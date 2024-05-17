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Малятко з "божественним" ім'ям та щасливою долею — як назвати дівчинку 2024 року

17 травня 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як назвати дівчинку 2024 року — особливе божественне ім'я підкорило українців
Немовля посміхається на камеру. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

За офіційною інформацією, молоді батьки в Україні найчастіше віддають перевагу традиційним іменам. Так, для дівчаток 2023 року одні з найпопулярніших стали: Анна, Вікторія, Злата, Катерина, Марія, Софія та Соломія. Проте, не рідко батьки воліють обирати незвичайні імена з особливим значенням. Одне таке набирає популярність серед українців 2024 року.

Що це за дівоче ім'я та що воно означає, ділимося далі в матеріалі Новини.LIVE

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Так, "божественним" іменем для дівчаток, яке підкорює серця українців стало Божена. І це не дивно, адже воно досить милозвучне й має особливе значення.  

 

Малятко з "божественним" ім'ям та щасливою долею — як назвати дівчинку 2024 року
Батьки з дитиною. Фото: depositphotos.com

Божена — стародавнє слов'янське ім'я, що означає "божа", "благословенна", "Богом обдарована". Часто це ім'я можна почути в Польщі, Чехії, Болгарії, Сербії, Литві. Але в Україні воно також починає впевнено завойовувати популярність.

Зменшено-пестливі форми імені Божена: Женя, Жана, Божа, Дана, Боженочка, Женочка, Боженька Боженка. 

Якщо вірити, що кожне ім'я здатне наділити свого власника особливими рисами характеру, то Божени надзвичайно талановиті, енергійні та цілеспрямовані. Жінка з цим ім'ям — незалежна, рішуча та дуже розумна. Таку людину неодмінно буде чекати щаслива доля. 

Раніше ми писали, як назвати дівчинку в 2024 році, щоб була щасливою. 

Нагадаємо, ми розповідали, яке сильне та красиве обрати ім'я для сина в 2024 році.

Також радимо дізнатися, скільки у вас буде дітей за допомогою простого тесту.

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