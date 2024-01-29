Мішина впала в очах українців через свій відпочинок в Азії під час війни

Українська акторка Ксенія Мішина у шоу "Ніч у барі". Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і ведуча розважальної програми "Я люблю Україну" Ксенія Мішина поділилася новими кадрами зі свого відпочинку за кордоном. Телезірка продемонструвала, як біжить біля моря, і поділилася своїми враженнями від відпустки.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.

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Ксенія Мішина про свій відпочинок

Відома телезірка розповіла про відгуки своїх фоловерів стосовно її кадрів з відпочинку і зазначила, що для деяких людей її відпустка виявилася драматичною. Втім, Ксенія заявила, що вдячна такому досвіду перебування за кордоном, і зазначила, що вона не хотіла мати негатив у житті.

"Ми самі вирішуємо, яким буде наше сприйняття, самі встановлюємо цей зв’язок із подіями, самі поділяємо на чорне і біле… Можна безперешкодно приймати всі досвіди життя і в кожному знаходити точки зростання, розвитку та нірвани. Життя любить поціновувачів її повноти та двоїстості. До зустрічі, Азія, ти мені багато подарувала", — також додала Ксенія Мішина.

Акторка Ксенія Мішина на пляжі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Ксенії Мішиної

Коли фоловери української акторки побачили нове відео з-за кордону, вони не змогли промовчати. Люди почали залишати свої коментарі, в яких висловили свою думку стосовно цих кадрів.

Клас, людина живе і не париться, що в її країні війна, щодня вбивають дітей, жінок … Як цьому навчитися???

Однi плачуть, iншi скачуть

Молодець!!!! — "Я люблю Україну"! Люди донати збирають, а ти ср*кою світиш, бо більше нема, чим похвалитися!!!!!! Дякуємо, патріотко! Ведуча телешоу

Оцей весь нарцисизм… Невже клепки не вистачає?

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина на відпочинку за кордоном

Не так давно українська акторка Ксенія Мішина поїхала у відпустку насолодитися відпочинком за кордоном. З того моменту телезірка демонструє різні кадри з іншої країни, тому її стрічка в Instagram заповнена яскравими фотографіями та відеозаписами.

Офіційна сторінка Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ксенія Мішина розповіла, яка неприємність сталася з нею в аеропорту.

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ксенія Мішина показала, як засмагає біля моря за кордоном.

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