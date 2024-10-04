Икота может свидетельствовать о наличии болезни — врачи сообщили детали

Врачи ответили, что означает икота и как от нее избавиться
У людей иногда возникает так называемая "икота". Иногда она может свидетельствовать о некоторых заболеваниях, продолжаться долго и вызывать истощение.
Об этом рассказали в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней в Telegram.
Почему появляется икота
В большинстве случаев икота не представляет опасности и проходит самостоятельно через непродолжительное время. Но иногда она может являться симптомом некоторых заболеваний и может длиться долго, истощая человека.
Ученые считают, что она является рефлекторной реакцией организма, которая нужна только эмбриону во время пребывания в материнской утробе. Благодаря ей происходит продвижение околоплодной жидкости из органов дыхания ребенка. А после рождения необходимости в этом рефлексе нет.
Икота может возникнуть из-за:
- переедания или употребления газированных напитков и продуктов, способных вызвать метеоризм;
- разговоров во время еды, слишком быстрого потребления пищи или употребления воды вместе с ней;
- злоупотребления спиртными напитками, в частности через трубочку или голодный желудок;
- попадания воздуха в органы пищеварительной системы: во время сильного смеха или крика;
- курения, в частности, на пустой желудок.
- вдыхания воздуха, содержащего пыль, дым или другие загрязнения;
- перенапряжения нервной системы: при испуге или стрессе.
Как избавиться от икоты
Самым распространенным способом является прием большого количества холодной воды, а также:
- глубоко вдохнуть и не выдыхать как можно дольше;
- вдохнуть большое количество воздуха и выдохнуть в бумажный пакет, а последующий вдох делать из этого пакета;
- пожевать кусок лимона, щепотку соли или сахара;
- кончиком языка потянуться вперед и вверх, а затем вниз.
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