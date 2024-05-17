Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Малышка с "божественным" именем и счастливой судьбой — как назвать девочку в 2024 году arrow

Малышка с "божественным" именем и счастливой судьбой — как назвать девочку в 2024 году

17 мая 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как назвать девочку в 2024 году — особое божественное имя покорило украинцев
Младенец улыбается на камеру. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По официальной информации, молодые родители в Украине чаще всего предпочитают традиционные имена. Так, для девочек в 2023 году одни из самых популярных стали: Анна, Виктория, Злата, Екатерина, Мария, София и Соломия. Однако, нередко родители предпочитают выбирать необычные имена с особым значением. Одно такое набирает популярность среди украинцев в 2024 году.

Что это за девичье имя и что оно означает, делимся далее в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Так, "божественным" именем для девочек, которое покоряет сердца украинцев стало Божена. И это неудивительно, ведь оно довольно благозвучно и имеет особое значение.

 

Малышка с "божественным" именем и счастливой судьбой - как назвать девочку 2024 года
Родители с ребенком. Фото: depositphotos.com

Божена — древнее славянское имя, означающее "божья", "благословенная", "Богом одаренная". Часто это имя можно услышать в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Литве. Но в Украине оно тоже начинает уверенно завоевывать популярность.

Уменьшено ласкательные формы имени Божена: Женя, Жана, Божа, Дана, Боженочка, Женочка, Боженька Боженка.

Если верить, что каждое имя способно наделить своего владельца особыми чертами характера, то Божены чрезвычайно талантливые, энергичные и целеустремленные. Женщина с этим именем — независимая, решительная и очень умная. Такого человека обязательно будет ждать счастливая судьба.

Ранее мы писали, как назвать девочку в 2024 году, чтобы была счастлива.

Напомним, мы рассказывали, какое сильное и красивое выбрать имя для сына в 2024 году.

Также рекомендуем узнать, сколько у вас будет детей с помощью простого теста.

дети
именины
Украина
имена
новорожденные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