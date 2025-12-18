Відео
Головна Life Українські слова, які іноземці вимовляють неправильно

Українські слова, які іноземці вимовляють неправильно

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:04
Найскладніші українські слова для іноземців — їх перерахував британець
Здивований чоловік. Фото: Freepik

Деякі слова, що для українців здаються звичними, викликають в іноземців справжній стрес. Їх найважче вимовити й зробити це без помилок вдається мало кому. Британець, який вивчає українську мову, назвав п'ять таких слів.

Про це Даніель Колінсон розповів на своїй сторінці в TikTok.

Читайте також:

Які українські слова найважчі для іноземців

"Відповідальність"

Це слово є одним з найскладніших для іноземців. Річ у тому, що між деякими приголосними відсутні голосні, що призводить до труднощів з вимовою та частих помилок.

"Використовувати"

Це слово довге та має збіг приголосних. Через це іноземцям важко впоратися з ним. Крім того, багато хто з носіїв англійської мови не може замінити звичний для них звук "і" на український "и".

"Паляниця"

Це слово вже стало класикою для перевірки національності. Багато хто вважає, що вимовити його може лише щирий українець. І справді, для більшості іноземців вимовити слово "паляниця" правильно — це щось недосяжне.

"Виїжджати"

Найскладніше у цьому слові — поєднання приголосних "ждж". Іноземцям така конструкція дається по-особливому важко, тож багато хто припускається помилки при вимові слова або й зовсім не може сказати його.

"Вищезазначений"

Це слово складне для іноземців через специфічний для них звук "и". Крім того, збіг приголосних вимагає швидкої зміни артикуляції. Зрештою через це більшість припускається помилки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому неправильно казати "добрий ранок". В українській мові вітатися потрібно по-іншому.

Також ми розповідали про те, як сказати українською "Совет да любовь!". Існує кілька красивих відповідників.

українська мова іноземці цікаві факти мова слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
