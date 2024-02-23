Місячний календар стрижок на березень 2024 — які дні невдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com

Перший місяць весни — час, коли хочеться принести приємні зміни у своє життя, оновити колір волосся, зробити нову зачіску або навіть змінити імідж. А ще це період, коли важливо потурбуватися про здоров'я волосся, адже після зими воно може бути ослабленим. Як стверджують астрологи, щоб будь-які зміни пішли тільки на користь й подарували красу та впевненість, слід звертати увагу на фази Місяця.

Тож, Новини.LIVE ділиться детальним місячним календарем стрижок на березень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у плануванні походів до перукаря, догляду за волоссям, оздоровчих процедур та зміни зачіски.

Фази Місяця у березні 2024 року

У березні фази Місяця будуть змінюватися наступним чином:

Спадний Місяць — з 1 по 9 березня;

— з 1 по 9 березня; Молодик — 10 березня об 11:00 за Києвом;

— 10 березня об 11:00 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 24 березня;

— з 11 по 24 березня; Повня — 25 березня о 9:00 за Києвом;

— 25 березня о 9:00 за Києвом; Спадний Місяць — з 26 по 31 березня;

— з 26 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази місяця. Фото: istockphoto.com

Місячний календар стрижок на березень 2024 року

Найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся: 3, 8, 14, 17, 22 березня.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 5, 15, 21, 23, 24 березня.

Найсприятливіші дні для кардинальної зміни зачіски: 5, 15, 23-24 березня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 11-24 березня.

Стрижка для швидкого росту волосся: 21, 23 березня.

Сприятливі дні для проведення процедур по догляду за волоссям: 6, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30 березня.

Дні, які будуть несприятливі для будь-яких маніпуляцій з волоссям: 1, 7, 9, 10, 19, 29 березня.

Фото: istockphoto.com

Місячний календар фарбування волосся на березень 2024 року

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 3, 8, 14, 17, 22 березня.

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 1, 11, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 28 березня.

Нейтральні дні для фарбування волосся або оновлення кольору: 2, 5, 7, 15, 17, 25 березня.

Найнесприятливіша дата для фарбування волосся: 12 березня.

Несприятливі дні для фарбування волосся: 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 31 березня.

Дівчина у перукаря. Фото: google.com

Місячний календар стрижок — які дні сприятливі та несприятливі у березні 2024 року

1-2 березня — несприятливі дні для стрижки, волосся може стати тьмяним і ламким. Можна зробити маску, що зволожує.

3 березня — сприятливий день для стрижки, фарбування, зміни зачіски. Це точно принесе впевненість та гарний настрій.

4 березня — день нейтральний, стрижка не вплине на стан волосся.

5 березня — цей день підходить для радикальних змін та експериментів. Ви можете спробувати різні варіації коротких стрижок або змінити колір волосся. Також можна робити завивку.

6 березня — можна позбутися пошкоджених кінчиків, а також провести будь-яку оздоровчу процедуру.

7 березня — не варто стригти волосся. Зміни принесуть поганий настрій.

8 березня — можна сміливо відправлятися до перукаря. День підходить, як для стрижки, так і для фарбування волосся.

9 березня — дайте своєму волоссю час відпочити. Замість того, щоб використовувати фен або праску, дайте йому просто висохнути або скористайтеся низькою температурою. До перукаря записуватися не варто.

10 березня — стрижку та фарбування волосся варто скасувати.

11 березня — день нейтральний, стрижка не вплине на стан волосся.

12 березня — влаштуйте собі день спа для волосся. Застосуйте поживні маски, серуми та олії, а потім зробіть м'який масаж голови для максимального релаксу.

13 березня — день нейтральний, стрижка не вплине на стан волосся. Дозвольте своїм волоссям відпочити від теплового стайлінгу.

14 березня — відвідайте салон краси для професійного догляду за волоссям, наприклад, зробіть процедуру відновлення або ламінування. Експериментуйте з новими зачісками або укладками, використовуючи аксесуари для волосся або змінюючи їх форму.

15 березня — чудовий день для експериментів з зачіскою. Можна оновити колір або зробити завивку.

16 березня — не рекомендується стригтися, волосся може рости повільніше. Можна робити будь-які оздоровчі процедури.

17 березня — це чудовий день для оновлення вашого образу. Ви можете вирішити насамперед підтримувати поточну стрижку, поправити форму або додати декілька шарів для більшого об'єму.

18 березня — відвідайте перукарню для підтримки форми стрижки або обрізання кінчиків волосся.

19 березня — варто дати волоссю відпочити, не варто стригтися.

20 березня — день нейтральний, стрижка не вплине на стан волосся.

21 березня — сприятливий день для стрижки, волосся буде сильним і здоровим.

22 березня — цей день відмінно підходить для стрижок, які підкреслять вашу індивідуальність. Розгляньте можливість створення унікальної стрижки, яка відображає ваш стиль та особистість.

23 березня — день нейтральний, але загалом сприятливий для стрижки.

24 березня — сприятливий день для стрижки, волосся буде густим і пишним. Можна робити будь-які процедури по догляду, але фарбувати не варто.

25 березня — день нейтральний, стрижка не вплине на стан волосся.

26 березня — використовуйте маску з кератином для відновлення структури волосся та запобігання пошкоджень.

27 березня — можна проводити будь-які оздоровчі процедури. День може бути вдалим для стрижки та оновлення кольору.

28 березня — зробіть відпочинок від теплової обробки і дайте своїм волоссям відновитися природним шляхом.

29 березня — цей день може бути несприятливим для стрижки через можливість відчуття втоми та стресу. Результат вам може не сподобатися.

30 березня — влаштуйте собі день спа для волосся. Застосуйте поживні маски, серуми та олії, а потім зробіть м'який масаж голови для максимального релаксу.

31 березня — зробіть відпочинок від теплової обробки та дайте своєму волоссю відновитися природним шляхом.

Пропонуємо також скористатися місячним календарем справ на березень 2024 року, щоб дізнатися, які дні принесуть успіх та прибуток.