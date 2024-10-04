Гикавка може свідчити про наявність хвороби — лікарі повідомили деталі

Гикавка у дівчини. Ілюстративне фото: Shutterstock

У людей інколи виникає так звана "гикавка". Іноді вона може свідчити про деякі захворювання, тривати довго та викликати виснаження.

Про це розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у Telegram.

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Чому з'являється гикавка

В більшості випадків гикавка не становить небезпеку та проходить самостійно через нетривалий час. Але іноді вона може бути симптомом деяких захворювань та може тривати довго, виснажуючи людину.

Вчені вважають, що вона є рефлекторною реакцією організму, яка потрібна лише ембріону під час перебування у материнській утробі. Завдяки їй відбувається просування навколоплідної рідини з органів дихання дитини. А вже після народження необхідності у цьому рефлексі немає.

Гикавка може виникнути через:

переїдання або вживання газованих напоїв та продуктів, які здатні викликати метеоризм;

розмови під час їжі, занадто швидкому споживанню їжі чи вживання води разом з нею ;

зловживання спиртними напоями, зокрема через трубочку або на голодний шлунок;

потрапляння повітря в органи травної системи: під час сильного сміху або крику;

куріння, зокрема, на порожній шлунок.

вдихання повітря, яке містить пил, дим, або інші забруднення;

перенапруження нервової системи: при переляку або стресі.

Як позбутися гикавки

Найпоширенішим способом є прийом великої кількості холодної води, а також:

глибоко вдихнути і не видихати якомога довше;

вдихнути велику кількість повітря і видихнути в паперовий пакет, а наступний вдих робити з цього пакету;

пожувати шматок лимона, дрібку солі чи цукру;

кінчиком язика потягнутися вперед і вверх, а потім вниз.

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