Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 25 по 31 марта 2024 года — фазы Луны

Лунный календарь на неделю 25-31 марта 2024 года
Луна — достаточно сильное астрономическое тело, фазы которого влияют на жизнь людей и их эмоциональное состояние. Поэтому следует знать о том, какие фазы месяца будут на следующей неделе и что означает каждый день в период с 25 по 31 марта.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.
Лунный календарь на 25-31 марта
- 25 марта — 15 лунный день
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — полнолуние. День соблазнов и высокого риска ухудшения отношений с близкими людьми.
- 26 марта — 16 лунный день
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — убывающая Луна. Гармоничный день для творческих занятий и физических нагрузок.
- 27 марта — 17 лунный день
Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для женитьбы и радости от жизни.
- 28 марта — 18 лунный день
Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Довольно неблагоприятный день, когда могут возникнуть неожиданные проблемы.
- 29 марта — 19 лунный день
Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. День расширения профессиональных возможностей и развития внутренней организованности.
- 30 марта — 20 лунный день
Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных духовных практик и уединения.
- 31 марта — 21 лунный день
Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных путешествий, но исключительно наземным транспортом, и перехода на новую работу. В этот день можно распределять прибыль и оценивать необходимость расходов.
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