпадают в разные даты и зависят от религиозных праздников. А в марте 2024 года украинских верующих ждут сразу два таких особых дня, когда следует поминать тех, кто отошел в вечность.

Когда поминальные дни в марте 2024 года, что можно и что запрещено делать, как правильно поминать умерших и следует ли посещать кладбище, Новини.LIVE рассказывает дальше в материале.

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Когда родительские субботы в марте 2024 года — две даты

В первый месяц весны два поминальных дня приходятся на следующие числа:

9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;

— Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота; 30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.

Относительно Мясопустной родительской субботы, которая состоится уже в эти выходные, она является первой поминальной субботой Великого поста. Мясопусной она называется, потому что приходится на Мясопусную неделю (неделю перед Масленицей). Называют ее также Малой масляной.

Отец с ребенком ставят свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Поминальная суббота в марте 2024 — какие традиции и что можно делать

Поминальные дни принято считать временем тишины и покоя, когда свободное время следует проводить в молитвах. Важно вспоминать лучшие моменты, связанные с умершим человеком, и просить Бога в молитве простить грехи и подарить душе вечную жизнь в Его царстве.

Важно накануне родительской субботы, в пятницу посетить храм, чтобы заказать панихиду, также известную как парастас.

А уже утром в сам день поминовения совершается заупокойная Божественная литургия, во время которой считывают записки об упокоении. Далее следует всеобщая панихида. Также в этот день заказывают сорокоусты.

Дома верующие очень часто организуют поминальные обеды, ставя на стол кутью как символ воскресения. Сладкую кашу готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.

Также в поминальные дни принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться за умерших.

Женщины в церкви в поминальный день. Фото: pomisna.info

Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу

Церковь не обязывает и не запрещает посещать кладбище в поминальные дни. Решение остается за верующим.

По уже народной традиции, во Вселенскую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 9 марта, верующие посещают кладбища. В этот день нужно навести порядок и убирать мусор на могилах близких.

Также можно украсить могилы цветами, обязательно следует зажечь свечу и помолиться за упокой души умерших.

Цветы на кладбище. Фото: khersonline.net

Случаются обстоятельства, когда нет возможности посетить церковь или кладбище. В таком случае следует просто вспомнить того, кто отошел в мир и прочитать молитву.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Священнослужители отмечают, что в эти дни не стоит унывать и плакать об умерших, ведь они находятся в Царстве Божьем. А слезы родных тревожат душу человека, перешедшего в другой, лучший мир.

Среди строгих запретов, которых следует соблюдать в поминальные дни:

нельзя вспоминать плохое об усопших;

говорить плохо об умерших;

страдать и плакать (так вы только делаете хуже себе и душе умершего);

спорить;

ругаться;

отказывать в милости нуждающимся;

оставлять еду на могилках;

оставлять алкоголь для умершего;

употреблять алкоголь;

устраивать громкие поминальные трапезы;

отмечать дни рождения;

венчаться, устраивать свадьбу.

Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако на самом деле прямого запрета нет.

Женщина молится в церкви. Фото: РБК-Украина

Молитва на поминальную субботу

В поминальную субботу стоит прочесть молитву за умерших. Это подарит покой тем, кого нет уже с нами. А также мир в душе читающего строки молитвы.

Лейтмотив всех молитв за упокой — прощение грехов. Мертвые уже не могут каяться и просить прощения, зато мы можем приложить все усилия и молить Бога о милости к ним. И благодаря этому Господь может изменить судьбу умершего человека.

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