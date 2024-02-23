Лунный календарь стрижек на март 2024 — какие дни неудачны для смены прически

Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: istockphoto.com

Первый месяц весны — время, когда хочется принести приятные изменения в свою жизнь, обновить цвет волос, сделать новую прическу или даже изменить имидж. А еще это период, когда важно позаботиться о здоровье волос, ведь после зимы они могут быть ослаблены. Как утверждают астрологи, чтобы любые изменения пошли только на пользу и подарили красоту и уверенность, следует обращать внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE делится подробным лунным календарем стрижек на март 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в планировании походов к парикмахеру, ухода за волосами, оздоровительных процедур и изменению прически.

Фазы Луны в марте 2024 года

В марте фазы Луны будут меняться следующим образом:

Убывающая Луна — с 1 по 9 марта;

— с 1 по 9 марта; Новолуние — 10 марта в 11:00 по Киеву;

— 10 марта в 11:00 по Киеву; Растущая Луна — с 11 по 24 марта;

— с 11 по 24 марта; Полнолуние — 25 марта в 9:00 по Киеву;

— 25 марта в 9:00 по Киеву; Убывающая Луна — с 26 по 31 марта;

— с 26 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы луны. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на март 2024 года

Самые благоприятные дни для стрижки и покраски волос: 3, 8, 14, 17, 22 марта.

Благоприятные дни для стрижки волос: 5, 15, 21, 23, 24 марта.

Самые благоприятные дни для кардинального изменения прически: 5, 15, 23-24 марта.

Благоприятные дни для завивки волос: 11-24 марта.

Стрижка для быстрого роста волос: 21, 23 марта.

Благоприятные дни для проведения процедур по уходу за волосами: 6, 8, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 30 марта.

Дни, которые будут неблагоприятны для любых манипуляций с волосами: 1, 7, 9, 10, 19, 29 марта.

Фото: istockphoto.com

Лунный календарь окрашивания волос на март 2024 года

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 3, 8, 14, 17, 22 марта.

В общем хорошие даты для обновления цвета: 1, 11, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 28 марта.

Нейтральные дни для окрашивания волос или обновления цвета: 2, 5, 7, 15, 17, 25 марта.

Самая неблагоприятная дата для окрашивания волос: 12 марта.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос: 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 31 марта.

Девушка в парикмахере. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек — какие дни благоприятны и неблагоприятны в марте 2024 года

1-2 марта — неблагоприятные дни для стрижки, волосы могут стать тусклыми и ломкими. Можно сделать увлажняющую маску.

3 марта — благоприятный день для стрижки, покраски, смены прически. Это точно принесет уверенность и хорошее настроение.

4 марта — день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

5 марта — этот день подходит для радикальных изменений и экспериментов. Вы можете попробовать разные вариации коротких стрижек или изменить цвет волос. Также можно сделать завивку.

6 марта — можно избавиться от поврежденных кончиков, а также провести любую оздоровительную процедуру.

7 марта — не стоит стричь волосы. Изменения принесут плохое настроение.

8 марта — можно смело отправляться к парикмахеру. День подходит как для стрижки, так и для окрашивания волос.

9 марта — дайте своим волосам время отдохнуть. Вместо того чтобы использовать фен или утюжок, дайте ему просто высохнуть или воспользуйтесь низкой температурой. К парикмахеру записываться не стоит.

10 марта — стрижку и окраску волос следует отменить.

11 марта — день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

12 марта — устройте себе день спа для волос. Используйте питательные маски, серумы и масла, а затем сделайте мягкий массаж головы для максимального релакса.

13 марта — день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос. Позвольте своим волосам отдохнуть от теплового стайлинга.

14 марта — посетите салон красоты для профессионального ухода за волосами, например, сделайте процедуру восстановления или ламинирования. Экспериментируйте с новыми прически или укладками, используя аксессуары для волос или изменяя их форму.

15 марта — прекрасный день для экспериментов с прической. Можно обновить цвет или произвести завивку.

16 марта — не рекомендуется стричься, волосы могут расти медленнее. Можно производить любые оздоровительные процедуры.

17 марта — это прекрасный день для обновления вашего образа. Вы можете решить, прежде всего, поддерживать текущую стрижку, поправить форму или добавить несколько слоев для большего объема.

18 марта — посетите парикмахерскую для поддержания формы стрижки или обрезки кончиков волос.

19 марта — стоит дать волосам отдохнуть, не стоит стричься.

20 марта — день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

21 марта — благоприятный день для стрижки, волосы будут сильными и здоровыми.

22 марта — этот день отлично подходит для стрижек, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Рассмотрите возможность создания уникальной стрижки, отражающей ваш стиль и личность.

23 марта — день нейтральный, но в целом благоприятный для стрижки.

24 марта — благоприятный день для стрижки, волосы будут густыми и пышными. Можно делать какие-либо процедуры по уходу, но красить не стоит.

25 марта — день нейтральный, стрижка не повлияет на состояние волос.

26 марта — используйте маску с кератином для восстановления структуры волос и предотвращения повреждений.

27 марта — можно проводить любые оздоровительные процедуры. День может быть удачным для стрижки и обновления цвета.

28 марта — сделайте отдых от тепловой обработки и дайте своим волосам восстановиться естественным путем.

29 марта — этот день может быть неблагоприятным для стрижки из-за возможности ощущения усталости и стресса. Результат может не понравиться.

30 марта — устройте себе день спа для волос. Используйте питательные маски, серумы и масла, а затем сделайте мягкий массаж головы для максимального релакса.

31 марта — сделайте отдых от тепловой обработки и дайте своим волосам восстановиться естественным путем.

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