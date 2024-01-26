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Українці захейтили напівоголену Мішину за надто відвертий вигляд

26 січня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксенія Мішина засвітила свої принади крупним планом — фото
Українська акторка Ксенія Мішина у зірковій грі Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна з найвідоміших українських акторок, ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина поділилася новими кадрами з відпочинку. Відома телезірка показала крупним планом, як вона у купальнику перебуває біля водоспаду під дощем за кордоном.

Відповідні кадри з’явилися на сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.

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Нове відео Ксенії Мішиної з відпочинку 

На офіційній сторінці української акторки з’явилося нове відео, на якому вона продовжила демонструвати свій відпочинок за кордоном. На кадрах Ксенія показує себе крупним планом біля розкішного водоспаду, поставши перед камерою лише в купальнику блакитного кольору.

До того ж, на відео акторка перебуває під проливним дощем, який розпочався тієї миті. Через таку погоду по тілу Ксенії пішли мурашки, а під купальником з’явився не дуже пристойний вигляд. Причому, на відео акторка посміхається і насолоджується цим моментом.

"Вивчати світ. Знаходити красу. Зберігати її у собі", — написала в описі під своїми кадрами з відпочинку українська акторка Ксенія Мішина.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Акторка Ксенія Мішина біля водоспаду. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нові кадри Ксенії Мішиної

Переглянувши це відео, підписники української телезірки не залишилися осторонь і почали його коментувати. Люди висловили зовсім різну думку — одні почали писати компліменти на її адресу, а інші стали критикувати акторку за ці кадри.

  • Вона просто цинічно насміхається над людським горем
  • Боже, яка вона безтолкова, як не соромно ц*цьки показувати в такий темний для нашої держави час, нахр*на нам такі акторки? Нехай там і залишається
  • Чим ви захоплюєтеся? Голим тілом? Яка бездуховність, який п*шлий щоу-бізнес, сміються з Волочкової і Кіркорова, а в нас що? Краще б показала, як вона допомагає, хоч би притулкам для тварин, пенсіонери по 100 гривень з пенсії надсилають
  • Ксюша, перехоплює подих від Вашого крутезного відео! Це дуже гарно! Магія природи навколо Вас у поєднанні із зовнішньою та внутрішньою Вашою красою. @misha.k.ua, це просто неймовірно
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина на відпочинку за кордоном

Ксенія Мішина деякий час тому полетіла на відпочинок за кордон, взявши із собою свого рідного сина Платона. Відтоді на сторінці Ксенії з’являються різні дописи з відео та фотографіями з відпустки, де вона демонструє, як їй весело відпочивати.

На сторінці акторки можна побачити її кадри із сином, фотографії і відео в купальнику і навіть те, як вона відпочиває на розкішній яхті.

Офіційна сторінка Ксенії Мішиної
Офіційна сторінка Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла, як потрапила у серйозну аварію на відпочинку за кордоном. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна акторка Ксенія Мішина розкрила свій секрет стрункості. 

Також ми повідомляли про те, що відома українська телезірка Ксенія Мішина негативно висловилася про вартість відпочинку в Таїланді.

Ксенія Мішина
шоу-бізнес
українські зірки
"Я люблю Україну"

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