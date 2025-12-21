Відео
Красиві звертання до коханих — як називати другу половинку

Красиві звертання до коханих — як називати другу половинку

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 03:36
Як модно звертатися до коханих — ніжні варіанти
Закохана пара обіймається. Фото: Freepik

Існує чимало слів окрім "зайчик" чи "котик", якими можна звертатися до коханої людини. Зараз популярні варіанти, які проявляють ніжність та звучать мелодійно. Вони передають турботу та тепло.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Як можна красиво називати кохану людину

Слова для коханої людини мають передавати близькість та ніжність. Це не просто звертання, а спосіб вираження емоцій та почуттів. Зараз популярними є такі лагідні слова для чоловіків:

  • коханий;
  • голуб мій;
  • милий;
  • рідний;
  • серденько;
  • красунчик;
  • скарб мій;
  • дорогий;
  • щастя моє;
  • солоденький;
  • джиґан;
  • любий;
  • чорнобривий.

Для жінок також існує чимало красивих слів. До коханої можна звертатися так:

  • ясочка;
  • ластівочка;
  • лебідка;
  • пташка;
  • кралечка;
  • душа моя;
  • крихітка;
  • кохана;
  • красуня;
  • леді;
  • миленька;
  • панянко;
  • моя хороша;
  • квіточка;
  • лисенятко;
  • кралечко.

Одна існують і слова, які можна використати і для чоловіка, і для жінки. Йдеться про такі варіанти:

  • сонечко;
  • серденько;
  • цьомчику мій;
  • золотце;
  • рибонька;
  • сонце моє;
  • життя моє.

Під час вибору того, як звертатися до другої половинки, варто звернути увагу на варіанти, які найкраще будуть відображати вашу прихильність до людини та глибину почуттів. Обирайте звернення, які будуть підкреслювати те, що вам подобається у коханому чи коханій найбільше. Це допоможе зміцнити стосунки та додати їм різноманітності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нові слова з'явилися в українській мові. Вони пов'язані з війною.

Також ми розповідали про те, які українські слова найскладніші для іноземців. Багато хто робить помилки, вимовляючи їх.

