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Врачи ответили, что означает икота и как от нее избавиться

4 октября 2024 07:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Икота может свидетельствовать о наличии болезни — врачи сообщили детали
Икота у девушки. Иллюстративное фото: Shutterstock
Евгения Брюховецкая - редактор

У людей иногда возникает так называемая "икота". Иногда она может свидетельствовать о некоторых заболеваниях, продолжаться долго и вызывать истощение.

Об этом рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней в Telegram.

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Почему появляется икота

В большинстве случаев икота не представляет опасности и проходит самостоятельно через непродолжительное время. Но иногда она может являться симптомом некоторых заболеваний и может длиться долго, истощая человека.

Ученые считают, что она является рефлекторной реакцией организма, которая нужна только эмбриону во время пребывания в материнской утробе. Благодаря ей происходит продвижение околоплодной жидкости из органов дыхания ребенка. А после рождения необходимости в этом рефлексе нет.

Икота может возникнуть из-за:

  • переедания или употребления газированных напитков и продуктов, способных вызвать метеоризм;
  • разговоров во время еды, слишком быстрого потребления пищи или употребления воды вместе с ней;
  • злоупотребления спиртными напитками, в частности через трубочку или голодный желудок;
  • попадания воздуха в органы пищеварительной системы: во время сильного смеха или крика;
  • курения, в частности, на пустой желудок.
  • вдыхания воздуха, содержащего пыль, дым или другие загрязнения;
  • перенапряжения нервной системы: при испуге или стрессе.

Как избавиться от икоты

Самым распространенным способом является прием большого количества холодной воды, а также:

  • глубоко вдохнуть и не выдыхать как можно дольше;
  • вдохнуть большое количество воздуха и выдохнуть в бумажный пакет, а последующий вдох делать из этого пакета;
  • пожевать кусок лимона, щепотку соли или сахара;
  • кончиком языка потянуться вперед и вверх, а затем вниз.

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