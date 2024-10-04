Гикавка може свідчити про наявність хвороби — лікарі повідомили деталі

Лікарі відповіли, що означає гикавка та як її позбутися
У людей інколи виникає так звана "гикавка". Іноді вона може свідчити про деякі захворювання, тривати довго та викликати виснаження.
Про це розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у Telegram.
Чому з'являється гикавка
В більшості випадків гикавка не становить небезпеку та проходить самостійно через нетривалий час. Але іноді вона може бути симптомом деяких захворювань та може тривати довго, виснажуючи людину.
Вчені вважають, що вона є рефлекторною реакцією організму, яка потрібна лише ембріону під час перебування у материнській утробі. Завдяки їй відбувається просування навколоплідної рідини з органів дихання дитини. А вже після народження необхідності у цьому рефлексі немає.
Гикавка може виникнути через:
- переїдання або вживання газованих напоїв та продуктів, які здатні викликати метеоризм;
- розмови під час їжі, занадто швидкому споживанню їжі чи вживання води разом з нею;
- зловживання спиртними напоями, зокрема через трубочку або на голодний шлунок;
- потрапляння повітря в органи травної системи: під час сильного сміху або крику;
- куріння, зокрема, на порожній шлунок.
- вдихання повітря, яке містить пил, дим, або інші забруднення;
- перенапруження нервової системи: при переляку або стресі.
Як позбутися гикавки
Найпоширенішим способом є прийом великої кількості холодної води, а також:
- глибоко вдихнути і не видихати якомога довше;
- вдихнути велику кількість повітря і видихнути в паперовий пакет, а наступний вдих робити з цього пакету;
- пожувати шматок лимона, дрібку солі чи цукру;
- кінчиком язика потягнутися вперед і вверх, а потім вниз.
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