Найскладніші українські слова для іноземців — їх перерахував британець

Деякі слова, що для українців здаються звичними, викликають в іноземців справжній стрес. Їх найважче вимовити й зробити це без помилок вдається мало кому. Британець, який вивчає українську мову, назвав п'ять таких слів.

Про це Даніель Колінсон розповів на своїй сторінці в TikTok.

Які українські слова найважчі для іноземців

"Відповідальність"

Це слово є одним з найскладніших для іноземців. Річ у тому, що між деякими приголосними відсутні голосні, що призводить до труднощів з вимовою та частих помилок.

"Використовувати"

Це слово довге та має збіг приголосних. Через це іноземцям важко впоратися з ним. Крім того, багато хто з носіїв англійської мови не може замінити звичний для них звук "і" на український "и".

"Паляниця"

Це слово вже стало класикою для перевірки національності. Багато хто вважає, що вимовити його може лише щирий українець. І справді, для більшості іноземців вимовити слово "паляниця" правильно — це щось недосяжне.

"Виїжджати"

Найскладніше у цьому слові — поєднання приголосних "ждж". Іноземцям така конструкція дається по-особливому важко, тож багато хто припускається помилки при вимові слова або й зовсім не може сказати його.

"Вищезазначений"

Це слово складне для іноземців через специфічний для них звук "и". Крім того, збіг приголосних вимагає швидкої зміни артикуляції. Зрештою через це більшість припускається помилки.

