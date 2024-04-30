Кто будет праздновать именины в мае 2024 — подробный календарь на месяц по дням

Девочки с цветами на природе. Фото: pinterest.com

День ангела — особенный маленький праздник в церковном календаре, когда принято поздравлять человека в день святого, имя которого он носит. Также по святцам выбирают имя для новорожденного. Считается, что святой покровитель будет охранять и сопровождать ребенка на протяжении всей жизни.

Новини.LIVE делится с Вами подробным православным церковным календарем именин, который расскажет, кто будет праздновать День ангела в мае 2024 года и подскажет родителям, какое имя выбрать новорожденному ребенку.

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У кого День ангела 1 мая

Мужские имена: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар

Женские имена: Нина, Тамара.

У кого День ангела 2 мая

Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.

Женские имена: Зоя.

У кого День ангела 3 мая

Мужские имена: Николай, Павел, Петр, Тимофей.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 4 мая

Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.

Женские имена: Мария, Пелагея.

У кого День ангела 5 мая

Мужские имена: Адриан, Яков.

Женские имена: Арина, Ирина.

У кого День ангела 6 мая

Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

У кого День ангела 7 мая

Мужские имена: Который, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

У кого День ангела 8 мая

Мужские имена: Адриан, Арсений, Иоанн, Ян.

У кого День ангела 9 мая

Мужские имена: Василий, Гаврило, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Женские имена: Акилина.

У кого День ангела 10 мая

Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.

Женские имена: Таисия.

Девочка с крыльями. Фото: google.com

У кого День ангела 11 мая

Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

У кого День ангела 12 мая

Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

У кого День ангела 13 мая

Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Арина, Гликерия, Ирина.

У кого День ангела 14 мая

Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Иаков, Ян.

У кого День ангела 15 мая

Мужские имена: Дмитрий, Игнат.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 16 мая

Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

У кого День ангела 17 мая

Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.

Женские имена: Евдокия, Ефросинья.

У кого День ангела 18 мая

Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Мотрена, Фаина, Юлия.

У кого День ангела 19 мая

Мужские имена: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 20 мая

Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян.

Женские имена: Сюзанна.

У кого День ангела 21 мая

Мужские имена: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав.

Женские имена: Елена, Илона.

Девушка в костюме ангела. Фото: pinterest.com

У кого День ангела 22 мая

Мужские имена: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков.

Женские имена: София.

У кого День ангела 23 мая

Мужские имена: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил.

Женские имена: Дарья, Ефросинья, Мария.

У кого День ангела 24 мая

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана.

У кого День ангела 25 мая

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 26 мая

Мужские имена: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 27 мая

Мужские имена: Иоанн, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 28 мая

Мужские имена: Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 29 мая

Мужские имена: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян.

Женские имена: Мария, Фаина.

У кого День ангела 30 мая

Мужские имена: Василий, Яков.

У кого День ангела 31 мая

Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Женские имена: Кристина.

Ранее мы писали, какие еще церковные праздники в мае будем отмечать по новому стилю.

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