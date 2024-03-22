Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 25 по 31 марта 2024 года — фазы Луны

Девушка, которая делает записи в блокноте. Фото: Freepik

Луна — достаточно сильное астрономическое тело, фазы которого влияют на жизнь людей и их эмоциональное состояние. Поэтому следует знать о том, какие фазы месяца будут на следующей неделе и что означает каждый день в период с 25 по 31 марта.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробно.

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25 марта — 15 лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — полнолуние. День соблазнов и высокого риска ухудшения отношений с близкими людьми.

26 марта — 16 лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны — убывающая Луна. Гармоничный день для творческих занятий и физических нагрузок.

27 марта — 17 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для женитьбы и радости от жизни.

28 марта — 18 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. Довольно неблагоприятный день, когда могут возникнуть неожиданные проблемы.

29 марта — 19 лунный день

Луна находится в знаке Скорпиона. Фаза Луны — убывающая Луна. День расширения профессиональных возможностей и развития внутренней организованности.

30 марта — 20 лунный день

Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных духовных практик и уединения.

31 марта — 21 лунный день

Луна находится в знаке Стрельца. Фаза Луны — убывающая Луна. Благоприятный день для разных путешествий, но исключительно наземным транспортом, и перехода на новую работу. В этот день можно распределять прибыль и оценивать необходимость расходов.

Фаза Луны на ночном небе. Фото: Freepik

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