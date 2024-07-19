Сложная головоломка — найдите пустые бутылки за 15 секунд

Морская почта — найдите бутылки, не содержащие писем, в сложной головоломке
Три дельфина разбирают морскую корреспонденцию — письма в бутылках. Работа кропотливая, но в пяти бутылках сообщений нет — найдите их за 15 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Бутылки"
В романах для юношества похождения начинаются, когда главные герои находят на берегу моря бутылку с письмом от неизвестных пострадавших от кораблекрушения. Когда таких бутылок много, начинается сложная оптическая головоломка.
Эту сногсшибательную задачу создал венгерский художник Гергей Дудаш, известный в соцсетях под псевдонимом Dudolf.
Рисунок показывает трех плавающих дельфинов в воде, наполненной зелеными стеклянными бутылками. Один из них в очках и держит табличку "Не сорить".
Большинство бутылок содержат письма, но пять из них пустые. Те, кто может их заметить за 15 секунд, наверняка обладают высоким IQ и хорошо натренированным зрением.
Пустые бутылки заметить трудно, ведь наполненных письмами аналогов гораздо больше. Кроме того, все они одного цвета и расположены слишком близко друг к другу.
Вы смогли найти все пять пустых бутылок?
Правильный ответ
Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.
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