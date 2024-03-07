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Когда родительские субботы в марте 2024 — что нельзя делать и идти ли на кладбище

7 марта 2024 20:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда поминальные дни в марте 2024 года — даты, запреты и важные традиции
Женщина ставит свечи за упокой умерших. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Родительские субботы каждый год выпадают в разные даты и зависят от религиозных праздников. А в марте 2024 года украинских верующих ждут сразу два таких особых дня, когда следует поминать тех, кто отошел в вечность.

Когда поминальные дни в марте 2024 года, что можно и что запрещено делать, как правильно поминать умерших и следует ли посещать кладбище, Новини.LIVE рассказывает дальше в материале.

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Когда родительские субботы в марте 2024 года — две даты

В первый месяц весны два поминальных дня приходятся на следующие числа:

  • 9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;
  • 30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.

Относительно Мясопустной родительской субботы, которая состоится уже в эти выходные, она является первой поминальной субботой Великого поста. Мясопусной она называется, потому что приходится на Мясопусную неделю (неделю перед Масленицей). Называют ее также Малой масляной.

 

Что такое родительская суббота
Отец с ребенком ставят свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Поминальная суббота в марте 2024 — какие традиции и что можно делать

Поминальные дни принято считать временем тишины и покоя, когда свободное время следует проводить в молитвах. Важно вспоминать лучшие моменты, связанные с умершим человеком, и просить Бога в молитве простить грехи и подарить душе вечную жизнь в Его царстве.

Важно накануне родительской субботы, в пятницу посетить храм, чтобы заказать панихиду, также известную как парастас.

А уже утром в сам день поминовения совершается заупокойная Божественная литургия, во время которой считывают записки об упокоении. Далее следует всеобщая панихида. Также в этот день заказывают сорокоусты.

Дома верующие очень часто организуют поминальные обеды, ставя на стол кутью как символ воскресения. Сладкую кашу готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.

Также в поминальные дни принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться за умерших.

 

Что нельзя делать в родительскую субботу
Женщины в церкви в поминальный день. Фото: pomisna.info

Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу

Церковь не обязывает и не запрещает посещать кладбище в поминальные дни. Решение остается за верующим.

По уже народной традиции, во Вселенскую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 9 марта, верующие посещают кладбища. В этот день нужно навести порядок и убирать мусор на могилах близких.

Также можно украсить могилы цветами, обязательно следует зажечь свечу и помолиться за упокой души умерших.

 

Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу
Цветы на кладбище. Фото: khersonline.net

Случаются обстоятельства, когда нет возможности посетить церковь или кладбище. В таком случае следует просто вспомнить того, кто отошел в мир и прочитать молитву.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Священнослужители отмечают, что в эти дни не стоит унывать и плакать об умерших, ведь они находятся в Царстве Божьем. А слезы родных тревожат душу человека, перешедшего в другой, лучший мир.

Среди строгих запретов, которых следует соблюдать в поминальные дни:

  • нельзя вспоминать плохое об усопших;
  • говорить плохо об умерших;
  • страдать и плакать (так вы только делаете хуже себе и душе умершего);
  • спорить;
  • ругаться;
  • отказывать в милости нуждающимся;
  • оставлять еду на могилках;
  • оставлять алкоголь для умершего;
  • употреблять алкоголь;
  • устраивать громкие поминальные трапезы;
  • отмечать дни рождения;
  • венчаться, устраивать свадьбу.

Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако на самом деле прямого запрета нет.

 

Как молиться в поминальную субботу
Женщина молится в церкви. Фото: РБК-Украина

Молитва на поминальную субботу

В поминальную субботу стоит прочесть молитву за умерших. Это подарит покой тем, кого нет уже с нами. А также мир в душе читающего строки молитвы.

Лейтмотив всех молитв за упокой — прощение грехов. Мертвые уже не могут каяться и просить прощения, зато мы можем приложить все усилия и молить Бога о милости к ним. И благодаря этому Господь может изменить судьбу умершего человека.

 

Советуем также ознакомиться с подробным церковным календарем праздников и важных памятных дат на март 2024 года.

традиции
церковь
религия
поминальные дни
запреты
родительская суббота

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