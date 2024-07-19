Сложная головоломка — найдите пустые бутылки за 15 секунд

Где пустые бутылки? Рисунок: Dudolf.com

Три дельфина разбирают морскую корреспонденцию — письма в бутылках. Работа кропотливая, но в пяти бутылках сообщений нет — найдите их за 15 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Бутылки"

В романах для юношества похождения начинаются, когда главные герои находят на берегу моря бутылку с письмом от неизвестных пострадавших от кораблекрушения. Когда таких бутылок много, начинается сложная оптическая головоломка.

Эту сногсшибательную задачу создал венгерский художник Гергей Дудаш, известный в соцсетях под псевдонимом Dudolf.

Рисунок показывает трех плавающих дельфинов в воде, наполненной зелеными стеклянными бутылками. Один из них в очках и держит табличку "Не сорить".

Большинство бутылок содержат письма, но пять из них пустые. Те, кто может их заметить за 15 секунд, наверняка обладают высоким IQ и хорошо натренированным зрением.

Пустые бутылки заметить трудно, ведь наполненных письмами аналогов гораздо больше. Кроме того, все они одного цвета и расположены слишком близко друг к другу.

Вы смогли найти все пять пустых бутылок?

Правильный ответ

Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.