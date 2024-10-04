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Лікарі відповіли, що означає гикавка та як її позбутися

4 жовтня 2024 07:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Гикавка може свідчити про наявність хвороби — лікарі повідомили деталі
Гикавка у дівчини. Ілюстративне фото: Shutterstock
Євгенія Брюховецька - редактор

У людей інколи виникає так звана "гикавка". Іноді вона може свідчити про деякі захворювання, тривати довго та викликати виснаження.

Про це розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у Telegram.

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Чому з'являється гикавка

В більшості випадків гикавка не становить небезпеку та проходить самостійно через нетривалий час. Але іноді вона може бути симптомом деяких захворювань та може тривати довго, виснажуючи людину.

Вчені вважають, що вона є рефлекторною реакцією організму, яка потрібна лише ембріону під час перебування у материнській утробі. Завдяки їй відбувається просування навколоплідної рідини з органів дихання дитини. А вже після народження необхідності у цьому рефлексі немає.

Гикавка може виникнути через:

  • переїдання або вживання газованих напоїв та продуктів, які здатні викликати метеоризм;
  • розмови під час їжі, занадто швидкому споживанню їжі чи вживання води разом з нею;
  • зловживання спиртними напоями, зокрема через трубочку або на голодний шлунок; 
  • потрапляння повітря в органи травної системи: під час сильного сміху або крику;
  • куріння, зокрема, на порожній шлунок.
  • вдихання повітря, яке містить пил, дим, або інші забруднення;
  • перенапруження нервової системи: при переляку або стресі.

Як позбутися гикавки

Найпоширенішим способом є прийом великої кількості холодної води, а також:

  • глибоко вдихнути і не видихати якомога довше;
  • вдихнути велику кількість повітря і видихнути в паперовий пакет, а наступний вдих робити з цього пакету;
  • пожувати шматок лимона, дрібку солі чи цукру;
  • кінчиком язика потягнутися вперед і вверх, а потім вниз.

Раніше стало відомо, що означає, коли коти лягають на хворе місце людини.

Також медики пояснили, що насправді віщують "палаючі вуха" у людей.

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