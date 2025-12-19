Самые популярные украинские неологизмы — что они означают

Украинские неологизмы — какие слова появились во время войны
За время войны украинский язык ощутимо изменился. Появились новые слова и фразы, которые стали популярными даже за пределами нашей страны. Такие выражения называют неологизмами.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Неологизмы военного времени
"Донатити"
Это новообразование не нуждается в объяснении для украинцев. Слово происходит от английского donate (жертвовать). Оно означает финансовую помощь или любые другие пожертвования.
"Пташка"
Таким словом обозначают беспилотный летательный аппарат. Оно возникло из-за того, что небольшие дроны в небе действительно напоминают птиц.
"Мопед"
Для людей во всем мире мопед — это средство передвижения, а вот для украинцев это слово имеет особое значение. Так говорят о российско-иранских БпЛА Shahed.
"Бавовна"
Это слово возникло для обозначения взрывов на территории врага. Ничто так не радует украинцев, как "бавовна" в России.
"Мінусувати"
Это слово означает ликвидировать врага. Украинцев оно радует так же, как и хлопок на территории агрессора.
"Піксель, цифра"
Этим термином обозначают военную форму Вооруженных Сил Украины. Это связано с тем, что она имеет соответствующую расцветку.
"Дискотека"
Для людей во всем мире это слово ассоциируется с развлечениями, однако не для украинцев. Дискотекой называют боевые действия. Особенно часто это слово используют военные перед тем, как ехать на позиции.
"Зеленка"
Такой термин часто используют военные для обозначения кустов, кустарников и лесистой местности. Именно там можно спрятаться от врага и стать незаметным.
