Самые сложные украинские слова для иностранцев — их перечислил британец

Некоторые слова, которые для украинцев кажутся привычными, вызывают у иностранцев настоящий стресс. Их труднее всего произнести и сделать это без ошибок удается мало кому. Британец, который изучает украинский язык, назвал пять таких слов.

Об этом Даниэль Колинсон рассказал на своей странице в TikTok.

Какие украинские слова самые трудные для иностранцев

"Відповідальність"

Это слово является одним из самых сложных для иностранцев. Дело в том, что между некоторыми согласными отсутствуют гласные, что приводит к трудностям с произношением и частым ошибкам.

"Використовувати"

Это слово длинное и имеет совпадение согласных. Поэтому иностранцам трудно справиться с ним. Кроме того, многие из носителей английского языка не могут заменить привычный для них звук "і" на украинский "и".

"Паляниця"

Это слово уже стало классикой для проверки национальности. Многие считают, что произнести его может только искренний украинец. И действительно, для большинства иностранцев произнести слово "паляниця" правильно — это что-то недостижимое.

"Виїжджати"

Самое сложное в этом слове — сочетание согласных "ждж". Иностранцам такая конструкция дается по-особенному трудно, поэтому многие допускают ошибки при произношении слова или вовсе не могут сказать его.

"Вищезазначений"

Это слово сложное для иностранцев из-за специфического для них звука "и". Кроме того, совпадение согласных требует быстрого изменения артикуляции. В конце концов из-за этого большинство допускает ошибки.

