Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 18 по 24 марта 2024 года — фазы Луны

Лунный календарь на неделю 18-24 марта 2024 года
В течение марта 2024 года можно будет наблюдать сразу несколько невероятных явлений, например, суперлуние и микролуние, а также лунное затмение, которое будет первым в этом году. Однако, стоит знать, чего ожидать от периода с 18 по 24 марта по лунному календарю.
Новини.LIVE рассказывает о лунном календаре на неделю.
Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — фазы Луны
- 18 марта, понедельник — девятый лунный день
Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Критический день с риском обострения конфликтов.
- 19 марта, вторник — десятый лунный день
Луна под знаком Рака. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любви, творчества и духовных поисков себя.
- 20 марта, среда — десятый лунный день
Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. День активного продвижения любых дел.
- 21 марта, четверг — 11-й лунный день
Луна под знаком Льва. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для поездки в продолжительный отпуск.
- 22 марта, пятница — 12-й лунный день
Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Благоприятный день для любовных и других отношений.
- 23 марта, суббота — 13-й лунный день
Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. День для самоанализа, активности и всплеска творческой энергии.
- 24 марта, воскресенье — 14-й лунный день
Луна под знаком Девы. Фаза Луны — растущая Луна. Наиболее благоприятный день для разных начинаний.
Лунный календарь по дням на неделю 18-24 марта 2024 — неблагоприятные дни
На неделе с 18 по 24 марта наиболее неблагоприятными в жизни людей днями будут такие даты, как:
- 18 марта
- 22 марта
Это значит, что в эти дни лучше не браться за новые дела, ведь они не принесут никакого успеха.
Лунный календарь на неделю 18-24 марта — благоприятные дни по фазам
Начинание
Если вы хотите начать какое-нибудь новое дело или бизнес, стоит знать, в какие дать это будет успешным. Поэтому в период с 18 по 24 марта что-то начинать лучше в такие даты, как:
- 18 марта
- 19 марта
- 20 марта
- 21 марта
- 22 марта
- 23 марта
- 24 марта
Изменения на работе
Для изменений в профессиональной деятельности благоприятными днями будут:
- 18 марта
- 19 марта
- 20 марта
- 21 марта
- 22 марта
- 23 марта
- 24 марта
Лечение зубов
Если у вас есть проблемы с зубами, и вам нужно их решить, лучше это делать в следующие даты:
- 22 марта
- 23 марта
- 24 марта
Свадьба
Если вы со своей второй половинкой решили жениться, лучше это делать:
- 18 марта
- 19 марта
- 20 марта
- 21 марта
- 22 марта
- 23 марта
- 24 марта
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