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Морська пошта — знайдіть пляшки, які не містять листів, в складній головоломці

19 липня 2024 05:45
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Складна головоломка — знайдіть порожні пляшки за 15 секунд
Де порожні пляшки? Малюнок: Dudolf.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Три дельфіни розбирають морську кореспонденцію — листи в пляшках. Робота кропітка, але в п’яти пляшках листів немає — знайдіть їх за 15 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Морська пошта — знайдіть пляшки, які не містять листів, в складній головоломці - фото 1

В романах для юнацтва пригоди починаються, коли головні герої знаходять на березі моря пляшку з листом від невідомих постраждалих від аварії корабля. Коли таких пляшок багато, починається складна оптична головоломка.

Цю карколомну задачу створив угорський художник Ґергей Дудаш, відомий в соцмережах під псевдо Dudolf.

Малюнок показує трьох дельфінів, що плавають у воді, наповненій зеленими скляними пляшками. Один з них в окулярах та тримає табличку "Не смітити".

Більшість пляшок містять листи, але п'ять з них порожні. Ті, хто може їх помітити за 15 секунд, напевно мають високий IQ та добре натренований зір.

Порожні пляшки помітити важко, адже наповнених листами аналогів значно більше. Крім того, усі вони одного кольору та розташовані занадто близько одна до одної.

Ви змогли знайти всі п'ять порожніх пляшок?

Правильна відповідь

 

Морська пошта — знайдіть пляшки, які не містять листів, в складній головоломці - фото 2

Більше оптичних головоломок від Dudolf знайдете тут і тут.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

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