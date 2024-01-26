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Украинцы захейтили полуголую Мишину за слишком откровенный вид

26 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксения Мишина засветила свои прелести крупным планом — фото
Украинская актриса Ксения Мишина в звездной игре Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна из самых известных украинских актрис, ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина поделилась новыми кадрами с отдыха. Известная телезвезда показала крупным планом, как она в купальнике находится у водопада под дождем за границей.

Соответствующие кадры появились на странице Ксении Мишиной в Instagram.

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Новое видео Ксении Мишиной с отдыха

На официальной странице украинской актрисы появилось новое видео, где она продолжила демонстрировать свой отдых за рубежом. На кадрах Ксения показывает себя крупным планом у роскошного водопада, представ перед камерой в одном купальнике голубого цвета.

К тому же, на видео актриса находится под проливным дождем, который начался в тот момент. Из-за такой погоды по телу Ксении пошли мурашки, а под купальником появился не очень приличный вид. Причем, на видео актриса улыбается и наслаждается этим моментом.

"Изучать мир. Находить красоту. Хранить ее в себе", — написала в описании под своими кадрами с отдыха украинская актриса Ксения Мишина.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Актриса Ксения Мишина возле водопада. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новые кадры Ксении Мишиной

Просмотрев это видео, подписчики украинской телезвезды не остались в стороне и начали его комментировать. Люди высказали совершенно разное мнение — одни начали писать комплименты в ее адрес, другие стали критиковать актрису за эти кадры.

  • Она просто цинично насмехается над человеческим горем
  • Боже, какая она бестолковая, как не стыдно с*ськи показывать в такое темное для нашего государства время, нахр*на нам такие актрисы? Пусть там и остается
  • Чем вы восхищаетесь? Голым телом? Какая бездуховность, какой п*шлый бизнес, смеются над Волочковой и Киркоровым, а у нас что? Лучше бы показала, как она помогает, хотя бы приютам для животных, пенсионеры по 100 гривен с пенсии посылают
  • Ксюша, перехватывает дыхание от вашего крутого видео! Это очень красиво! Магия природы вокруг Вас в сочетании с внешней и внутренней красотой. @misha.k.ua, это просто невероятно
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина на отдыхе за границей

Ксения Мишина некоторое время назад улетела на отдых за границу, взяв с собой своего сына Платона. С того момента на странице Ксении появляются разные посты с видео и фотографиями с отпуска, где она демонстрирует, как ей весело отдыхать.

На странице актрисы можно увидеть ее кадры с сыном, фотографии и видео в купальнике и даже то, как она отдыхает на роскошной яхте.

Официальная страница Ксении Мишиной
Официальная страница Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как попала в серьезную аварию на отдыхе за границей.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная актриса Ксения Мишина раскрыла свой секрет стройности.

Также мы сообщали о том, что известная украинская телезвезда Ксения Мишина негативно высказалась о стоимости отдыха в Таиланде.

Ксения Мишина
шоу-бизнес
украинские звезды
"Я люблю Украину"

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