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Лунный календарь на неделю 25-31 марта 2024 года

22 марта 2024 16:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 25 по 31 марта 2024 года — фазы Луны
Девушка, которая делает записи в блокноте. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Луна — достаточно сильное астрономическое тело, фазы которого влияют на жизнь людей и их эмоциональное состояние. Поэтому следует знать о том, какие фазы месяца будут на следующей неделе и что означает каждый день в период с 25 по 31 марта.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.

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Лунный календарь на 25-31 марта

  • 25 марта — 15 лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — полнолуние. День соблазнов и высокого риска ухудшения отношений с близкими людьми.

  • 26 марта — 16 лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — убывающая Луна. Гармоничный день для творческих занятий и физических нагрузок.

  • 27 марта — 17 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для женитьбы и радости от жизни.

  • 28 марта — 18 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Довольно неблагоприятный день, когда могут возникнуть неожиданные проблемы.

  • 29 марта — 19 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. День расширения профессиональных возможностей и развития внутренней организованности.

  • 30 марта — 20 лунный день

Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных духовных практик и уединения.

  • 31 марта — 21 лунный день

Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных путешествий, но исключительно наземным транспортом, и перехода на новую работу. В этот день можно распределять прибыль и оценивать необходимость расходов.

Фазы Луны на ночном небе
Фаза Луны на ночном небе. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, когда лучше сеять редис весной 2024 года по лунному календарю.

Ранее мы рассказывали о том, какие дни считаются наиболее удачными для посева культур весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, в какие дни в марте 2024 года лучше стричь волосы.

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