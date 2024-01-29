Мишина упала в глазах украинцев из-за своего отдыха в Азии во время войны

Украинская актриса Ксения Мишина в шоу "Ночь в баре". Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса и ведущая развлекательной программы "Я люблю Украину" Ксения Мишина поделилась новыми кадрами со своего отдыха за границей. Телезвезда продемонстрировала, как бежит возле моря, и поделилась своими впечатлениями от отпуска.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Ксении Мишиной в Instagram.

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Ксения Мишина о своем отдыхе

Известная телезвезда рассказала об отзывах своих фолловеров по поводу ее кадров с отдыха и отметила, что для некоторых людей ее отпуск оказался драматичным. Впрочем, Ксения заявила, что благодарна такому опыту нахождения за границей и отметила, что она не хотела иметь негатив в жизни.

"Мы сами решаем, каким будет наше восприятие, сами устанавливаем эту связь с событиями, сами разделяем на черное и белое… Можно беспрепятственно принимать все опыты жизни и в каждом находить точки роста, развития и нирваны. Жизнь любит ценителей ее полноты и двойственности. До встречи, Азия, ты мне многое подарила", — также добавила Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина на пляже. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Ксении Мишиной

Когда фолловеры украинской актрисы увидели новое видео из-за границы, они не смогли промолчать. Люди стали оставлять свои комментарии, в которых высказали свое мнение по поводу этих кадров.

Класс, человек живет и не парится, что в его стране война, каждый день убивают детей, женщин… Как этому научиться???

Одни плачут, другие скачут

Молодец!!!! — "Я люблю Украину"! Люди донаты собирают, а ты ср*кой светишь, потому что больше нечем похвастаться !!!!!! Спасибо, патриотка! Ведущая телешоу

Этот весь нарциссизм… Неужели мозгов не хватает?

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина на отдыхе за границей

Не так давно украинская актриса Ксения Мишина уехала в отпуск насладиться отдыхом за границей. С того момента телезвезда демонстрирует разные кадры из другой страны, поэтому ее лента в Instagram заполнена яркими фотографиями и видеозаписями.

Официальная страница Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актриса Ксения Мишина рассказала, какая неприятность произошла с ней в аэропорту.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Ксения Мишина показала, как загорает возле моря за границей.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Ксения Мишина показала себя возле роскошного водопада.