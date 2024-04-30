Хто святкуватиме іменини у травні 2024 року — детальний календар на місяць по днях

День ангела у травні 2024 року — хто святкуватиме та як назвати дитину для щастя
День ангела — особливе маленьке свято у церковному календарі, коли заведено вітати людину в день святого, ім’я якого вона носить. Також за святцями обирають ім'я для новонародженого. Вважається, що святий-покровитель охоронятиме і супроводжуватиме дитину впродовж усього життя.
Новини.LIVE ділиться з Вами детальним православним церковним календарем іменин, який розкаже, хто святкуватиме День ангела у травні 2024 року та підкаже батькам, яке ім'я обрати для новонародженої дитини.
Іменини у травні 2024 року за новим церковним календарем
У кого День ангела 1 травня
Чоловічі імена: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар
Жіночі імена: Ніна, Тамара.
У кого День ангела 2 травня
Чоловічі імена: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман.
Жіночі імена: Зоя.
У кого День ангела 3 травня
Чоловічі імена: Микола, Павло, Петро, Тимофій.
Жіночі імена: Уляна, Юліана.
У кого День ангела 4 травня
Чоловічі імена: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян.
Жіночі імена: Марія, Пелагея.
У кого День ангела 5 травня
Чоловічі імена: Адріан, Яків.
Жіночі імена: Аріна, Ірина.
У кого День ангела 6 травня
Чоловічі імена: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.
У кого День ангела 7 травня
Чоловічі імена: Який, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.
У кого День ангела 8 травня
Чоловічі імена: Адріан, Арсеній, Іван, Ян.
У кого День ангела 9 травня
Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.
Жіночі імена: Акіліна.
У кого День ангела 10 травня
Чоловічі імена: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон.
Жіночі імена: Таїсія.
У кого День ангела 11 травня
Чоловічі імена: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
У кого День ангела 12 травня
Чоловічі імена: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп, Ян.
У кого День ангела 13 травня
Чоловічі імена: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян.
Жіночі імена: Аріна, Глікерія, Ірина.
У кого День ангела 14 травня
Чоловічі імена: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.
У кого День ангела 15 травня
Чоловічі імена: Дмитро, Гнат.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 16 травня
Чоловічі імена: Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.
У кого День ангела 17 травня
Чоловічі імена: Адріан, Опанас, Микола, Степан.
Жіночі імена: Євдокія, Єфросинія.
У кого День ангела 18 травня
Чоловічі імена: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан.
Жіночі імена: Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрена, Фаїна, Юлія.
У кого День ангела 19 травня
Чоловічі імена: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 20 травня
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян.
Жіночі імена: Сюзанна.
У кого День ангела 21 травня
Чоловічі імена: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 22 травня
Чоловічі імена: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків.
Жіночі імена: Софія.
У кого День ангела 23 травня
Чоловічі імена: Опанас, Данило, Леонтій, Михайло.
Жіночі імена: Дарина, Єфросинія, Марія.
У кого День ангела 24 травня
Чоловічі імена: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян.
Жіночі імена: Ксенія, Оксана.
У кого День ангела 25 травня
Чоловічі імена: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.
У кого День ангела 26 травня
Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 27 травня
Чоловічі імена: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян.
Жіночі імена: Анастасія.
У кого День ангела 28 травня
Чоловічі імена: Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.
Жіночі імена: Олена, Ілона.
У кого День ангела 29 травня
Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян.
Жіночі імена: Марія, Фаїна.
У кого День ангела 30 травня
Чоловічі імена: Василь, Яків.
У кого День ангела 31 травня
Чоловічі імена: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіпп.
Жіночі імена: Христина.
Раніше ми писали, які ще церковні свята в травні будемо відзначати за новим стилем.
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