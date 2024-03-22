Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 25 до 31 березня 2024 року — фази Місяця

Дівчина, яка робить записи в блокноті. Фото: Freepik

Місяць — це досить сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на життя людей та їхній емоційний стан. Тому варто знати про те, які фази місяця будуть наступного тижня і що означає кожен день у період з 25 до 31 березня.

Новини.LIVE розповідає про це детально.

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25 березня — 15 місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця — повня. День спокус і високого ризику погіршення стосунків з близькими людьми.

26 березня — 16 місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця — спадний Місяць. Гармонійний день для творчих занять і фізичних навантажень.

27 березня — 17 місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для одруження і відчуття радощів від життя.

28 березня — 18 місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Фаза Місяця — спадний Місяць. Доволі несприятливий день, коли можуть виникнути несподівані проблеми.

29 березня — 19 місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Фаза Місяця — спадний Місяць. День розширення професійних можливостей і розвитку внутрішньої організованості.

30 березня — 20 місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрільця. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для різних духовних практик і усамітнення.

31 березня — 21 місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрільця. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для різних подорожей, але виключно наземним транспортом, і переходу на нову роботу. У цей день можна розподіляти прибуток і оцінювати необхідність витрат.

Фази Місяця на нічному небі. Фото: Freepik

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