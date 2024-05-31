Місячний календар стрижок на червень 2024 — які дні сприятливі, а які небезпечні

Дівчина розчісує красиве волосся. Фото: depositphotos.com

Ось і розпочалося довгоочікуване літо 2024 року. Щоб почати спекотний сезон впевненими та красивими, варто потурбуватися про зачіску й освіжити свій образ. А щоб будь-які маніпуляції з волоссям пройшли вдало, необхідно скористатися місячним календарем. Адже фази Місяця можуть мати вплив на ріст, структуру та здоров'я волосся.

Новини.LIVE підготував детальний місячний календар стрижок на червень 2024 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та обрати найсприятливіші дні для догляду за волоссям.

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Фази Місяця у червні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;

Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;

Повня у знаку Козерога — 22 червня о 7:08 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на червень 2024 — сприятливі та небезпечні дати

Найсприятливіші дні для стрижки волосся в червні 2024 року: 3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 19, 20 число.

Загалом хороші дати для стрижки: 7, 11, 12, 21, 22 червня.

Нейтральні дні для стрижок: 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 29 червня.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся в червні 2024 року: 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 число.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 11, 13, 14, 21 червня.

Нейтральні дні для фарбування в червні: 1, 19, 24, 25, 27, 29, 30 червня.

Для завивки підійдуть: 11, 16, 23 червня.

Небезпечні дні для відвідування перукарні: 1, 2, 6, 24, 26 червня.

Несприятливі числа, щоб стригти волосся: 8, 9 червня.

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 2, 6, 26 червня.

Не найвдаліші числа, щоб поміняти колір: 5, 8, 9, 28 червня.

Дівчина розчісує волосся перед дзеркалом. Фото: istockphoto.com

Місячний календар стрижок на червень 2024 року по днях

1 червня, субота — можна оновити колір, зробити мелірування, колорування, омбре, шатушь, балаяж. А от стригти волосся у цю дату категорично не рекомендується.

— можна оновити колір, зробити мелірування, колорування, омбре, шатушь, балаяж. А от стригти волосся у цю дату категорично не рекомендується. 2 червня, неділя — цього дня варто утриматися від походу до перукаря та будь-яких радикальних змін. Натомість варто зосередитися на догляді за волоссям, використовуючи живильні маски та кондиціонери.

— цього дня варто утриматися від походу до перукаря та будь-яких радикальних змін. Натомість варто зосередитися на догляді за волоссям, використовуючи живильні маски та кондиціонери. 3 червня, понеділок — є чудовим днем для стрижки. Вона допоможе вам позбутися відчуття важкості та оновити свою енергію. Використовуйте маски з авокадо, кокосовою олією або алое вера.

— є чудовим днем для стрижки. Вона допоможе вам позбутися відчуття важкості та оновити свою енергію. Використовуйте маски з авокадо, кокосовою олією або алое вера. 4 червня, вівторок — можна стригтися, рівняти кінчики, міняти зачіску, фарбувати волосся. Можливо, варто звернутися до професійного стиліста, який допоможе вам підібрати щось незвичайне та ефектне.

— можна стригтися, рівняти кінчики, міняти зачіску, фарбувати волосся. Можливо, варто звернутися до професійного стиліста, який допоможе вам підібрати щось незвичайне та ефектне. 5 червня, середа — не варто цього дня змінювати колір волосся, проте можна записатися на стрижку. Також можна проводити процедуру ламінування.

— не варто цього дня змінювати колір волосся, проте можна записатися на стрижку. Також можна проводити процедуру ламінування. 6 червня, четвер — будь-які зміни у зачісці можуть виявитися невдалими. Варто провести процедури, які допоможуть зміцнити волосся.

— будь-які зміни у зачісці можуть виявитися невдалими. Варто провести процедури, які допоможуть зміцнити волосся. 7 червня, п'ятниця — можна робити оздоровчі процедури, фарбувати волосся та підрізати кінчики. Рекомендується робити стрижку, яка сприятиме росту і густині.

— можна робити оздоровчі процедури, фарбувати волосся та підрізати кінчики. Рекомендується робити стрижку, яка сприятиме росту і густині. 8 червня, субота — проведіть день, присвячений зміцненню коренів волосся. Від походу до салону варто відмовитися.

— проведіть день, присвячений зміцненню коренів волосся. Від походу до салону варто відмовитися. 9 червня, неділя — стрижка може спричинити ослаблення волосся.

— стрижка може спричинити ослаблення волосся. 10 червня, понеділок — найкращий день для кардинальної зміни іміджу. Якщо ви давно хотіли спробувати щось нове і сміливе, зробіть це зараз.

