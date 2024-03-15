Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 18 по 24 березня 2024 року — фази Місяця

Людина, яка нотує щось у своєму записнику. Фото: Medium

Протягом березня 2024 року можна буде спостерігати одразу декілька неймовірних явищ, наприклад, суперповню і мікроповню, а також місячне затеменення, яке буде першим в цьому році. Проте, варто знати, чого очікувати від періоду з 18 до 24 березня за місячним календарем.

Новини.LIVE розповідає про місячний календар на тиждень.

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Місячний календар по днях на тиждень 18-24 березня 2024 — фази Місяця

18 березня, понеділок — дев’ятий місячний день

Місяць під знаком Раку. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Критичний день з ризиком загострення конфліктів.

19 березня, вівторок — десятий місячний день

Місяць під знаком Раку. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для кохання, творчості і духовних пошуків себе.

20 березня, середа — десятий місячний день

Місяць під знаком Лева. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. День активного просування будь-яких справ.

21 березня, четвер — 11-й місячний день

Місяць під знаком Лева. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для поїздки у тривалу відпустку.

22 березня, п’ятниця — 12-й місячний день

Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для любовних та інших стосунків.

23 березня, субота — 13-й місячний день

Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. День для самоаналізу, активності та сплеску творчої енергії.

24 березня, неділя — 14-й місячний день

Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Найбільш сприятливий день для різних починань.

Фази Місяця на березень 2024 року. Фото: Freepik

Місячний календар по днях на тиждень 18-24 березня 2024 — несприятливі дні

На тижні з 18 до 24 березня найбільш несприятливими в житті людей днями будуть такі дати, як:

18 березня

22 березня

Це означає, що в ці дні краще не братися за нові справи, адже вони не принесуть ніякого успіху.

Місячний календар на тиждень 18-24 березня — сприятливі дні по фазах

Починання

Якщо ви хочете почати якусь нову справу або бізнес, варто знати, в які дати це буде успішним. Тож, у період з 18 до 24 березня щось починати краще у такі дати, як:

18 березня

19 березня

20 березня

21 березня

22 березня

23 березня

24 березня

Зміни на роботі

Для змін у професійній діяльності сприятливими днями будуть:

18 березня

19 березня

20 березня

21 березня

22 березня

23 березня

24 березня

Лікування зубів

Якщо у вас є проблеми з зубами, і вам потрібно їх вирішити, краще це робити в такі дати:

22 березня

23 березня

24 березня

Весілля

Якщо ви зі своєю другою половинкою вирішили одружитися, краще це робити:

18 березня

19 березня

20 березня

21 березня

22 березня

23 березня

24 березня

Нагадаємо, ми писали про місячний календар для стрижок у березні 2024 року.

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