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Місячний календар на тиждень 25-31 березня 2024 року

22 березня 2024 16:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 25 до 31 березня 2024 року — фази Місяця
Дівчина, яка робить записи в блокноті. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Місяць — це досить сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на життя людей та їхній емоційний стан. Тому варто знати про те, які фази місяця будуть наступного тижня і що означає кожен день у період з 25 до 31 березня.

Новини.LIVE розповідає про це детально.

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Місячний календар на 25-31 березня

  • 25 березня — 15 місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця — повня. День спокус і високого ризику погіршення стосунків з близькими людьми.

  • 26 березня — 16 місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця — спадний Місяць. Гармонійний день для творчих занять і фізичних навантажень.

  • 27 березня — 17 місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для одруження і відчуття радощів від життя.

  • 28 березня — 18 місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Фаза Місяця — спадний Місяць. Доволі несприятливий день, коли можуть виникнути несподівані проблеми.

  • 29 березня — 19 місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіона. Фаза Місяця — спадний Місяць. День розширення професійних можливостей і розвитку внутрішньої організованості. 

  • 30 березня — 20 місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрільця. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для різних духовних практик і усамітнення.

  • 31 березня — 21 місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрільця. Фаза Місяця — спадний Місяць. Сприятливий день для різних подорожей, але виключно наземним транспортом, і переходу на нову роботу. У цей день можна розподіляти прибуток і оцінювати необхідність витрат.

Фазы Луны на ночном небе
Фази Місяця на нічному небі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще сіяти редис навесні 2024 року за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, які дні вважаються найвдалішими для посіву культур навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, в які дні в березні 2024 року краще стригти волосся. 

березень
Астрологія
місячний календар
Фази Місяця

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