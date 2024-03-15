Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 18 по 24 марта 2024 года — фазы Луны

Человек, который записывает что-то в своей записной книжке. Фото: Medium

В течение марта 2024 года можно будет наблюдать сразу несколько невероятных явлений, например, суперлуние и микролуние, а также лунное затмение, которое будет первым в этом году. Однако, стоит знать, чего ожидать от периода с 18 по 24 марта по лунному календарю.

Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре на неделю.

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Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — фазы Луны

18 марта, понедельник — девятый лунный день

Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Критический день с риском обострения конфликтов.

19 марта, вторник — десятый лунный день

Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любви, творчества и духовных поисков себя.

20 марта, среда — десятый лунный день

Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. День активного продвижения любых дел.

21 марта, четверг — 11-й лунный день

Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для поездки в продолжительный отпуск.

22 марта, пятница — 12-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любовных и других отношений.

23 марта, суббота — 13-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. День для самоанализа, активности и всплеска творческой энергии.

24 марта, воскресенье — 14-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Наиболее благоприятный день для разных начинаний.

Фазы Луны на март 2024 года. Фото: Freepik

Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — неблагоприятные дни

На неделе с 18 по 24 марта наиболее неблагоприятными в жизни людей днями будут такие даты, как:

18 марта

22 марта

Это значит, что в эти дни лучше не браться за новые дела, ведь они не принесут никакого успеха.

Лунный календарь на неделю 18-24 марта — благоприятные дни по фазам

Начинание

Если вы хотите начать какое-нибудь новое дело или бизнес, стоит знать, в какие дать это будет успешным. Поэтому в период с 18 по 24 марта что-то начинать лучше в такие даты, как:

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

Изменения на работе

Для изменений в профессиональной деятельности благоприятными днями будут:

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

Лечение зубов

Если у вас есть проблемы с зубами, и вам нужно их решить, лучше это делать в следующие даты:

22 марта

23 марта

24 марта

Свадьба

Если вы со своей второй половинкой решили жениться, лучше это делать:

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

Напомним, мы писали о лунном календаре для стрижек в марте 2024 года.

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