Найпопулярніші українські неологізми — що вони означають

Дівчина з українським прапором. Фото: Freepik

За час війни українська мова відчутно змінилася. З'явилися нові слова та фрази, що стали популярними навіть за межами нашої країни. Такі вирази називають неологізмами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Неологізми воєнного часу

"Донатити"

Цей новотвір не потребує пояснення для українців. Слово походить від англійського donate (жертвувати). Воно означає фінансову допомогу чи будь-які інші пожертвування.

"Пташка"

Таким словом позначають безпілотний літальний апарат. Воно виникло через те, що невеликі дрони у небі справді нагадують птахів.

"Мопед"

Для людей у всьому світі мопед — це засіб пересування, а от для українців це слово має особливе значення. Так говорять про російсько-іранські БпЛА Shahed.

"Бавовна"

Це слово виникло для позначення вибухів на території ворога. Ніщо так не радує українців, як "бавовна" у Росії.

"Мінусувати"

Це слово означає ліквідовувати ворога. Українців воно радує так само, як й бавовна на території агресора.

"Піксель або цифра"

Цим терміном позначають військову форму Збройних Сил України. Це пов'язано з тим, що вона має відповідне забарвлення.

"Дискотека"

Для людей у всьому світі це слово асоціюється з розвагами, однак не для українців. Дискотекою називають бойові дії. Особливо часто це слово використовують військові перед тим, як їхати на позиції.

"Зеленка"

Такий термін часто використовують військові для позначення кущів, чагарників та лісистої місцевості. Саме там можна сховатися від ворога та стати непомітним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські слова майже всі іноземці вимовляють неправильно. Це найскладніші варіанти для них.

Також ми розповідали про те, як правильно вітатися українською мовою. Говорити "добрий ранок" не варто.