— найкращий день для кардинальної зміни іміджу. Якщо ви давно хотіли спробувати щось нове і сміливе, зробіть це зараз. 11 червня, вівторок — можна проводити процедури для зміцнення волосся з використанням кератину. Також це вдалий день, щоб зробити хімічну завивку.

— можна проводити процедури для зміцнення волосся з використанням кератину. Також це вдалий день, щоб зробити хімічну завивку. 12 червня, середа — використовуйте зволожуючи маски для краси та шовковистості вашого волосся. Можна стригтися.

— використовуйте зволожуючи маски для краси та шовковистості вашого волосся. Можна стригтися. 13 червня, четвер — можна оновити колір та підрівняти кінчики. Зробіть процедуру ламінування або кератинового відновлення.

— можна оновити колір та підрівняти кінчики. Зробіть процедуру ламінування або кератинового відновлення. 14 червня, п'ятниця — стрижка допоможе вам позбутися відчуття втоми та напруги, а також принести позитивні зміни у життя. Також цей день сприятливий для оздоровчих процедур, таких як глибоке кондиціонування або лікування шкіри голови.

— стрижка допоможе вам позбутися відчуття втоми та напруги, а також принести позитивні зміни у життя. Також цей день сприятливий для оздоровчих процедур, таких як глибоке кондиціонування або лікування шкіри голови. 15 червня, субота — можна оновлювати колір. Також не зайвим буде зосередитися на догляді за кінчиками волосся.

— можна оновлювати колір. Також не зайвим буде зосередитися на догляді за кінчиками волосся. 16 червня, неділя — якщо давно мріяли про кучеряве волосся, сьогодні саме той день, коли можна робити хімічну завивку. Можна стригтися та фарбуватися.

— якщо давно мріяли про кучеряве волосся, сьогодні саме той день, коли можна робити хімічну завивку. Можна стригтися та фарбуватися. 17 червня, понеділок — стрижка сьогодні допоможе покращити структуру вашого волосся. Крім того, варто звернути увагу на догляд за волоссям, зокрема використовувати засоби для зміцнення і відновлення.

— стрижка сьогодні допоможе покращити структуру вашого волосся. Крім того, варто звернути увагу на догляд за волоссям, зокрема використовувати засоби для зміцнення і відновлення. 18 червня, вівторок — проведіть день детоксикації волосся.

— проведіть день детоксикації волосся. 19 червня, середа — сьогодні краще утриматися від стрижок, проте можна робити маски, що зволожують.

— сьогодні краще утриматися від стрижок, проте можна робити маски, що зволожують. 20 червня, четвер — займіться живленням волосся зсередини. Включіть у раціон продукти, багаті на білки, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти.

— займіться живленням волосся зсередини. Включіть у раціон продукти, багаті на білки, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. 21 червня, п'ятниця — оновлення зачіски сьогодні допоможе вам знайти внутрішню гармонію та підняти настрій. Спробуйте новий колір або техніку фарбування волосся. Це допоможе надихнути себе на нові досягнення і проєкти.

— оновлення зачіски сьогодні допоможе вам знайти внутрішню гармонію та підняти настрій. Спробуйте новий колір або техніку фарбування волосся. Це допоможе надихнути себе на нові досягнення і проєкти. 22 червня, субота — можна рівняти кінчики та робити корисні маски для волосся.

— можна рівняти кінчики та робити корисні маски для волосся. 23 червня, неділя — ідеальний день для створення зачіски за допомогою фена чи плойки, але важливо захистити волосся від теплового пошкодження.

— ідеальний день для створення зачіски за допомогою фена чи плойки, але важливо захистити волосся від теплового пошкодження. 24 червня, понеділок — не варто стригти волосся та змінювати образ. Це не принесе бажаного результату.

— не варто стригти волосся та змінювати образ. Це не принесе бажаного результату. 25 червня, вівторок — стрижка сприятиме підвищенню впевненості в собі. Вдалий час для догляду за волоссям.

— стрижка сприятиме підвищенню впевненості в собі. Вдалий час для догляду за волоссям. 26 червня, середа — у жодному разі сьогодні не змінюйте свій образ. Будь-які маніпуляції з волоссям протипоказані.

— у жодному разі сьогодні не змінюйте свій образ. Будь-які маніпуляції з волоссям протипоказані. 27 червня, четвер — можна стригтися та фарбувати волосся.

— можна стригтися та фарбувати волосся. 28 червня, п'ятниця — краще не стригти волосся, щоб не спричинити його ослаблення.

— краще не стригти волосся, щоб не спричинити його ослаблення. 29 червня, субота — завершіть місяць оздоровчою процедурою для волосся.

— завершіть місяць оздоровчою процедурою для волосся. 30 червня, неділя — завершення місяця з новою стрижкою допоможе вам підготуватися до нових починань і проєктів.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на червень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.