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Лунный календарь на неделю 18-24 марта 2024 года

15 марта 2024 17:06
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 18 по 24 марта 2024 года — фазы Луны
Человек, который записывает что-то в своей записной книжке. Фото: Medium
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В течение марта 2024 года можно будет наблюдать сразу несколько невероятных явлений, например, суперлуние и микролуние, а также лунное затмение, которое будет первым в этом году. Однако, стоит знать, чего ожидать от периода с 18 по 24 марта по лунному календарю.

Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре на неделю.

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Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — фазы Луны

  • 18 марта, понедельник — девятый лунный день

Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Критический день с риском обострения конфликтов.

  • 19 марта, вторник — десятый лунный день

Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любви, творчества и духовных поисков себя.

  • 20 марта, среда — десятый лунный день

Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. День активного продвижения любых дел.

  • 21 марта, четверг — 11-й лунный день

Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для поездки в продолжительный отпуск.

  • 22 марта, пятница — 12-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любовных и других отношений.

  • 23 марта, суббота — 13-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. День для самоанализа, активности и всплеска творческой энергии.

  • 24 марта, воскресенье — 14-й лунный день

Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Наиболее благоприятный день для разных начинаний.

Фазы Луны на март 2024 года
Фазы Луны на март 2024 года. Фото: Freepik

Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — неблагоприятные дни

На неделе с 18 по 24 марта наиболее неблагоприятными в жизни людей днями будут такие даты, как:

  • 18 марта
  • 22 марта

Это значит, что в эти дни лучше не браться за новые дела, ведь они не принесут никакого успеха.

Лунный календарь на неделю 18-24 марта — благоприятные дни по фазам

Начинание

Если вы хотите начать какое-нибудь новое дело или бизнес, стоит знать, в какие дать это будет успешным. Поэтому в период с 18 по 24 марта что-то начинать лучше в такие даты, как:

  • 18 марта
  • 19 марта
  • 20 марта
  • 21 марта
  • 22 марта
  • 23 марта
  • 24 марта

Изменения на работе

Для изменений в профессиональной деятельности благоприятными днями будут:

  • 18 марта
  • 19 марта
  • 20 марта
  • 21 марта
  • 22 марта
  • 23 марта
  • 24 марта

Лечение зубов

Если у вас есть проблемы с зубами, и вам нужно их решить, лучше это делать в следующие даты:

  • 22 марта
  • 23 марта
  • 24 марта

Свадьба

Если вы со своей второй половинкой решили жениться, лучше это делать:

  • 18 марта
  • 19 марта
  • 20 марта
  • 21 марта
  • 22 марта
  • 23 марта
  • 24 марта

Напомним, мы писали о лунном календаре для стрижек в марте 2024 года.

Ранее мы рассказывали о лунном посевном календаре на март 2024 года.

Также мы сообщали о лунном календаре для посева помидоров на рассаду в марте 2024 года.

март
Астрология
лунный календарь
Фазы Луны

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