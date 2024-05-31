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Лунный календарь стрижек на июнь 2024 — какие дни превратят волосы в шелк

31 мая 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь стрижек на июнь 2024 — какие дни благоприятны, а какие опасны
Девушка расчесывает красивые волосы. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Вот и началось долгожданное лето 2024 года. Чтобы начать жаркий сезон уверенными и красивыми, следует позаботиться о прическе и освежить свой образ. А чтобы любые манипуляции с волосами прошли удачно, необходимо воспользоваться лунным календарем. Ведь фазы Луны могут оказать влияние на рост, структуру и здоровье волос.

Новини.LIVE подготовил подробный лунный календарь стрижек на июнь 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и выбрать самые благоприятные дни для ухода за волосами.

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Фазы Луны в июне 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;
  • Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июня;
  • Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 — благоприятные и опасные даты

Самые благоприятные дни для стрижки волос в июне 2024: 3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 19, 20 число.

В общем хорошие даты для стрижки: 7, 11, 12, 21, 22 июня.

Нейтральные дни для стрижек: 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 29 июня.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в июне 2024 года: 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 число.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 11, 13, 14, 21 июня.

Нейтральные дни для окрашивания в июне: 1, 19, 24, 25, 27, 29, 30 июня.

Для завивки подойдут: 11, 16, 23 июня.

Опасные дни для посещения парикмахерской: 1, 2, 6, 24, 26 июня.

Неблагоприятные числа, чтобы стричь волосы: 8, 9 июня.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 2, 6, 26 июня.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 5, 8, 9, 28 июня.

 

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 — благоприятные и опасные даты
Девушка расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: istockphoto.com

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 по дням

  • 1 июня, суббота — можно обновить цвет, сделать мелирование, колорирование, омбре, шатуш, балаяж. А вот стричь волосы в эту дату категорически не рекомендуется.
  • 2 июня, воскресенье — в этот день стоит воздержаться от похода к парикмахеру и радикальным изменениям. Вместо этого следует сосредоточиться на уходе за волосами, используя питательные маски и кондиционеры.
  • 3 июня, понедельник — прекрасный день для стрижки. Она поможет вам избавиться от ощущения тяжести и обновить свою энергию. Используйте маски из авокадо, кокосового масла или алоэ вера.
  • 4 июня, вторник — можно стричься, ровнять кончики, менять прическу, красить волосы. Возможно, стоит обратиться к профессиональному стилисту, который поможет вам подобрать что-нибудь необычное и эффектное.
  • 5 июня, среда — не стоит в этот день менять цвет волос, однако можно записаться на стрижку. Также можно производить процедуру ламинирования.
  • 6 июня, четверг — любые изменения в прическе могут оказаться неудачными. Следует провести процедуры, которые помогут укрепить волосы.
  • 7 июня, пятница — можно делать оздоровительные процедуры, красить волосы и подрезать кончики. Рекомендуется делать стрижку, которая будет способствовать росту и густоте.
  • 8 июня, суббота — проведите день, посвященный укреплению корней волос. От похода в салон стоит отказаться.
  • 9 июня, воскресенье — стрижка может привести к ослаблению волос.
  • 10 июня, понедельник — лучший день для кардинального изменения имиджа. Если вы давно хотели попробовать что-нибудь новое и смелое, сделайте это сейчас.
  • 11 июня, вторник — можно проводить процедуры для укрепления волос с использованием кератина. Также это удачный день, чтобы произвести химическую завивку.
  • 12 июня, среда — используйте увлажняющие маски для красоты и шелковистости ваших волос. Можно стричься.
  • 13 июня, четверг — можно обновить цвет и подровнять кончики. Произведите процедуру ламинирования или кератинового восстановления.
  • 14 июня, пятница — стрижка поможет вам избавиться от ощущения усталости и напряжения, а также принести положительные изменения в жизнь. Также этот день благоприятен для оздоровительных процедур, таких как глубокое кондиционирование или лечение кожи головы.
  • 15 июня, суббота — можно обновлять цвет. Также не лишним будет сосредоточиться на уходе за кончиками волос.
  • 16 июня, воскресенье — если давно мечтали о вьющихся волосах, сегодня именно тот день, когда можно делать химическую завивку. Можно стричься и краситься.
  • 17 июня, понедельник — стрижка сегодня поможет улучшить структуру ваших волос. Кроме того, следует обратить внимание на уход за волосами, в частности, использовать средства для укрепления и восстановления.
  • 18 июня, вторник — проведите день детоксикации волос.
  • 19 июня, среда — сегодня лучше воздержаться от стрижек, однако можно делать увлажняющие маски.
  • 20 июня, четверг — займитесь питанием волос изнутри. Включите в рацион продукты, богатые белками, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами.
  • 21 июня, пятница — обновление прически сегодня поможет вам обрести внутреннюю гармонию и поднять настроение. Попробуйте новый цвет или технику окрашивания волос. Это поможет вдохновить себя на новые достижения и проекты.
  • 22 июня, суббота — можно равнять кончики и делать полезные маски для волос.
  • 23 июня, воскресенье — идеальный день для создания прически с помощью фена или плойки, но важно защитить волосы от теплового повреждения.
  • 24 июня, понедельник — не стоит стричь волосы и менять образ. Это не даст желаемого результата.
  • 25 июня, вторник — стрижка будет способствовать повышению уверенности в себе. Удачное время для ухода за волосами.
  • 26 июня, среда — ни в коем случае сегодня не меняйте свой образ. Любые манипуляции с волосами противопоказаны.
  • 27 июня, четверг — можно стричься и красить волосы.
  • 28 июня, пятница — лучше не стричь волосы, чтобы не повлиять на его ослабление.
  • 29 июня, суббота — завершите месяц оздоровительной процедурой для волос.
  • 30 июня, воскресенье — завершение месяца с новой стрижкой поможет вам подготовиться к новым начинаниям и проектам.

 

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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