Видео

Дата публикации 19 декабря 2025 12:03
Самые популярные украинские неологизмы — что они означают
Девушка с украинским флагом. Фото: Freepik

За время войны украинский язык ощутимо изменился. Появились новые слова и фразы, которые стали популярными даже за пределами нашей страны. Такие выражения называют неологизмами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Неологизмы военного времени

"Донатити"

Это новообразование не нуждается в объяснении для украинцев. Слово происходит от английского donate (жертвовать). Оно означает финансовую помощь или любые другие пожертвования.

"Пташка"

Таким словом обозначают беспилотный летательный аппарат. Оно возникло из-за того, что небольшие дроны в небе действительно напоминают птиц.

"Мопед"

Для людей во всем мире мопед — это средство передвижения, а вот для украинцев это слово имеет особое значение. Так говорят о российско-иранских БпЛА Shahed.

"Бавовна"

Это слово возникло для обозначения взрывов на территории врага. Ничто так не радует украинцев, как "бавовна" в России.

"Мінусувати"

Это слово означает ликвидировать врага. Украинцев оно радует так же, как и хлопок на территории агрессора.

"Піксель, цифра"

Этим термином обозначают военную форму Вооруженных Сил Украины. Это связано с тем, что она имеет соответствующую расцветку.

"Дискотека"

Для людей во всем мире это слово ассоциируется с развлечениями, однако не для украинцев. Дискотекой называют боевые действия. Особенно часто это слово используют военные перед тем, как ехать на позиции.

"Зеленка"

Такой термин часто используют военные для обозначения кустов, кустарников и лесистой местности. Именно там можно спрятаться от врага и стать незаметным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова почти все иностранцы произносят неправильно. Это самые сложные варианты для них.

Также мы рассказывали о том, как правильно здороваться на украинском языке. Говорить "доброе утро" не стоит.

украинский язык интересные факты фраза слова общение
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
