Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Морская почта — найдите бутылки, не содержащие писем, в сложной головоломке arrow

Морская почта — найдите бутылки, не содержащие писем, в сложной головоломке

19 июля 2024 05:45
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Сложная головоломка — найдите пустые бутылки за 15 секунд
Где пустые бутылки? Рисунок: Dudolf.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Три дельфина разбирают морскую корреспонденцию — письма в бутылках. Работа кропотливая, но в пяти бутылках сообщений нет — найдите их за 15 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Бутылки"

 

Морская почта — найдите не содержащие писем бутылки в сложной головоломке - фото 1

В романах для юношества похождения начинаются, когда главные герои находят на берегу моря бутылку с письмом от неизвестных пострадавших от кораблекрушения. Когда таких бутылок много, начинается сложная оптическая головоломка.

Эту сногсшибательную задачу создал венгерский художник Гергей Дудаш, известный в соцсетях под псевдонимом Dudolf.

Рисунок показывает трех плавающих дельфинов в воде, наполненной зелеными стеклянными бутылками. Один из них в очках и держит табличку "Не сорить".

Большинство бутылок содержат письма, но пять из них пустые. Те, кто может их заметить за 15 секунд, наверняка обладают высоким IQ и хорошо натренированным зрением.

Пустые бутылки заметить трудно, ведь наполненных письмами аналогов гораздо больше. Кроме того, все они одного цвета и расположены слишком близко друг к другу.

Вы смогли найти все пять пустых бутылок?

Правильный ответ

 

Морская почта — найдите не содержащие писем бутылки в сложной головоломке - фото 2

Больше оптических головоломок от Dudolf найдете здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня