Як назвати дівчинку 2024 року — особливе божественне ім'я підкорило українців

Немовля посміхається на камеру. Фото: shutterstock.com

За офіційною інформацією, молоді батьки в Україні найчастіше віддають перевагу традиційним іменам. Так, для дівчаток 2023 року одні з найпопулярніших стали: Анна, Вікторія, Злата, Катерина, Марія, Софія та Соломія. Проте, не рідко батьки воліють обирати незвичайні імена з особливим значенням. Одне таке набирає популярність серед українців 2024 року.

Що це за дівоче ім'я та що воно означає, ділимося далі в матеріалі Новини.LIVE.

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Так, "божественним" іменем для дівчаток, яке підкорює серця українців стало Божена. І це не дивно, адже воно досить милозвучне й має особливе значення.

Батьки з дитиною. Фото: depositphotos.com

Божена — стародавнє слов'янське ім'я, що означає "божа", "благословенна", "Богом обдарована". Часто це ім'я можна почути в Польщі, Чехії, Болгарії, Сербії, Литві. Але в Україні воно також починає впевнено завойовувати популярність.

Зменшено-пестливі форми імені Божена: Женя, Жана, Божа, Дана, Боженочка, Женочка, Боженька Боженка.

Якщо вірити, що кожне ім'я здатне наділити свого власника особливими рисами характеру, то Божени надзвичайно талановиті, енергійні та цілеспрямовані. Жінка з цим ім'ям — незалежна, рішуча та дуже розумна. Таку людину неодмінно буде чекати щаслива доля.

Раніше ми писали, як назвати дівчинку в 2024 році, щоб була щасливою.

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