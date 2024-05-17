Как назвать девочку в 2024 году — особое божественное имя покорило украинцев

Младенец улыбается на камеру. Фото: shutterstock.com

По официальной информации, молодые родители в Украине чаще всего предпочитают традиционные имена. Так, для девочек в 2023 году одни из самых популярных стали: Анна, Виктория, Злата, Екатерина, Мария, София и Соломия. Однако, нередко родители предпочитают выбирать необычные имена с особым значением. Одно такое набирает популярность среди украинцев в 2024 году.

Что это за девичье имя и что оно означает, делимся далее в материале Новини.LIVE.

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Так, "божественным" именем для девочек, которое покоряет сердца украинцев стало Божена. И это неудивительно, ведь оно довольно благозвучно и имеет особое значение.

Родители с ребенком. Фото: depositphotos.com

Божена — древнее славянское имя, означающее "божья", "благословенная", "Богом одаренная". Часто это имя можно услышать в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Литве. Но в Украине оно тоже начинает уверенно завоевывать популярность.

Уменьшено ласкательные формы имени Божена: Женя, Жана, Божа, Дана, Боженочка, Женочка, Боженька Боженка.

Если верить, что каждое имя способно наделить своего владельца особыми чертами характера, то Божены чрезвычайно талантливые, энергичные и целеустремленные. Женщина с этим именем — независимая, решительная и очень умная. Такого человека обязательно будет ждать счастливая судьба.

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