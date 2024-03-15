Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 18 по 24 березня 2024 року — фази Місяця

Місячний календар на тиждень 18-24 березня 2024 року
Протягом березня 2024 року можна буде спостерігати одразу декілька неймовірних явищ, наприклад, суперповню і мікроповню, а також місячне затеменення, яке буде першим в цьому році. Проте, варто знати, чого очікувати від періоду з 18 до 24 березня за місячним календарем.
Новини.LIVE розповідає про місячний календар на тиждень.
Місячний календар по днях на тиждень 18-24 березня 2024 — фази Місяця
- 18 березня, понеділок — дев’ятий місячний день
Місяць під знаком Раку. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Критичний день з ризиком загострення конфліктів.
- 19 березня, вівторок — десятий місячний день
Місяць під знаком Раку. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для кохання, творчості і духовних пошуків себе.
- 20 березня, середа — десятий місячний день
Місяць під знаком Лева. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. День активного просування будь-яких справ.
- 21 березня, четвер — 11-й місячний день
Місяць під знаком Лева. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для поїздки у тривалу відпустку.
- 22 березня, п’ятниця — 12-й місячний день
Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Сприятливий день для любовних та інших стосунків.
- 23 березня, субота — 13-й місячний день
Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. День для самоаналізу, активності та сплеску творчої енергії.
- 24 березня, неділя — 14-й місячний день
Місяць під знаком Діви. Фаза Місяця — зростаючий Місяць. Найбільш сприятливий день для різних починань.
Місячний календар по днях на тиждень 18-24 березня 2024 — несприятливі дні
На тижні з 18 до 24 березня найбільш несприятливими в житті людей днями будуть такі дати, як:
- 18 березня
- 22 березня
Це означає, що в ці дні краще не братися за нові справи, адже вони не принесуть ніякого успіху.
Місячний календар на тиждень 18-24 березня — сприятливі дні по фазах
Починання
Якщо ви хочете почати якусь нову справу або бізнес, варто знати, в які дати це буде успішним. Тож, у період з 18 до 24 березня щось починати краще у такі дати, як:
- 18 березня
- 19 березня
- 20 березня
- 21 березня
- 22 березня
- 23 березня
- 24 березня
Зміни на роботі
Для змін у професійній діяльності сприятливими днями будуть:
- 18 березня
- 19 березня
- 20 березня
- 21 березня
- 22 березня
- 23 березня
- 24 березня
Лікування зубів
Якщо у вас є проблеми з зубами, і вам потрібно їх вирішити, краще це робити в такі дати:
- 22 березня
- 23 березня
- 24 березня
Весілля
Якщо ви зі своєю другою половинкою вирішили одружитися, краще це робити:
- 18 березня
- 19 березня
- 20 березня
- 21 березня
- 22 березня
- 23 березня
- 24 березня
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